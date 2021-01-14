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11 пар наших звезд, о родстве которых не догадываются даже преданные фанаты

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В то время как одни знаменитости гордятся именитыми родственниками, другие, наоборот, предпочитают не рассказывать о своей прославленной родне. Например, актер Николас Кейдж (урожденный Николас Ким Коппола) сменил фамилию в начале карьеры, чтобы дистанцироваться от признанной актерской династии.

Такие примеры есть и в отечественном шоу-бизнесе. Мы в AdMe.ru внимательно изучили биографии наших знаменитостей и нашли известных личностей, которых объединяет не только слава, но и семейные узы. А в качестве бонуса мы расскажем, что связывает таких актрис, как Елена Бирюкова и Екатерина Климова.

Нюша и Владимир Шурочкин

О родстве певицы с бывшим участником легендарной группы «Ласковый май» знают разве что ее преданные фанаты. Именно отец помогал Нюше делать первые шаги в карьере, но спустя годы девушка ушла из-под его крыла в свободное плавание.

Мария и Владимир Машковы

Мало кто знает, что актриса, запомнившаяся зрителям по роли задорной «Маши с ресепшен» является родной дочерью мэтра отечественного кино Владимира Машкова. Она родилась в первом браке актера с артисткой Еленой Шевченко.

Илья, Филипп и Анатолий Бледные

Илья и Филипп Бледные — сыновья заслуженного артиста РФ Анатолия Бледного. Еще в детстве отец привил братьям любовь к актерскому мастерству. Филипп известен по ролям в ситкомах «Папины дочки» и «Кухня», Илья же преимущественно занимается озвучиванием кино: его голосом говорят Джим Керри, Джонни Депп, Колин Фаррелл и многие другие голливудские актеры.

Дарья Мороз и Виктория Исакова

Исакова 17 лет замужем за отцом звезды нашумевшего сериала «Содержанки», режиссером Юрием Морозом. Да-да, Виктория приходится Дарье мачехой. Кстати, познакомила супругов сама Дарья.

Мария Порошина и Дмитрий Назаров

Назаров 11 лет был женат на матери Марии. Актриса до сих пор с теплом вспоминает об этом времени, ласково называя актера «дядя Дима».

Илья и Андрей Носковы

Илья и Андрей приходятся друг другу родными братьями. Актеры организовали театральное товарищество, а однажды даже сыграли на сцене одного и того же героя.

Анатолий и Любовь Руденко

Анатолий — родной сын заслуженной артистки РФ Любови Руденко. Артист унаследовал от матери не только актерский дар, но и пронзительный взгляд.

Тимур Еремеев и Спартак Мишулин

Тимур Еремеев, известный всем по участию в ситкомах «Кухня» и «Отель Элеон», является внебрачным сыном Спартака Мишулина. О родстве 2 артистов стало известно 3 года назад: об этом заявил сам Тимур.

Николай Расторгуев и чета Дмитрий Певцов — Ольга Дроздова

Бесменный лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев является крестным отцом 13-летнего Елисея Певцова — сына Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова.

Елена Корикова и Екатерина Васильева

В далеких 90-х сын Екатерины Васильевой Дмитрий Рощин чуть не женился на Елене Кориковой. И хотя свадьба так и не состоялась, у пары родился сын Арсений.

Иван Ургант и Андрей Миронов

Иван Ургант приходится Андрею Урганту внучатым племянником, хоть и сводным. Бабушка Ивана Нина Ургант 7 лет была замужем за братом Андрея Миронова — артистом балета Кириллом Ласкари. Знаменитый танцовщик оказал большое влияние на сына актрисы и отца будущей звезды российского телевидения Андрея Урганта и в некоторой степени заменил ему отца, а Миронов был частым гостем в доме четы.

Бонус: Елена Бирюкова и Екатерина Климова

Помимо дружбы и общей профессии, актрис связывают и схожие вкусы относительно мужчин. Елена замужем за бывшим мужем Климовой. Но самое интересное, что познакомила будущих супругов сама Екатерина. Вот такая ирония судьбы.

Родство каких знаменитостей стало для вас новостью?

Фото на превью East News, Кухня / Yellow, Black and White
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