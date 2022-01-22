11 особенностей жизни инуитов, которые подчинили себе дикие холода и живут на Крайнем Севере

Инуиты — это коренные народы Арктики и Гренландии. Они невероятным образом приспособились к тяжелым климатическим условиям, и тогда неприступный Север стал их настоящим домом.

Мы в AdMe.ru решили познакомиться с жизнью самых закаленных людей нашей планеты поближе, а в бонусе вас ждет история о девочке из инуитов, которая стала актрисой немого кино.

Инуиты шили из меха не только одежду, но и обувь с бельем

Мех и кожа — основные материалы, из которых инуиты изготавливали одежду и обувь. Унты — кожаные сапоги с мягкой подошвой, которая позволяла тихо передвигаться, ходить на цыпочках и даже танцевать. Эта обувь легкая и удобная. В то время как пара современных модных и популярных ботинок весит более 2 кг, обувь инуитов — меньше 500 г. Инуиты использовали мех и кожу и при пошиве нижнего белья. Так, во время экспедиции в Гренландию в 1892 году ученым стало известно, что инуиты носят стринги из тюленьей кожи, украшенные мехом и бусинами. Но на этом удивительные открытия не закончились, поскольку также обнаружились колготки из оленьей шкуры.

Брак для инуитов был необходимостью

На брачные традиции инуитов, как и на многие другие аспекты их жизни, отпечаток наложил суровый климат. В условиях Севера — мерзлоты и почти вечной зимы — семья становилась необходимостью для выживания, а не личным выбором. Браки инуитов не всегда были по любви, чаще руководствовались договоренностями родителей жениха и невесты. Но иногда получалось иначе, и пару просто начинали считать женатой после рождения их первого ребенка.

Белковая диета не вредила инуитам

Климатические условия лишили инуитов возможности заниматься земледелием, поэтому их кухня включала преимущественно продукты животного происхождения. Нам легко представить, как выглядит типичная еда инуитов, на примере сала: если сало у нас — это свиной жир, то у инуитов сало называется мактак — это замороженные китовые кожа и сало. Ученые думали, что такая однообразная белковая диета вредна для организма, потому что человек почти лишен углеводов, которые мы привыкли получать из каш, фруктов и сладостей. Но предположение не подтвердилось, поскольку оказалось, что инуиты получают достаточное количество углеводов из мяса в виде гликогена. И это связано с особенностями употребления и хранения продуктов. Так, инуиты едят мясо сырым, свежим или свежемороженым, а также не разделывают, например, туши тюленей или птиц при хранении. И при таком способе, когда под неповрежденной кожей находится толстый слой жира, некоторые белки могут ферментироваться в углеводы.

У инуитов особенное приветствие

Соприкосновение кончиков носов часто называют «эскимосским поцелуем». Но это не совсем корректно, ведь при настоящем «эскимосском поцелуе» человек прижимается носом к щеке другого человека и с силой вдыхает воздух. Это действие называется «кунику». Данное приветствие зачастую не носит романтического характера, а скорее выражает дружескую расположенность и симпатию.

Инуиты любили красиво одеваться

Одежда для инуитов — это не только способ защитить тело от холода, но и средство самовыражения. Мех и кожу, из которых шили одежду, могли отбеливать или красить, используя природные красители. Интересно, что мужская мода, как и женская, имела все возможности, чтобы быть узнаваемой и запоминающейся. Так, кора ольхи давала красно-коричневый оттенок, а ель — красный. Помимо этого, инуиты расшивали одежду бисером, бахромой, а к концу XIX начали использовать сложную декоративную отделку. Например, из тонких окрашенных полосок кожи создавалось полотно настолько невесомое и тонкое, что оно было подобно вышивке.

Хаски имеют особое значение для инуитов

Хаски — это общее название нескольких пород ездовых собак. Они энергичны и способны жить в суровом климате. Такой живой транспорт выручал инуитов много веков, да и сегодня тоже приходит на помощь. Впервые по отношению к собакам слово «хаски» применили в 1852 году для обозначения породы, которую содержали инуиты. До этого «хаски» было сокращением от «хаскимос» — так произносили слово «эскимос» английские моряки.

