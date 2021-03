11 особенностей латиноамериканок, которые делают их такими магнетическими и ни на кого не похожими

Не изматывают себя диетами

Не стесняются проявлять свои чувства

Стараются подружиться со свекровью

Яростно ревнуют своих партнеров

Не навешивают на себя все домашние дела

Пышно празднуют взросление

В 15 лет во многих латиноамериканских странах девочки отмечают официальное взросление. Они устраивают большие вечеринки, наряжаются в платья принцесс, делают броский макияж и весь день празднуют переход из детства во взрослую жизнь. Кажется, что песня Бритни Спирс «I’m Not a Girl, Not Yet a Woman» («Я уже не девушка, но еще не женщина») написана именно для этого мероприятия.