11 пар слов, которые мы используем чуть ли не каждый день, но все равно их путаем

Язык — штука коварная: он помогает нам общаться, и он же внезапно вводит нас в заблуждение. Например, мы можем всерьез задуматься над тем, какое слово подобрать в разговоре. Вот чем отличается село от деревни? Швея и портной — это одна специальность? Правильно говорить «зал» или «гостиная»?

Мы в AdMe.ru вспомнили пары слов, значения которых многие до сих пор путают.

Портной и швея

Портной и швея занимаются одним делом — изготовлением одежды. Но между ними есть существенное различие. Портной обладает более высокой квалификацией. Он может сшить изделие с нуля: снять мерки, раскроить ткань по лекалам, сделать разметку линий и т. д. Как правило, швея специализируется на какой-то одной процедуре швейного процесса — например, обрабатывает все детали изделия. Портные работают в ателье, где создают одежду по индивидуальному заказу, а швеи трудятся на массового потребителя. Например, героиня Кейт Уинслет в фильме «Месть от кутюр» именно портная, хотя и работает за швейной машинкой.

Курага и кайса

И курага, и кайса — это сушеный абрикос без косточки. Разные названия сухофрукты получили благодаря различным способам приготовления. Курага — это половинки абрикоса, от которого предварительно отделили косточку. Кайса — это целый высушенный абрикос. Фрукт не разрезают, чтобы удалить косточку, ее просто выдавливают.

Арахисовое масло и арахисовая паста

Масло и паста сделаны из арахисовых бобов, но это не одно и то же. В первом случае мы говорим о растительном масле, которое используется для жарки продуктов или для придания блюдам насыщенного аромата. Если к маслу добавить перетертые бобы арахиса и немного соли, получится арахисовая паста — лакомство, очень популярное в некоторых странах.

Задаток и аванс

Аванс, как и задаток, — это предоплата в сделках купли-продажи. Соглашаясь на них, покупатель подтверждает серьезность своих намерений. Но если он по какой-то причине передумает совершать сделку, то аванс ему вернут, а задаток — нет.

Отличие и различие

Различие — это разница между двумя предметами. А отличие — это определенный признак, по которому один предмет отличается от другого. Например, «2 автомобиля различаются цветом кузова», но «мой автомобиль отличается от твоего цветом кузова».

Кокосовая вода и кокосовое молоко

Чтобы не перепутать кокосовую воду с кокосовым молоком, нужно запомнить, что первая присутствует в неспелых кокосах, а второе получают из мякоти зрелых кокосов. Кокосовое молоко имеет белый цвет и содержит жиры. А кокосовая вода — это прозрачная жидкость, она содержит незначительное количество витаминов и минералов, ее можно пить прямо из кокоса.

Село и деревня

Исторически и село, и деревня — это крестьянские поселения. С той лишь разницей, что в деревне отсутствовала церковь, а в селе она была.

Пастрома и балык

Оба слова довольно экзотичны, но на этом вся их схожесть заканчивается. Пастрома — это деликатес из говядины, а балык — вяленая рыба крупных пород. Некоторые называют балыком еще и копченую свиную вырезку.

Зал и гостиная

Оба слова используются для обозначения самой большой комнаты в доме. Гостиная называется так потому, что предназначена для гостей. Впрочем, как и зал. В чем же разница? Слово «зал» устаревшее и сегодня ассоциируется с чем-то торжественным и пышным, что не всегда соотносится с большой комнатой обычной квартиры. Поэтому, говоря о комнате в квартире или доме, уместнее называть ее гостиной.

Альпинизм и скалолазание

Альпинизм — это спортивное преодоление препятствий, которые создала природа. Проще говоря, это восхождение на горы. Скалолазание изначально было разновидностью этого вида спорта, но в конечном итоге оформилось в отдельное направление. Его суть состоит в лазаньи не только по естественному, но и по искусственному рельефу. А еще альпинисты преодолевают высокие заснеженные горы, а скалолазы — невысокие горы и скалы. Как это делает герой Джеймса Франко в фильме «127 часов» — он не альпинист, а именно скалолаз.

Картофель и батат

Батат не является родственником картошки. Внешне он напоминает картофельные клубни, но отличается по цвету плодов и вкусу. Батат оранжевого цвета, он сладкий, его можно употреблять в сыром виде. И батат, и картофель полезны для здоровья, но в их составе разный набор и концентрация полезных веществ.