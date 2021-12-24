11 особенностей Канады, за которые ее можно любить или ненавидеть. Но к ней нельзя остаться равнодушным

Несмотря на холода, большинство людей, которые родились в Канаде или иммигрировали туда, признаются, что не променяли бы эту страну ни на одну другую. Там множество плюсов: красивая природа, увлечение хоккеем, кленовый сироп, вежливость людей, безопасность, современное здравоохранение. Но есть и неожиданные моменты, например тот факт, что к вам в квартиру практически в любой момент могут зайти посторонние.

Мы в AdMe.ru уверены, что в любой стране можно найти свои интригующие особенности, и нам захотелось узнать, какие же существуют в Канаде. А в бонусе — пара примеров канадской четкости, проявляющейся в создании знаков и вывесок.

Спасение от холода в Торонто

Если холодной зимой человек продрог, то необязательно мерзнуть на улице. Вместо этого можно спуститься в подземный мир, связывающий центр города непрерывной системой переходов, которая называется Path. Она считается длиннейшей на планете и растянулась более чем на 30 км. В переходах расположена бесконечная цепочка бутиков, магазинчиков, банков и кафе. И это вполне объяснимо, ведь через Path проходит огромное количество людей. Если забыть, что находишься под землей, то может показаться, что попал в привычный торговый центр, разве что без окон.

Размещение населения

Большинство канадцев живет ниже красной линии.

Несмотря на размер Канады и постоянно увеличивающееся количество населения (много иммигрантов выбирают именно эту страну), около 80 % всех канадцев проживают на территории протяжением примерно 150 км от границы с США. Именно там расположены самые большие города.

Приватность жизни в небоскребах

Если вы живете в канадском небоскребе, должны смириться с тем фактом, что в любой момент к вам домой могут прийти посторонние, потому что регулярно проходят проверки безопасности домов (осматривают сантехнику, радиаторы отопления, противопожарные устройства). Поэтому у владельца здания есть ключи от всех квартир. По правилам, вас должны за 24 часа уведомить о визите. Однако иногда проверяющие приходят, когда никого дома нет. Юридически совершенно допустимо открыть вашу дверь, так как дверь в квартиру вам не принадлежит полностью, ведь она примыкает к коридору, который является общей собственностью.

Долгий путь к получению водительских прав

Процесс получения водительских прав в Канаде достаточно долгий и трудоемкий. Пройти 1-й этап можно в 16 лет. После того как человек сдаст теорию, он получит удостоверение категории L, что значит «ученик». Он сможет водить машину только при условии, если рядом будет сидеть и контролировать все его действия обладатель полной водительской лицензии. При этом запрещено выезжать на шоссе и автомагистрали. И только через год можно пройти следующий этап — сдать практический экзамен и получить права категории N, что означает «новый водитель». Теперь можно ездить самостоятельно, но в машине не должно быть больше одного пассажира. А вот после еще двух лет вождения, сдав практический тест, вы станете обладателем прав без ограничений. Да, это действительно достаточно долго, однако в результате применения такой системы водители получают довольно высокий уровень навыков.

Сочетание культур разных народов

Дандас-сквер в Торонто — подобие нью-йоркской Таймс-сквер.

Несмотря на то, что в Канаде очень много природных объектов и плотность населения одна из самых низких в мире, там есть крупные города, культурные центры с богатой инфраструктурой, в которых регулярно проводятся развлекательные мероприятия. Именно в таких городах, как Ванкувер, Торонто, Монреаль и Оттава, проживает самое большое количество людей и проходит больше всего мультикультурных событий, различных фестивалей, концертов.

Переезд в съемную квартиру

В целом переезд в другую квартиру является не таким простым делом. Как правило, дата переселения назначается на начало месяца, а договор об аренде заключается на год. Для того чтобы въехать, нужно заранее заказать лифт, забронировать конкретное время. Так как квартиры, как правило, сдаются пустыми, нужно везти мебель и для подъема ее на этаж используется специальный лифт. Если не знать об этой тонкости и просто приехать с вещами, может получиться так, что заселиться в этот день не получится.