У инуитов особое отношение к еде

Профессор Эдмунд Сирлз занимается изучением культуры и быта инуитов, а одна из его работ посвящена кухне и отношению инуитов к пище. Исследователь пришел к интересному выводу, что еда у инуитов не имеет владельца и не может принадлежать человеку, который ее приготовил или даже добыл в природе. Такой подход отличается от нашего обычного восприятия: мы, например, не возьмем без спроса ничего со стола в чужом доме. А вот инуиты считают, что есть может и должен каждый человек, который голоден, поэтому они берут что хотят, а также делятся с соседями тем, что имеют. Первоначально такой обмен был необходим для благополучия всей группы. Более того, профессор и его жена сами столкнулись с такой традицией, когда мужчина попросил стакан апельсинового сока в гостяx у современной городской семьи инуитов в Канаде. Хозяева восприняли просьбу практически как оскорбление, поскольку с их точки зрения нет необходимости в подобных вопросах и просьбах.

У инуитов по 2 дома

Инуиты относятся к тем людям, жилье которых меняется со сменой времен года. Ведь если зимой инуиты живут в выстроенных изо льда и снега иглу, то летом они вынуждены строить яранги — переносные или стационарные каркасные жилища из шестов и шкур. Интересно, что температура внутри иглу может колебаться от минусовой до +16 °С, хотя снаружи столбик термометра нередко показывает ниже —40 °С.

У инуитов была собственная система навигации

На суше охотники-инуиты путешествовали на большие расстояния, а в прибрежных водах уходили настолько далеко, что земля оказывалась вне поля зрения. Людям была необходима навигация, чтобы ориентироваться. Инуиты ориентировались, например, благодаря пониманию господствующих ветров, закономерностей образования снежных заносов и астрономическим наблюдениям. Также инуиты изучали принципы миграции рыб, птиц и поведения карибу (карибу — северный олень — прим. AdMe.ru). Любопытно, что инуиты понимали концепцию карт и могли составить карту рельефа из песка, палочек и гальки, чтобы указать направление другим. А гренландские инуиты создали деревянные карты Аммассалика, на которых обозначается береговая линия. И мы можем сравнить их с картой Гренландии, которая у нас есть сейчас.

Беременность женщины была важным событием для всей общины

Рождение младенца было особенным событием не только для родителей, но и для всей общины. Во время беременности женщину холили и лелеяли, а отец ребенка должен был следить, чтобы будущая мама не нервничала и хорошо питалась. У инуитов было множество рекомендаций для беременных. Например, не поощрялась лень и праздность, ведь женщине предписывалось много гулять и быть физически активной, чтобы роды обошлись без осложнений. Причем советы касались не только здоровья, но и внешнего вида, например инуиты советовали не чесать живот, чтобы растяжки были менее заметными.

К искусству инуитов обратились во время Олимпийских игр

Когда в Канаде проходили зимние Олимпийские игры 2010 года, то их символом стал человечек иланаак, что в переводе с языка инуитов обозначает «друг». Этот символ был современной интерпретацией каменной достопримечательности под названием инукшук, которая более 3 000 лет существует в культуре инуитов. Инукшук представлял собой тщательно сбалансированную груду камней и плит. В жизни инуитов они имели большое значение: их строили, чтобы направлять путешественников, помогать в охоте, предупреждать об опасности или указывать тайники с едой. На появление символа и части истории коренных народов на Олимпиаде обратили пристальное внимание во всем мире.

Бонус: о девочке, которая стала звездой немого кино

Колумбия Энеутсик, более известная как Нэнси Колумбия, — американская актриса немого кино, которая написала сценарий и снялась в главной роли в фильме «Путь эскимоса» (1911). Нэнси родилась в 1893 году во время Всемирной колумбийской выставки в Чикаго в семье Эстер Энеутсик. Ее семья — инуиты из Лабрадора, а на выставке они представляли тематическую экспозицию «Деревня эскимосов». Ребенком Нэнси еще несколько раз появлялась на аналогичных выставках. Со Всемирной выставки 1904 года осталось множество фотографий Нэнси. В 1909 году девушка была признана королевой карнавала, а позже начала сниматься в кино. После замужества и рождения дочери Нэнси управляла недвижимостью в Калифорнии. Женщина ушла из жизни в 1959 году, но память о ней жива до сих пор. Например, с 2014 по 2018 год в Лос-Анджелесе проходила выставка, посвященная актрисе.