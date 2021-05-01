11 персонажей, в биографиях которых ошибаются даже учителя литературы и киноманы

Люди часто помнят то, чего не было на самом деле. Наверняка у каждого было что-то подобное, когда вы, скажем, были уверены, что платье вашей подруги было синим, а оно оказалось коричневым. В психологии это явление называется конфабуляцией. Оно возникает, когда мы что-то забыли и мозг за нас восстанавливает пробел в памяти.

Но иногда сразу у множества людей возникают одни и те же ложные воспоминания. Часто они относятся к массовой культуре. Мы в AdMe.ru решили проверить, а правильно ли мы помним факты об известных персонажах кино и литературы, и очень удивились, потому что многое из того, в чем мы были уверены, оказалось фейком. А в бонусе мы подготовили для вас пару песен, которые абсолютное большинство поет неверно.

Ромео не подросток

Почему-то принято считать, что Ромео Монтекки было 15 лет. Однако Шекспир не уточнял возраст юного влюбленного. Зато эту информацию указал Уильям Пэйнтер в сборнике новелл «Дворец удовольствий», в котором была история Ромео и Джульетты. И в новелле было сказано, что юноше было от 20 до 21 года. Этот сюжет мог лечь в основу шекспировской пьесы. Что касается Джульетты, то в новелле Банделло ей почти 18, а в пьесе Шекспира — неполных 14 лет.

И Татьяна Ларина тоже

До сих пор довольно популярна версия, что пушкинской Татьяне было всего 13 лет, и именно поэтому ее отверг Онегин. Теория основана на строчках «Все те же слышать возраженья, уничтожать предрассужденья, которых не было и нет у девочки в 13 лет!». Если допустить, что эта строчка относится именно к Татьяне, то получается, что ее младшей сестре Ольге не более 12 лет, а ведь она невеста Ленского! Звучит абсурдно. Тем более что Пушкин сам в письме Вяземскому указал возраст своей героини. Тогда в ответ на замечания относительно противоречий в письме Татьяны Онегину поэт написал другу: «...письмо женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленной!».

Эсмеральда не была цыганкой

Благодаря мюзиклу «Нотр-Дам де Пари», многие уверены, что Эсмеральда была цыганкой, но в романе Виктора Гюго девушка была француженкой, по крайней мере по матери. Автор отмечал, что в ее внешности угадывалась андалузские черты — возможно, от отца. Когда главная героиня романа «Собор Парижской Богоматери» была маленькой, ее у матери похитили цыгане, а вместо малышки подкинули ей своего горбатого ребенка. Это и был Квазимодо.

Франкенштейн не монстр

Чудовище, созданное из мертвой материи талантливым ученым, имени не имело. А вот его «отца», согласно роману Мэри Шелли, звали Виктор Франкенштейн. Кстати, получившийся монстр изначально был хоть и некрасив, но довольно дружелюбен. Настоящим чудовищем его сделали люди с их ненавистью.

А Рататуй не крыса

Многие уверены, что крысенка из мультика «Рататуй» так и звали. На самом деле его звали Реми, а рататуй — это блюдо, которое он готовил.

Золушка из богатой семьи

Мы привыкли думать, что «Золушка» — сказка о бедной девушке, которой посчастливилось выйти замуж за принца. Но и в версии Шарля Перро, и в варианте братьев Гримм отец будущей принцессы был богатым человеком.

Шерлок Холмс никогда не говорил фразу «Элементарно, Ватсон!»

Знаменитая фраза «Элементарно, Ватсон!» ни разу не встречается в произведениях Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. По одной из версий, впервые она появилась в юмористическом детективе «Псмит-журналист» английского сатирика Пелама Вудхауса — создателя Дживса и Вустера. Спустя 14 лет после выхода книги «Элементарно, Ватсон!» прозвучало в первом звуковом фильме о гениальном сыщике — «Возвращение Шерлока Холмса».

Спящую красавицу не будили поцелуем

Мы все помним про великую силу поцелуя настоящей любви: с его помощью один принц разбудил Белоснежку. А вот со Спящей красавицей было несколько иначе — она проснулась потому, что пришло время. Согласно пророчеству, девушка должна была спать 100 лет. Ее действительно должен быть разбудить принц, только, по версии Шарля Перро, он ее не целовал, а просто опустился рядом с ней на колени. А нас сбил с толку Дисней, который и ввел в сюжет сцену с поцелуем.

Царевну-лягушку тоже никто не целовал

Трудно поверить, но Иван-царевич женился на лягушке без предварительного поцелуя. Более того, до свадьбы он даже не знал, что она оборотень. А когда узнал, сжег ее шкурку. Кстати, по одной из версий сказки, Василиса Премудрая была дочерью Кащея Бессмертного, и именно отец превратил своенравную и слишком умную девушку в лягушку.

Дарт Вейдер не произносил: «Люк, я твой отец»

На самом деле диалог звучал так. Люк предъявил Дарту Вейдеру претензии по поводу своего отца. Тот ответил на них: «Нет, я твой отец». Смысл от этого, конечно, не меняется, но оригинальная фраза уже не так круто будет смотреться на футболках.

Мэри Поппинс не была красоткой

В фильмах про сказочную няню мы обычно видим в главной роли привлекательную девушку. Но в книге Памелы Трэверс у этого персонажа была довольно своеобразная внешность: худая, с большими руками и ногами, с довольно маленькими, пронзительными глазами и с чопорно поджатыми губами.

Бонус: песни, которые мы поем неправильно

В легендарном хите Queen «We Аre the Сhampions» не было слов «of the world». Сложно поверить, но это правда. Можете убедиться сами. Хотя на концертах Фредди Меркьюри часто заканчивал песню этой фразой.

В саундтреке из фильма «Карнавальная ночь» не было фразы «5 минут, 5 минут — это много или мало?». Если не верите, можете перечитать текст и убедиться в том, что мы вас не обманываем. Но откуда в нашей голове строки «это много или мало»? Вероятно, из песни Валерия Леонтьева «3 минуты». Там есть такой текст: «3 минуты, 3 минуты — это много или мало, чтобы жизнь за 3 минуты пробежала, пробежала? 3 минуты, 3 минуты — это много или мало, чтобы все сказать и все начать сначала».