Доступность медицинского обслуживания

Средства на медицинское обслуживание берутся из налогов (кроме оплаты услуг окулиста и дантиста). Поэтому здесь не нужно беспокоиться о наличии медицинской страховки. Налоги в Канаде достаточно высокие, но зависят от доходов. В крупных городах проблем с врачебной помощью нет, медицинские центры находятся в шаговой доступности. Однако если выбрать местом для жизни небольшой населенный пункт, то без машины там придется трудно: до врачей можно добираться около часа.

Однажды мне стало очень плохо, все болело, поэтому обратилась в больницу. В 6 часов вечера я пришла, через час администратор спросила меня о симптомах и велела ждать. Потом пришла медсестра, спросила о симптомах и снова оставила ждать. В 9 часов вечера пришел врач, снова спросил о симптомах. Все это время мне было больно, я терпела. Анализ крови был готов к 11 часам вечера. В 4 часа утра мне сделали компьютерную томографию, еще 3 часа врачам понадобилось, чтобы решить вопросы с документами. Из больницы я вышла в 8 часов утра, получив обезболивающее. Итого я провела 14 часов в больнице, даже без койки, и все ради того, чтобы мне дали таблетку обезболивающего! Справедливости ради надо сказать, что в Канаде медицина очень хорошая, но только если вы в критическом состоянии. Если же ничего страшного, то вы будете ждать, ждать и еще раз ждать. © Ankita Sinha / Quora

Тесный контакт жителей с природой

Канада — вторая по размеру страна в мире, поэтому природных красот там можно встретить очень много: от пустынь (Каркросская пустыня считается самой маленькой в мире) и водопадов до айсбергов и гор. Есть возможность выбрать направление на свой вкус и отправиться в путешествие. Если это не слишком далеко, то канадцы предпочтут поехать на автомобиле, так как авиаперелеты внутри страны достаточно дорого стоят.

Несколько недель назад я позвонил своему боссу и сказал, что еду в поход. Он только спросил, куда я направляюсь, порадовался за меня и пожелал отлично провести время. Меня дней 5 не было. Обычно каждый год я беру 2–3 отпуска для поездок по стране. © Alan Dillman / Quora

Встречи с животными

В Канаде люди живут в тесной связи с природой, поэтому там частенько можно увидеть животных и птиц, которые приближаются к домам.

Вежливость и взаимовыручка

Большинство канадцев до смешного вежливы и проявляют взаимовыручку. Иммигранты, которых очень много в Канаде, стараются не отставать от них. Таким образом в стране создается очень дружелюбная атмосфера.

Много лет назад самолет застрял в снегу в моем городе Калгари. Все пассажиры должны были покинуть его, забрав вещи. После того как люди попросили помощи, на место происшествия приехало полгорода с оборудованием. Местные жители предлагали пассажирам ночлег, обращались с ними как с семьей. Если вам нужна одежда, мы поможем ее достать. Если голодны, мы накормим. © Francoise Gaston / Quora

Я встретил в магазине знакомого, которого достаточно давно не видел. Мы оба были с тележками, я решил пошутить, подкрался к нему сзади и легонько толкнул тележкой. Он стал извиняться еще до того, как повернулся и увидел меня: «Простите, я затормозил! Простите, это полностью моя вина! Простите!» Очень по-канадски. © goatstink / Reddit

Любовь к хоккею

Во всем мире игрушки из McDonald’s представляют собой персонажей из популярных мультфильмов и кино.

Об особой любви к хоккею в Канаде уже всем давно известно. Однако каждый раз можно узнать что-то новое о формах проявления этого пристрастия. В 1995–1996 годах в канадских наборах «Хэппи Мил» из McDonald’s можно было найти маску хоккейного вратаря с именем канадского игрока.



Бонус: канадские знаки

«Не позволяйте лосю лизать вашу машину».

«Конец тротуара».