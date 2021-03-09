11 особенностей латиноамериканок, которые делают их такими магнетическими и ни на кого не похожими

В детстве мы фанатели от латиноамериканских сериалов, сочувствовали Жади, подпевали Наталье Орейро и хотели быть похожими на знойных смуглых красоток. И хотя Латинская Америка — это огромный регион, который охватывает 33 страны от Мексики до Аргентины и Чили, общие черты у женщин все же есть.

Мы в AdMe.ru решили нырнуть в латиноамериканскую культуру, прояснить, имеют ли стереотипы о латиноамериканках что-то общее с героинями полюбившихся нам в детстве сериалов, и в целом узнать, какие же у них есть особенности.

Не изматывают себя диетами

Латиноамериканки в среднем невысокие, у них шикарные густые волосы и чувственные губы. А главная отличительная черта — это их фигуры. Современные латиноамериканки следят за собой, занимаются спортом, но не гонятся за излишней худобой.

Не стесняются проявлять свои чувства

«Я тебя люблю», «любовь моей жизни», «мое сердце» — частые выражения в адрес мужа и детей. При этом нежно обращаются они не только к дочкам, но и к сыновьям, постоянно используя такие фразы, как «мой король», «мое небо». Эмоциональность не возбраняется, более того, латиноамериканцы были признаны самыми эмоциональными людьми на планете.

Стараются подружиться со свекровью

Латиноамериканские мамы — это гроза будущих невесток, они часто вмешиваются в дела семьи, а то могут и нагрянуть к вам в любое время с проверкой. В Латинской Америке главное — это подружиться с мамой будущего мужа. Иногда свекрови настолько балуют своих сыновей, что к семейной жизни те оказываются не готовы.

Яростно ревнуют своих партнеров

Самые распространенные стереотипы о латиноамериканках — они ревнивы, страстны, эмоциональны и в состоянии повышенной раздражительности бьют посуду. В голову сразу приходят героини Сальмы Хайек, София Вергара в роли Глории в успешном сериале «Американская семейка» и другие не менее известные героини фильмов и сериалов. Посуду они, конечно, не бьют, но вот в ревнивости дадут всем фору. К тому же они достаточно громко разговаривают, а от этого создается впечатление постоянного легкого недовольства, хотя на практике это всего лишь приятная беседа.

Не навешивают на себя все домашние дела

Латиноамериканские женщины умеют делегировать. В каждой семье (со средним достатком и выше) обязательно есть домработница, а то и домработница с няней. Латиноамериканки не обременяют себя уборкой, готовкой и домашними делами, они спокойно оставляют детей с нянями и выходят на работу, спокойно отправляются в отпуск. Интересно то, что чаще всего в квартирах есть специальные небольшие комнаты, где может поселиться домработница.

Пышно празднуют взросление

В 15 лет во многих латиноамериканских странах девочки отмечают официальное взросление. Они устраивают большие вечеринки, наряжаются в платья принцесс, делают броский макияж и весь день празднуют переход из детства во взрослую жизнь. Кажется, что песня Бритни Спирс «I’m Not a Girl, Not Yet a Woman» («Я уже не девушка, но еще не женщина») написана именно для этого мероприятия.

Долго живут с родителями

Латиноамериканки живут с родителями достаточно долго: аренда жилья в столицах высокая, няня или домработница ухаживает за квартирой или домом. И даже когда ты уже не маленькая, родители вполне могут ввести комендантский час, мамы очень сильно опекают сыновей, а папы строги с дочками. Современные латиноамериканки после университета строят карьеру и только к 30 годам или после 30 заводят семью.

Обожают скинни и легинсы

Оверсайз, «мамины джинсы», летящие платья? Нет, латиноамериканки очень любят показывать все свои изгибы, а это значит, что джинсы скинни и легинсы никогда не выйдут из моды в Латинской Америке. София Вергара даже создала свой бренд, в котором в основном представлены джинсы скинни.

Любят высокий каблук и танкетку

Латиноамериканки и каблуки — это как буррито и мексиканская лепешка, как океан и серферы: неотделимы друг от друга. По причине невысокого роста они носят ботинки на высоком каблуке. Плюс ко всему, для всех латиноамериканских танцев тоже нужен каблук.

Делают мелирование

Деталь, по которой можно опознать латиноамериканку, — это мелирование. Свои достаточно жесткие и темные волосы они с радостью осветляют, но поскольку платиновый блонд выглядит слишком неестественно, то они просто перекрашиваются в шоколадный и добавляют множество медовых прядей.

Сальсуют по жизни

Латиноамериканки обожают танцевать, а главное — отлично это делают. Кажется, буквально каждая девушка умеет сальсовать. Они с удовольствием наряжаются и отправляются практиковаться в местные бары и ночные клубы. Никто не стесняется. Автор статьи заметила, что если потанцевать как латиноамериканка хотя бы час, то на следующий день будут болеть все мышцы ног: в танце так часто приседают и опускаются к полу, что это может заменить полноценную кардиотренировку. Просто у латиноамериканок чаще всего в танце работает нижняя часть тела, а у нас — верхняя.