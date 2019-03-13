11 особо охраняемых звезд, к которым лучше не подходить за автографом

0 0

0

220

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Нам часто кажется, что жизнь знаменитостей идеальна, однако и в ней есть серьезные недостатки. Известные люди редко могут позволить себе провести день в одиночестве, ведь их практически везде сопровождают телохранители. И если некоторым звездам хватает одного охранника, то есть те, кто предпочитает круглосуточно окружать себя свитой. Иногда знаменитости заходят слишком далеко в отношении своей безопасности.

AdMe.ru расскажет об особо охраняемых артистах и о том, на что способны охранники ради защиты своих клиентов.

1. Бейонсе и Джей Зи

Известная супружеская пара не раз подвергалась нападению со стороны обезумевших поклонников. Во время их летнего тура On the Run на сцену залез нетрезвый фанат и очень напугал звезд, но, к счастью, телохранители быстро задержали молодого человека. Именно во время этого тура было принято решение усилить меры безопасности. Пара окружила себя охраной из 500 человек. Несколько находились с Бейонсе, Джей Зи и их дочерью круглосуточно, около 300 сотрудников были в толпе на концертах, предотвращая опасные моменты, а 50 человек бдительно следили за сценой. В обычной жизни пару тщательно защищают трое телохранителей во главе с Джулиусом де Бойером — одним из самых известных секьюрити.

2. Том Круз

«Том Круз» — один из самых популярных поисковых запросов в Google. Осознавая свою популярность, голливудский актер окружает себя лучшими телохранителями. Долгое время Круза, его жену и дочку Сури охранял импозантный двухметровый Шон Ринггольд, который недавно переквалифицировался в актера. Еще один известный охранник, Марк Биллингхам, в прошлом снайпер и офицер спецназа, охраняет звезду вместе со своей командой, члены которой больше похожи своим грозным видом на героев боевиков.

3. Анджелина Джоли

У звездной мамы шестерых детей три охранника. Продолжительное время охраной детей занимался Марк Биллингхам, ставший позже телохранителем Тома Круза. Спустя годы работы телохранители настолько сблизились с актрисой и ее детьми, что оказались доверенными лицами Джоли и большой поддержкой для нее во время развода с Брэдом Питтом. Годовая стоимость охраны Джоли и ее детей обходится певице в более чем $ 2 млн.

4. Рианна

На официальных мероприятиях Рианна присутствует с 5 охранниками в элегантных костюмах. В обычные дни певица предпочитает ходить с двумя защитниками. Известно, что у нее несколько неформальные и дружеские отношения с телохранителями. Иногда они носят звезду на руках, если идет снег или певица устала, а также сажают ее на плечи во время вечеринок и концертов.

5. Кендрик Ламар

Известный рэп-исполнитель редко появляется на страницах глянцевых журналов и старается вести закрытый образ жизни. На немногочисленных фотографиях певца можно увидеть в компании трех накачанных мужчин, защищающих звезду со всех сторон. Этим летом во время прогулки в Австралии папарацци запечатлели Ламара на прогулке в окружении охранников, один из которых произвел фурор в соцсетях. Кендрик может быть абсолютно спокоен рядом со своим телохранителем.

6. Леди Гага

У Леди Гага миллионы фанатов, и некоторые из них действительно одержимы ей. В любом публичном месте певица находится в окружении четырех высоких мужчин атлетичного вида в строгих черных костюмах. Они часто останавливают фанатов, кидающихся на знаменитость с целью получить автограф. Однако помимо эффективности певица ценит и внешние качества телохранителей. Так, Питер ван дер Вен — один из бывших охранников, проработавший с ней много лет, — бодибилдер и победитель конкурса «Мистер Европа — 2005».

7. Дэвид и Виктория Бекхэм

Знаменитая супружеская пара пользуется невероятной популярностью у фанатов, поэтому им приходится все время находиться в окружении телохранителей. Чтобы встретить детей из школы, Дэвид отправляется в дорогу на роскошном бронированном Rolls-Royce в сопровождении двух автомобилей с охраной. Сам футболист признается, что мечтает прогуляться в парке с семьей без посторонних людей, но понимает, что их безопасность превыше всего.

8. Бритни Спирс

Телохранители защищают певицу от назойливых фотографов и фанатов круглосуточно. В 2014 году Бритни так боялась преследований своего бывшего молодого человека, что мгновенно усилила охрану. Она наняла еще двух секьюрити, которые дежурят каждый день. Звезда попросила внимательно следить за парнем, ему было запрещено появляться не просто рядом, но и в том же городе, где она находится. Знаменитость отличается своеобразным характером, поэтому многие сотрудники жалуются на повышенную сложность своей работы: приходится постоянно терпеть выходки хозяйки и решать возникающие проблемы.

9. Дженнифер Энистон

Дженнифер ни на минуту не остается без охраны. По магазинам актриса ходит в компании со своим внушительного вида телохранителем, не спускающим глаз со своей хозяйки. На улице звезду сопровождают трое мужчин-охранников, оберегающих актрису от назойливых фотографов и фанатов.

10. Дрейк

Многочисленные охранники известного музыканта имеют неоднозначную репутацию. Ради безопасности рэпера телохранители готовы на все, даже на драки с фотографами или фанатами. А с декабря 2018 года Дрейк усилил охрану дома из-за конфликта с Канье Уэстом, который живет неподалеку. В дополнение к этому охрана установила перед воротами большой бронированный внедорожник, защищающий въезд.

11. Ким Кардашьян и Канье Уэст

После ограбления знаменитая пара усилила меры безопасности. Теперь Ким гуляет и путешествует в компании трех телохранителей. Уэст, который раньше предпочитал прогуливаться в одиночку или только с одним охранником, теперь также окружен тремя крупными мужчинами. Отныне звезды перемещаются в бронированном автомобиле, а круглосуточная охрана их дома обходится паре в $ 1,5 млн.

Охрана какой звезды удивила вас больше всего?