11 остроумных книг, которые помогают нам разбудить гормоны счастья

Что, как не смех, лучше всего помогает нам справляться со стрессом, тревожностью, отвлекаться от проблем и жизненных забот. А хорошая книга позволит наконец уделить время себе и полноценно отдохнуть.

Мы в AdMe.ru любим посмеяться от души, поэтому собрали рассказы и повести, которые славятся своим уникальным юмором.

Жиль Легардинье — «Совсем того!»

Когда обеспеченный вдовец Эндрю понимает, что его больше ничего не держит в родном городе, он решается на авантюрный поступок: устраивается дворецким в провинциальное поместье. Персонал поместья поначалу приводит его в ужас. Эндрю было решает сбежать, но задерживается на денек. И тут начинается самое интересное.

Том Хэнкс — «Уникальный экземпляр: Истории о том о сем»

Любимый многими актер удивил своих поклонников тем, что талантлив еще и как писатель. Он создал трогательные и смешные рассказы, которые не оставят читателя равнодушным.

«Обнаружить, что замечательный актер еще и замечательно пишет, — это здорово! А пишет Хэнкс действительно хорошо: легко, иронично, умно. Видимо, актерская профессия помогает умному человеку хорошо узнать людей».

Энн Файн — «Дневник кота-убийцы. Все истории»

Рассказы о проделках характерного кота Таффи изначально были предназначены для детей, но стали популярны и среди взрослых читателей: настолько живо и смешно они написаны.

Терри Пратчетт — «Вещие сестрички»

Юмористическое фэнтези написано в присущей английскому писателю ироничной и увлекательной манере. Три ведьмы, которые спокойно жили при правлении одного короля, после его смерти вынуждены решать появившиеся проблемы.

Роальд Даль — «Абсолютно неожиданные истории»

Сборник небольших повестей автора «Чарли и шоколадной фабрики» — это смесь детектива и фантастики. Произведения написаны живым языком, в них много юмора, иронии, сарказма и подшучивания над героями. И каждая история заканчивается сюрпризом.

Рейчел Соломон — «Подкаст бывших»

Шай Голдстайн — успешный продюсер на радио, и больше всего в жизни она любит свою работу. Но на станции появляется Доминик, недавний выпускник престижного университета, убежденный в том, что знает об индустрии все. Их взгляды, мягко говоря, расходятся. Однако парочке придется делать совместное шоу и как-то уживаться друг с другом.

Милан Кундера — «Смешные любови»

Что делает любовь с душами людей, как меняет их и толкает на несвойственные им поступки, Кундера рассказывает с присущим ему юмором. Семь историй не связаны между собой, но каждая из них без другой была бы неполной.

Сью Таунсенд — «Тайный дневник Адриана Моула»

Герой книги — несуразный 13-летний подросток, но сюжет будет интересен и взрослым, так как позволяет вспомнить себя в том возрасте, когда прыщ на носу был проблемой вселенского масштаба, ты не знаешь, кем хочешь быть в этой жизни, и переживаешь несчастную любовь.

Уинифред Уотсон — «Один день мисс Петтигрю»

Скромная гувернантка мисс Петтигрю, оставшись без работы, устраивается на службу к молодой актрисе и сразу попадает в светское общество Лондона 1930-х годов. Она еще не знает, что один этот день изменит всю ее жизнь. В 2008 году книга была экранизирована, а в роли мисс Петтигрю снялась Фрэнсис Макдорманд.

Джордж Микеш — «Как быть иностранцем»

Самое известное произведение английского юмориста, который родился в Венгрии, описывает в том числе и его путь — эмигранта и журналиста. Успеху книги во многом способствовали колоритные и меткие иллюстрации знаменитых английских карикатуристов Николаса Бентли и Дэвида Лэнгдона.

Фредрик Бакман — «Здесь была Бритт-Мари»

Бритт-Мари не выносит отсутствия четкого плана. Она всегда ужинает в 6 вечера, поскольку именно в 6 ужинают приличные люди, и встает в 6 утра, потому что только сумасшедшие встают позже. Однако в ее размеренной, выверенной по линейке жизни скоро произойдут огромные перемены.