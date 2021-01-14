11 пар наших звезд, о родстве которых не догадываются даже преданные фанаты
В то время как одни знаменитости гордятся именитыми родственниками, другие, наоборот, предпочитают не рассказывать о своей прославленной родне. Например, актер Николас Кейдж (урожденный Николас Ким Коппола) сменил фамилию в начале карьеры, чтобы дистанцироваться от признанной актерской династии.
Такие примеры есть и в отечественном шоу-бизнесе. Мы в AdMe.ru внимательно изучили биографии наших знаменитостей и нашли известных личностей, которых объединяет не только слава, но и семейные узы. А в качестве бонуса мы расскажем, что связывает таких актрис, как Елена Бирюкова и Екатерина Климова.
Нюша и Владимир Шурочкин
О родстве певицы с бывшим участником легендарной группы «Ласковый май» знают разве что ее преданные фанаты. Именно отец помогал Нюше делать первые шаги в карьере, но спустя годы девушка ушла из-под его крыла в свободное плавание.
Мария и Владимир Машковы
Мало кто знает, что актриса, запомнившаяся зрителям по роли задорной «Маши с ресепшен» является родной дочерью мэтра отечественного кино Владимира Машкова. Она родилась в первом браке актера с артисткой Еленой Шевченко.
Илья, Филипп и Анатолий Бледные
Илья и Филипп Бледные — сыновья заслуженного артиста РФ Анатолия Бледного. Еще в детстве отец привил братьям любовь к актерскому мастерству. Филипп известен по ролям в ситкомах «Папины дочки» и «Кухня», Илья же преимущественно занимается озвучиванием кино: его голосом говорят Джим Керри, Джонни Депп, Колин Фаррелл и многие другие голливудские актеры.
Дарья Мороз и Виктория Исакова
Исакова 17 лет замужем за отцом звезды нашумевшего сериала «Содержанки», режиссером Юрием Морозом. Да-да, Виктория приходится Дарье мачехой. Кстати, познакомила супругов сама Дарья.
Мария Порошина и Дмитрий Назаров
Назаров 11 лет был женат на матери Марии. Актриса до сих пор с теплом вспоминает об этом времени, ласково называя актера «дядя Дима».
Илья и Андрей Носковы
Илья и Андрей приходятся друг другу родными братьями. Актеры организовали театральное товарищество, а однажды даже сыграли на сцене одного и того же героя.
Анатолий и Любовь Руденко
Анатолий — родной сын заслуженной артистки РФ Любови Руденко. Артист унаследовал от матери не только актерский дар, но и пронзительный взгляд.
Тимур Еремеев и Спартак Мишулин
Тимур Еремеев, известный всем по участию в ситкомах «Кухня» и «Отель Элеон», является внебрачным сыном Спартака Мишулина. О родстве 2 артистов стало известно 3 года назад: об этом заявил сам Тимур.
Николай Расторгуев и чета Дмитрий Певцов — Ольга Дроздова
Бесменный лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев является крестным отцом 13-летнего Елисея Певцова — сына Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова.
Елена Корикова и Екатерина Васильева
В далеких 90-х сын Екатерины Васильевой Дмитрий Рощин чуть не женился на Елене Кориковой. И хотя свадьба так и не состоялась, у пары родился сын Арсений.
Иван Ургант и Андрей Миронов
Иван Ургант приходится Андрею Урганту внучатым племянником, хоть и сводным. Бабушка Ивана Нина Ургант 7 лет была замужем за братом Андрея Миронова — артистом балета Кириллом Ласкари. Знаменитый танцовщик оказал большое влияние на сына актрисы и отца будущей звезды российского телевидения Андрея Урганта и в некоторой степени заменил ему отца, а Миронов был частым гостем в доме четы.
Бонус: Елена Бирюкова и Екатерина Климова
Помимо дружбы и общей профессии, актрис связывают и схожие вкусы относительно мужчин. Елена замужем за бывшим мужем Климовой. Но самое интересное, что познакомила будущих супругов сама Екатерина. Вот такая ирония судьбы.
Родство каких знаменитостей стало для вас новостью?