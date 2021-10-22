11 особенностей современной Поднебесной, которые наглядно показывают, что Китай — это все еще другая планета

Культура Древнего Китая изумляет иностранцев, но уверяем, в современной Поднебесной тоже имеются вещи, которые способны вас зацепить. Из нашей статьи вы узнаете о том, что собачий корм необязательно связан с пушистыми питомцами, а из китайского самовара не получится выпить чаю.

А еще мы в AdMe.ru расскажем о том, как стать любимчиком у китайской свекрови и почему, по местным представлениям, вы порой пьете уксус (даже если вы уверены, что в жизни этого не делали). А в конце статьи вас ждет небольшой бонус.

Знакомство с родителями требует соблюдения массы условностей

Знакомство с родителями будущего мужа или жены — это всегда волнительно. И в каждой культуре на этот счет есть свои табу. Блогерша из России, которая вышла замуж и уехала в Поднебесную, рассказывает, как можно понравиться китайской свекрови. Парень-китаец пригласил вас домой? Можно готовиться к свадьбе. Если, конечно, вы не опозоритесь в гостях. Никогда не начинайте есть первой. И не тянитесь за понравившимся блюдом через весь стол. Будущая свекровь обязательно спросит, как вам еда. Если даже вы с трудом запихнули в себя всех этих улиток, надо ответить: «Тетушка, ваша еда очень вкусная. Можно мне почаще есть у вас?» Еще одна хитрость: после ужина нужно встать и пойти вымыть посуду. Конечно, вы гость и вам никто не даст это сделать, но свекровь мысленно отметит: «Какая воспитанная эта девушка».

Ревновать — значит «пить уксус»

Китайцы — любители поесть, и особое отношение к еде отразилось и в языке. Есть много расхожих выражений, связанных с едой. Вот вы хотя бы раз в жизни ревновали? Если да, то китайцы скажут, что вы «пили уксус». Если человек зазевался и смотрит, как другие ругаются, о нем скажут, что он «ест арбуз». Вас уволили? Это вам «пожарили кальмаров». А «разбрасывать собачий корм» — это о парочках, которые демонстрируют свои чувства перед «одинокими псами», то есть теми, кто не состоит в отношениях. Так, в День святого Валентина влюбленные публикуют в соцсетях свои фотографии с подарками и счастливыми улыбками — это и есть пример «собачьего корма».

Смайлики на табличках перед входом в кафе

Даже не зная ни одного иероглифа, вы сможете понять, стоит ли заходить в тот или иной китайский ресторан. Просто посмотрите на табличку на фото выше. Здесь изображен красный смайлик — это уровень рейтинга. Заведения общепита везде по стране обязаны вешать такие таблички. Красный смайлик (рейтинг С) означает низкое качество еды и обслуживания. Конечно, нельзя гарантировать, что абсолютно на всех заведениях есть такие таблички, но по правилам они должны быть.

В ресторане гости сами варят себе еду

Мы из самовара пьем чай, но в Поднебесной все несколько иначе. У них есть хого (火锅) - дословно это переводится как «огненный котел», где варятся мясо и овощи. У нас его называют «китайский самовар», а в английском языке это hotpot — «горячий горшок». Сегодня для простых китайцев хого скорее не название блюда, а способ приготовления еды и общения в компании. За хого можно пойти в ресторан: в центре стола ставится печь, а на нее — горшки с бульоном. Гостям подают сырые продукты: мясо, овощи, морепродукты и даже пельмени. Каждый посетитель сам решает, что ему варить в бульоне и как долго.

Археологи нашли хого, которыми китайцы пользовались еще в IV веке нашей эры. А современные китайские самовары выглядят так, как на снимке выше.

«Сервировка» стола при этом порой может смутить даже самого искушенного гурмана и наверняка озадачит человека, который не был готов к подобным кулинарным экспериментам. Вы можете задаться вопросом: почему в ресторане на столе появилась плохо вымытая кухонная раковина? На самом деле это бульон для варки мяса. © varlamov / YouTube

Здесь царит настоящий культ белой кожи

Китайским девушкам нравятся парни, которые выше их. А главный признак женской красоты — это белизна кожи. Это похоже на настоящий культ. Даже выражение такое существует: «Белизна важнее красоты». А дословно фраза 一白遮三丑 переводится как «Одна белизна перекрывает три уродства». Китайцы имеют в виду, что женщина с белой кожей все равно считается красивой, несмотря на кривые зубы, негустые волосы и большой нос. В магазинах косметики можно встретить гигантское количество средств для отбеливания кожи. Даже в китайских телефонах есть встроенный фильтр, который делает кожу светлее.

