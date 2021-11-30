11 пар слов, о родстве которых мы не догадывались

Слова живут в языке своей жизнью, порой крайне насыщенной и непредсказуемой. Связь некоторых современных слов с их предшественниками едва уловима, а в их родственные отношения с другими словами иногда трудно поверить. Например, «косметика» и «космос», «кожа» и «коза», «лысина» и «луна» имеют не только общее происхождение, но и сходство в значениях.

Мы в AdMe.ru погрузились в русский язык и нашли пары слов, о связи которых вы вряд ли задумывались. А в конце статьи вас ждет бонус — ответ на вопрос: «Почему сырники называют сырниками, а не творожниками, ведь в их составе нет сыра?»

«Косметика» и «космос»

Многие задаются вопросом, есть между ли словами «косметика» и «космос» что-то общее. Написание и звучание близки, а значения, казалось бы, нет. Эти слова имеют один и тот же корень. Изначально греческое слово «космос» означало порядок, а «косметика» (κοσμέω) в переводе с древнегреческого — «наводить красоту, упорядочивать».

«Кожа» и «коза»

Слова «кожа» и «коза» не просто созвучны, они родственники. Точнее, одно образовано от другого. «Кожа» образовано от *kozja (skora) — «козья (шкура)». Буква «з» перешла в «ж», и значение стало шире.

«Лысый» и «луна»

Любопытный факт: слова «лысый» и «луна» не просто имеют один корень — это связанные понятия. Слово «лысый» буквально значит «блестящий», как и луна, а лысый человек — человек, обладающий глянцевым, блестящим черепом.

«Баранка» и «баран»

Слово «баранка» произошло от слова «обарянок», которое было заимствовано из польского. Переход из «обарянка» в «баранку» произошел благодаря значению слова «баран» и в частности словосочетанию «бараний рог». Круто изогнутый бараний рог и баранка похожи не только внешне: они имеют общее происхождение.

«Ребенок» и «раб»

«Робенок» — так изначально писалось слово «ребенок». Оно произошло от древнерусского «робята», в единственном числе — «робъ» (со значением «раб»). А свой смысл слово «раб» приобрело благодаря слову «сирота», потому что первоначально сироты отвечали за наиболее тяжелую работу по дому.

«Девушка» и «дети»

На первый взгляд все просто: слово «девушка» образовано от «дева». Но, если углубиться, оказывается, что слово «дева» берет начало в праиндоевропейском языке, где оно означало «питаться с помощью груди». К этому же корню восходит и слово «дети».

«Яд» и «еда»

Слово «яд» имеет индоевропейский корень -ed- — тот же, что и в слове «еда», «есть». Значение слова постепенно менялось под воздействием эмоциональной окраски речи: изначально «яд» — «пища», затем «плохая еда», еще позже «отравленная еда» и «отрава».

«Печь» и «пещера»

Слова «печь» и «пещера» имеют много общего. В частности, у них один корень — -печ-. Если с печью все понятно (в ней пекут), то с пещерой ситуация интересная. Слово «пещера» заменило существующее раньше «печора». А дальше сыграло свою роль чередование Ч и Щ — явление, распространенное в русском языке (сравните: свеча — освещение, горячий — горящий).

«Калач» и «колесо»

Этимологически слово «калач» означает «круглый». Слово образовано от «коло» (колесо) с помощью суффикса -ач-. Благодаря аканью, распространенному во многих регионах России, «коло» превратилось в «калач».

«Ужин» и «юг»

Слово «ужин» произошло от существительного «угъ», которое имело значения «юг» и «полдень». Изначально ужин — это не вечерний прием пищи, а еда в полдень.

«Ладонь» и «долина»

Многие из нас в школе разучивали стихи и то и дело спотыкались на устаревших словах. Например, «длань» (или «долонь»). Так раньше называлась ладонь. Слово «длань» образовано от *dolnь — слова, которое, в свою очередь, имеет общий корень со словом «долина» — «дол» («низ»). А исходное значение слова «ладонь» — «низ руки».

Бонус: «сырники» и «творожники»

Почему сырники называются сырниками, ведь в их составе нет сыра? Давайте разберемся. Слово «сыр» появилось благодаря слову «сырой». А творог — это скисшее молоко, которое, в свою очередь, становилось заготовкой для сыра. В регионах, где сыр делали без тепловой обработки, блюдо, по сути уже являвшееся творогом, стали называть «сыр». А в каких-то регионах продолжили называть «творог». Так и получилось, что блюдо из скисшего молока можно называть и творожниками, и сырниками. Эти слова — синонимы.