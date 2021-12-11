11 персонажей славянского фольклора, которых мы знаем хуже, чем зарубежных, а ведь они гораздо круче

Бабу-ягу почитали как одну из богинь, а Дед Мороз был не добрым старичком, а властным духом, к которому наши предки относились с большим почтением. Со временем многие персонажи нашего фольклора забылись или переняли черты других культур, но информация о них сохранилась в сказках и преданиях.

Мы в AdMe.ru углубились в прошлое и разузнали об 11 самобытных персонажах славянского фольклора, многие из которых оказались совсем не похожими на своих западных «коллег».

Дед Мороз

Добрый Дед Мороз, каким мы его знаем, появился только в советские годы, но даже в современном виде он сильно отличается от всемирно известного Санта-Клауса. К славянским же верованиям ближе окажется Морозко, знакомый нам по одноименной сказке. Это дух-повелитель зимы и холода, которого также называли Карачун, Дед Трескун, Зимник, Студенец. Подарков от него не ждали, а старались сами задобрить, чтобы морозы не побили урожай. Люди выставляли на порог дома дары и угощения, а перед Рождеством предлагали духу отведать киселя или кутьи.

Леший

Грозный хозяин леса практически не имеет аналогов в других культурах, кроме разве что Пана, греческого божества. Леший — само воплощение леса, зачастую неизведанного, а потому враждебного, таящего множество опасностей. Его представляли или в звериной шкуре и со звериными атрибутами (рога и копыта), или в виде мужика, одетого в крестьянскую одежду. Леший может вредить людям, он жестоко подшучивает над ними и заводит в самую глубину леса. Согласно преданиям, его действия не несут враждебного характера, это скорее проказы, не знающие границ. Но все же в лесу он хозяин, поэтому люди старались соблюдать его правила: не шуметь, не охотиться без разрешения, проявлять уважение.

Домовой

Мы знаем его как покровителя хозяйства в виде небольшого старичка, покрытого шерстью. Наши предки считали, что он охраняет семью и дом, помогает поддерживать порядок, но может рассердиться на кого-то из домочадцев и наслать беду. Поэтому с домовым старались уживаться мирно и всячески задабривать. При переезде из одного дома в другой его даже принято было забирать с собой. Домовой также считался духом кого-то из предков, именно поэтому он напоминал старшего из мужчин в семье и в какой-то степени был членом семьи и хозяином дома. В европейской мифологии, кстати, тоже есть домовые — в английской и шотландской они называются брауни. Эти существа, по поверьям, ходили в поношенной одежде, помогали по дому и, вероятнее всего, послужили прообразами домовых эльфов из «Гарри Поттера».

Кикимора

В славянском фольклоре это образ собирательный. Кикимора бывала и женой домового, и просто озорным духом, который путает шерсть, шумит и ломает вещи. Обитала она в темных, сырых углах, в сараях. Еще известна болотная или лесная кикимора, которую называли лешачихой. Образ кикиморы сильно разнился от региона к региону, однако само слово оказалось очень стойким в народе: так до сих пор могут называть человека, который смешно или небрежно выглядит.

Баба-яга

В европейской традиции ведьмы зачастую настоящие девы-искусительницы. Красивые или стремящиеся к вечной молодости, опасные, почти всегда злобные. В славянском представлении ведьмы по большей части представлялись женщинами старыми, умудренными опытом и не столь однозначными. Кое-кто сразу приходит на ум, не правда ли? Баба-яга — ярчайший представитель славянского ведьмачества. Это сильная колдунья, уединенно живущая в лесу и заманивающая к себе молодых людей. Но Баба-яга не полностью отрицательный персонаж. Когда-то она считалась одной из славянских богинь, прародительницей, хранительницей. В сказках именно эта колдунья помогает героям найти путь, она мудра, обладает древними знаниями и чтит традиции. А избушка на курьих ножках и полеты в ступе делают ее поистине уникальным персонажем.

Кощей Бессмертный

«Под дубом ларец, в ларце заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла, а в игле — смерть Кощеева» — эта известная фраза из сказки вызывает у нас много вопросов. Но для славян в ней был заложен глубокий смысл. В сказке о Кощее Бессмертном проглядываются верования наших предков о душе как о чем-то самостоятельном, способном жить отдельно, вне человеческого тела. Сам Кощей — персонификация зла, повелитель загробного мира, в который главному герою предстоит спуститься, чтобы пройти испытание. Кощей силен, обладает сверхъестественной силой, в его образе герою, по сути, противостоит сама смерть. Так что у него много общего с древнегреческим богом Аидом.

Жар-птица

Огненная славянская птица мало похожа на постоянно возрождающегося феникса, но у них есть общая черта. Обе птицы так или иначе отсылают нас к идее бессмертия. Жар-птица жила в саду и питалась молодильными яблоками, а потому обладала вечной жизнью и красотой. Ее пение могло исцелять и возвращать зрение. На этом фоне жар-птица становится аналогом некой птицы счастья, золотого вестника хороших изменений.

Кот Баюн

В верованиях наших предков многим волшебным зверям и птицам характерны и человеческий разум, и речь. Кот Баюн не исключение. И персонаж он отнюдь не добрый. Само его имя происходит от слова «баять» — рассказывать сказки, заговаривать. Но это не добрый сказочник, а опасный и хитрый зверь, злой колдун, нагоняющий сон. Он обладает громадной силой и железными когтями, сидит на золотом столбе, и голос его разносится на несколько верст. Горе тому путнику, что попадется под его чары.

Змей Горыныч

Драконы существуют практически во всех мифологиях. С одной стороны, Горыныч — огромный огнедышащий змей с тремя или семью головами — очень похож на своих собратьев. Но, в отличие от драконов из европейского и азиатского фольклора, Горыныч не является зверем в буквальном понимании слова. Это существо с человеческим разумом, хитрое и опасное. В его образе заключилось сосредоточение агрессивных сил степей, откуда на Русь нападали кочевые племена. Считается, что Змей Горыныч охранял Калинов мост через реку Смородину. Мост этот, как известно, соединял Явь и Навь — мир живых и мертвых. Этот момент наделяет образ Горыныча сакральным смыслом.

Русалки

Русалки в славянской мифологии представлялись как обычные девушки с очень длинными светлыми волосами и в белых одеждах. Никакого хвоста у них не было, к мужчинам они были равнодушны и даже с пением у них не заладилось. Все эти представления пришли к нам из западноевропейской литературы в XIX веке. Исконно наши же русалки были существами помрачнее. Это девушки, не дожившие до свадьбы и не нашедшие упокоения, а потому опасные для живых. У наших предков в начале мая даже была Русальная неделя. Считалось, что в этот период русалки выходили в ржаные поля, качались на ветвях деревьев, устраивали хороводы и веселились. Они могли напасть на человека, напугать его и защекотать.

Богатыри

Богатыри — очень важная часть нашего народного эпоса. Самой известной остается троица Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича, но помимо них упоминается более 30 богатырей, среди которых были даже женщины-богатыри — поленицы. В более раннем эпосе стоит вспомнить не столь широко известного героя — Святогора. В былинах это герой огромного роста и великой силы, сын Матери Сырой Земли. По некоторым версиям, в нем воплотилась сама стихийная первобытная сила, которая позже станет характерной и для других богатырей. Это подводит нас к еще одному аспекту, который сделал славянскую культуру такой уникальной и самобытной. Люди тех времен уважали землю, природу и окружающий мир. Всем природным явлениям, включая пугающие, они старались дать имя и образ, чтобы жить в гармонии со всем сущим.