Китайцы не говорят на китайском

В Китае живет 56 этнических групп. Они говорят на 292 языках. Так что считать, что есть какой-то один китайский язык, — это великое заблуждение. Официальный государственный язык в Китае — путунхуа. По сути, это северный диалект, на котором общаются в Пекине — столице Китая. В литературе путунхуа обычно называют Mandarin (мандаринский). А на юге говорят на кантонском диалекте. Южанам и северянам очень тяжело понимать друг друга из-за разного акцента.

Китайские фильмы все равно дублируют на китайском

Часто зрители начинают смотреть китайские сериалы с субтитрами и радуются тому, что могут слышать настоящие голоса любимых актеров. А потом расстраиваются, когда узнают, что кино озвучивали другие люди. А все потому, что не все актеры могут бегло говорить на мандаринском или же имеют акцент.

Братец и сестренка могут быть связаны совсем не родственными узами

Те, кто начинает смотреть китайские сериалы, сталкиваются с обилием всяких «братиков» (а еще и «сестричек»), которые на самом деле друг другу никакие не братья и вообще не родственники.

В Китае молодой человек назовет старшего по возрасту друга «старший брат». Но если к парню так обратится девушка, то это может означать, что она флиртует. Если он в ответ зовет ее «мэймэй» («младшая сестричка»), то у них явно что-то наклевывается.

Мужчины рекламируют косметику

На рекламном рынке Поднебесной действуют свои законы. У нас такое сложно представить, а вот в Китае никого не удивляет тот факт, что мужчина-актер рекламирует красную губную помаду. Надо помнить, что фанатки активно поддерживают деньгами своих кумиров — и все вопросы отпадают. К примеру, стоило лишь звезде сериала «Слово чести» упомянуть книгу Нила Геймана «Дым и зеркала», как та тут же стала бестселлером в Китае. Особенно удивился сам Нил Гейман. Также мужчины-актеры снимаются в рекламе увлажняющих кремов, солнцезащитных средств и ювелирных украшений.

Люди любят смотреть, как китайские блогеры ходят в спа-салоны

У нас такие процедуры сложно представить в перечне услуг спа-салонов, а вот в Китае мышцы лица расслабляют с помощью павлиньего перышка.

Также есть услуга по уходу за волосами с помощью рисовой воды. Считается, что это чудо-средство для здоровья волос. А желтый ободок — это приспособление, из которого льется вода, пока мастер расчесывает шевелюру клиентки. Не менее интересно и то, что среди публики существует большой спрос на такого рода зрелища. Ролики легко набирают по 5 млн просмотров.

А еще в Китае делают салонный массаж сваренным вкрутую яйцом и используют натуральную маску из белка и картофеля. Мастер наносит крем и катает яичко по лицу клиентки. После просмотра видео многие девушки тоже захотели попасть на такую процедуру: Реально, на такого мастера денег не жалко. Я бы с радостью сходила. Супер. © Адина Темировна / YouTube А вот мужчинам не объяснишь, в чем кайф: Да она на ее лице целый завтрак приготовила! © MacXpert74 / YouTube

Если китаянка пишет вам в сообщении «520», то можно бежать покупать кольцо

В Китае очень популярны числовые фразы. Жители Поднебесной любят омофоны — слова, которые звучат похоже, но имеют разные значения. Для китайского уха число 520 [wǔ èr líng] звучит похоже на 我爱你 [wǒ ài nǐ] — «Я люблю тебя». Числовые фразы называются кадианами. Ими пользуются при общении в чате или в СМС-переписке. Примеры подобных фраз: 94 — «Согласен»;

1314 — «На всю жизнь»;

360 — «Скучаю по тебе». И так далее. Нам это кажется странным, потому что у нас таких кодов нет, но кадианы активно используют в соцсетях даже звезды.

Бонус: мы уже привыкли носить футболки с иероглифами, но, оказывается, и китайские артисты тоже могут нас удивить