11 пар наших звезд, о родстве которых не догадываются даже преданные фанаты

В то время как одни знаменитости гордятся именитыми родственниками, другие, наоборот, предпочитают не рассказывать о своей прославленной родне. Например, актер Николас Кейдж (урожденный Николас Ким Коппола) сменил фамилию в начале карьеры, чтобы дистанцироваться от признанной актерской династии.

Такие примеры есть и в отечественном шоу-бизнесе. Мы в AdMe.ru внимательно изучили биографии наших знаменитостей и нашли известных личностей, которых объединяет не только слава, но и семейные узы. А в качестве бонуса мы расскажем, что связывает таких актрис, как Елена Бирюкова и Екатерина Климова.

Нюша и Владимир Шурочкин

О родстве певицы с бывшим участником легендарной группы «Ласковый май» знают разве что ее преданные фанаты. Именно отец помогал Нюше делать первые шаги в карьере, но спустя годы девушка ушла из-под его крыла в свободное плавание.

Мария и Владимир Машковы

Мало кто знает, что актриса, запомнившаяся зрителям по роли задорной «Маши с ресепшен» является родной дочерью мэтра отечественного кино Владимира Машкова. Она родилась в первом браке актера с артисткой Еленой Шевченко.

Илья, Филипп и Анатолий Бледные

Илья и Филипп Бледные — сыновья заслуженного артиста РФ Анатолия Бледного. Еще в детстве отец привил братьям любовь к актерскому мастерству. Филипп известен по ролям в ситкомах «Папины дочки» и «Кухня», Илья же преимущественно занимается озвучиванием кино: его голосом говорят Джим Керри, Джонни Депп, Колин Фаррелл и многие другие голливудские актеры.

Дарья Мороз и Виктория Исакова

Исакова 17 лет замужем за отцом звезды нашумевшего сериала «Содержанки», режиссером Юрием Морозом. Да-да, Виктория приходится Дарье мачехой. Кстати, познакомила супругов сама Дарья.

Мария Порошина и Дмитрий Назаров

Назаров 11 лет был женат на матери Марии. Актриса до сих пор с теплом вспоминает об этом времени, ласково называя актера «дядя Дима».

Илья и Андрей Носковы

Илья и Андрей приходятся друг другу родными братьями. Актеры организовали театральное товарищество, а однажды даже сыграли на сцене одного и того же героя.

Анатолий и Любовь Руденко

Анатолий — родной сын заслуженной артистки РФ Любови Руденко. Артист унаследовал от матери не только актерский дар, но и пронзительный взгляд.

Тимур Еремеев и Спартак Мишулин

Тимур Еремеев, известный всем по участию в ситкомах «Кухня» и «Отель Элеон», является внебрачным сыном Спартака Мишулина. О родстве 2 артистов стало известно 3 года назад: об этом заявил сам Тимур.

Николай Расторгуев и чета Дмитрий Певцов — Ольга Дроздова

Бесменный лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев является крестным отцом 13-летнего Елисея Певцова — сына Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова.

Елена Корикова и Екатерина Васильева

В далеких 90-х сын Екатерины Васильевой Дмитрий Рощин чуть не женился на Елене Кориковой. И хотя свадьба так и не состоялась, у пары родился сын Арсений.

Иван Ургант и Андрей Миронов

Иван Ургант приходится Андрею Урганту внучатым племянником, хоть и сводным. Бабушка Ивана Нина Ургант 7 лет была замужем за братом Андрея Миронова — артистом балета Кириллом Ласкари. Знаменитый танцовщик оказал большое влияние на сына актрисы и отца будущей звезды российского телевидения Андрея Урганта и в некоторой степени заменил ему отца, а Миронов был частым гостем в доме четы.

Бонус: Елена Бирюкова и Екатерина Климова

Помимо дружбы и общей профессии, актрис связывают и схожие вкусы относительно мужчин. Елена замужем за бывшим мужем Климовой. Но самое интересное, что познакомила будущих супругов сама Екатерина. Вот такая ирония судьбы.