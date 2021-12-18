11 доказательств того, что жизнь людей в других странах похожа на нашу не больше, чем снегоступы на туфельки

Почти все мы любим воскресенье, нещадно изгоняем из дома муравьев и других насекомых, а ежегодно отправляя детей в школу, покупаем им новую одежду и обувь. Тем труднее поверить в то, что в других уголках земного шара ко всему этому относятся иначе.

Редакция AdMe.ru решила рассказать об особенностях повседневной жизни за рубежом, которые у нас вызывают недоумение.

В Индии от насекомых не избавляются — их приманивают

Чтобы муравьям, жукам, птицам и прочим мелким существам не приходилось слишком напрягаться, отыскивая себе пищу, жители Индии с давних времен устраивают им пиршество прямо перед своими домами. Причем делают это в весьма эстетичной форме — крошат еду на витиеватые абстрактные рисунки, которые наносят на землю рисовой мукой грубого помола и мелом, — колам. В торжественных случаях в мел добавляют краски и порошок красного кирпича. Считается, что такое угощение не только привлечет в дом других существ, но и будет способствовать процветанию. Сейчас колам воспринимают скорее как искусство, но по-прежнему рисуют на свадьбах и фестивалях.

В Турции все, что только можно, украшают кружевом

Турки обожают украшать кружевом все, начиная от стаканов и заканчивая мониторами и автомобилями. У некоторых любовь к декору проявляется и в убранстве унитазов.

В Исландии надевают бикини, когда нас мама без шапки на улицу не пустила бы, а детей бросают без присмотра

В Исландии для открытия пляжного сезона достаточно температуры +10 °С. Такая «жара» будет для местных жителей поводом позагорать в бикини. А еще исландские мамы и папы не станут чрезмерно носиться с детьми: малышей легко оставляют без присмотра в колясках в саду, на улице или в кафе.

В Нидерландах в туалете вешают календарь

Зайдя в туалет в доме любого голландца, вы заметите на внутренней стороне двери календарь, на котором отмечены дни рождения родственников и друзей. Забывать об именинах в этой стране не принято, а поскольку туалет — это место, которое посещается несколько раз в день, практичные жители Нидерландов выбрали именно его для размещения «напоминалки». При этом ничего оскорбительного в этом голландцы не видят. Наоборот, если ваше имя вдруг появилось на календаре в туалете, значит, вы завоевали сердца его хозяев.

Тайские мужчины держат в спальнях мягкие игрушки

Тайцы проще относятся к пониманию того, каким должен быть мужчина. В машинах и спальнях многих тайских парней можно увидеть розовые плюшевые игрушки. Им нравится ходить в кафе, оформленные в духе сказок, и есть десерты в виде животных. Многие мужчины даже водят розовые мотоциклы.

В Новой Зеландии дети ходят в школу босиком

В Новой Зеландии многие люди, ничуть не смущаясь, прогуливаются по городским улицам без обуви. Благодаря достаточно теплому климату и небольшим колебаниям температуры зимой и летом новозеландцы могут ходить так хоть круглый год. А так как там не бывает мусора или осколков, даже в школу местные дети часто приходят босиком.

Канадцы спокойно ходят зимой в шортах

Канадцы относятся к холоду совершенно спокойно. Так, например, в одной из провинций Канады, Манитобе, можно встретить людей, разгуливающих зимой в шортах и теплой куртке. А курьеры вообще ездят на велосипедах даже в метель.

На Филиппинах под зонтиком гуляют даже в солнечный день

Привычка гулять под зонтом в солнечную погоду здесь так укоренилась, что местные жители даже не представляют, что можно делать иначе. Дело в том, что на Филиппинах стоит такая невыносимая жара, что без укрытия от солнца просто не обойтись.

Непальцы ненавидят воскресенье

У непальцев всего один выходной в неделю, и он приходится на субботу. Поэтому неудивительно, что воскресенье для них стало чем-то вроде нашего понедельника: на работу идти не хочется, а надо.

В Таиланде на поводке выгуливают не только собак

Еще одно удивительное наблюдение, сделанное в Таиланде: наряду с собаками тайцы охотно выводят на поводках на прогулку кошек, хомяков, морских свинок и даже белок и уток.

В Дании дни рождения не обходятся без украшения всего вокруг флагами

Отмечая день рождения, датчане непременно украсят национальными флагами буквально все: свой дом, подарки, праздничный торт, другую еду и даже собаку. Причем чем больше, тем лучше. Возможно, дело в контрасте красного и белого цветов, который создает приподнятое настроение. Когда моя дочь повзрослела, мы начали вместе смотреть всевозможные иностранные телешоу и мультфильмы. Разумеется, случалось, что персонаж праздновал день рождения. «Но, папа, где все флаги?» — спросила меня дочь. И действительно, там были всевозможные украшения, глупые колпаки, красивые торты, разноцветные цветы, множество воздушных шаров и свечи, но не было флагов. Даже когда речь шла о наших ближайших соседях — Швеции, Норвегии и Германии. «Они забыли флаги, милая», — сказал я ей. «Но, папа, ведь без флагов день рождения не отпразднуешь!» — почти закричала дочь. Да, если вы из Дании, то не сможете. © Lars Krebs / Quora