11 особенностей ухода за детьми, которые в свое время выручали наших бабушек, а нас сегодня вгоняют в легкий ступор

В наше время уход за детьми выглядит совсем не так, как в далеком прошлом. Бутылочка пришла на смену коровьему рогу, соска — хлебу, завернутому в тряпочку, современный подгузник — своему предшественнику, состоящему из опилок.

Мы в AdMe.ru решили углубиться в историю и выяснить, в чем заключались особенности ухода за детьми, которые пользовались популярностью у наших предков.

Обращение к услугам кормилиц

Дамы из высшего общества старались избегать грудного вскармливания: оно лишало их возможности носить модную одежду, а также считалось, что из-за него портится фигура. Зажиточные семьи нанимали кормилиц — женщин, у которых было грудное молоко. Они не только выкармливали детей, но и ухаживали за ними. Кормилиц почитали. Во Франции в XVIII веке кормилицами стремились стать молодые матери из низшего сословия. Они отправляли своих новорожденных на попечение более бедных кормящих женщин, а сами тем временем зарабатывали на жизнь, выкармливая чужих младенцев.

Кормление с помощью керамических рожков и рогов животных

Рожки для кормления — заменители материнской груди — появились в древние времена. Артефакты, датированные 1500–1200 годами до н. э., свидетельствуют о том, что женщины кормили младенцев не только грудью, но и с помощью керамических бутылочек и рогов животных. На протяжении продолжительного времени использовались серебряные рожки. В них делали отверстие, через которое ребенку в рот поступало молоко.

Использование тряпочки с хлебом вместо соски

В крестьянских семьях не было кормилиц, взрослые работали и не могли постоянно следить за новорожденными. Поэтому детям давали «соски» — мягкие тряпочки, в которые заворачивали жеваный хлеб или кашу. Европейская официальная медицина боролась с этим способом кормления, потому что «соски» плохо поддавались чистке и превращались в скопление микробов.

Пеленание

Пеленание — древняя практика, ограничивающая движения младенцев, чтобы они спокойно спали. Изначально, чтобы руки и ноги малыша росли прямо, его обматывали специальной лентой, напоминающей бинты, — свивальником. Позже использовались пеленки и одеяла. В XVII веке отношение к пеленанию начало постепенно меняться. Негативные оценки были связаны с тем, что многие кормилицы держали детей в пеленках на протяжении длительного времени, оставляя их без внимания в антисанитарных условиях. Современные техники пеленания не вредят ребенку. Родители выбирают пеленки из натурального дышащего материала и с особым вниманием относятся к желаниям самого малыша в выборе позы для отдыха.

Продолжительные прогулки в любую погоду

Люльки были следующим этапом — они предназначались для подросших малышей. Специалисты советовали родителям качать детей в колыбели на свежем воздухе в любую погоду: и в жару, и в холод. Так громоздкие детские кроватки трансформировались в более легкие и менее прочные конструкции, и их стали вывешивать из окон на проволочных приспособлениях. На сторонников этого подхода уже тогда обрушивался шквал критики современников.

Использование колясок-повозок

Первая детская коляска появилась в 1733 году благодаря архитектору Уильяму Кенту. Она представляла собой богато украшенную корзину на колесах. В нее нужно было впрягать козу или пони. Ребенок в такой коляске мог только сидеть.

Редкие купания

В Викторианскую эпоху детей купали редко — в лучшем случае несколько раз в месяц. Ежедневные водные процедуры не считались необходимыми, даже наоборот, их называли вредными. Врачи не советовали мыть детей часто, объясняя это тем, что частые купания негативно влияют на кожу и в целом на здоровье.

Использование платьев как основной одежды не только для девочек, но и для мальчиков

В XIX веке в дворянских семьях мальчики и девочки носили платья. Считалось, что в такой одежде малышам удобнее самостоятельно пользоваться туалетом. Мальчики, надевшие брюки или бриджи, тем самым демонстрировали, что стали взрослыми. Первый день в брюках был настоящим событием.

Применение подгузников, состоящих из опилок

Прообраз современных подгузников появился в XIX веке. Первые подгузники были тканевыми, позже стали выпускать изделия из махровых полотенец с подкладкой из муслина. Одноразовые подгузники придумали лишь в XX веке. В качестве наполнителя использовалась грубая целлюлозная вата, которая, по сути, представляла собой переработанные древесные опилки. Чуть позже гиганты рынка Pampers и Huggies сделали подгузники комфортными для малышей.

Использование качелей и ходунков в раннем возрасте

В прошлом детство не считалось важным периодом в жизни человека, дети были вынуждены как можно скорее становиться взрослыми. Родители не одобряли желание младенцев ползать, потому что, во-первых, малыши, передвигающиеся на четвереньках, напоминали животных, а во-вторых, пачкали одежду. Ползание как этап взросления предпочитали пропускать: еще не окрепших малышей усаживали в кресла-качели, учили ходить с помощью самодельных ходунков. Все это делалось с одной лишь целью — создать ребенку безопасные условия, не принимая участия в его развлечении.

Раннее приучение к горшку

В XIX веке усилились интерес к гигиене и отвращение к грязи и естественным потребностям. Руководства по уходу за ребенком того времени советовали приучать детей к горшку уже с двух месяцев. Ребенок добивался расположения взрослых, подражая им — используя горшок или специальный стул для опорожнения кишечника.