11 вещей, которые изначально использовали совсем по-другому

Новые изобретения появляются в нашем мире каждый день. Одни ноу-хау становятся популярными и обретают всеобщую любовь. Другие исчезают где-то на полках патентного бюро. Но далеко не каждая разработка используется по своему назначению. Иногда люди задумывают одну вещь, а в результате создают что-то совершенно другое. Например, исследования в сфере космических технологий подарили нам компьютерные мышки, камеры на смартфонах и многое другое.

Мы в AdMe.ru задались целью выяснить, истории создания каких обычных предметов чуть более запутанные и сложные, чем мы привыкли думать.

Вещества, входящие в детские смеси, должны были стать элементами еды для космонавтов

В 80-х годах компания Martin Marietta Laboratories, Inc. проводила эксперименты с микроводорослями. Специалисты пытались получить источник питания и средство для выработки кислорода, которые можно было бы использовать в длительных космических полетах. В результате на основе двух полиненасыщенных жирных кислот, известных как DHA (докозагексаеновая кислота) и ARA (арахидоновая кислота), была создана пищевая добавка. Именно эти 2 вещества содержатся в грудном молоке. В 1985 году Мартин Мариетта перестал заниматься этой программой. Но некоторые ученые из лаборатории решили коммерциализировать свой опыт в получении соединений из водорослей и растений и смогли применить свои знания в разработке формулы для детского питания.

Невидимые брекеты появились благодаря радиолокационному оборудованию

Изначально компания Ceradyne искала подходящий материал для обтекателей, которые НАСА планировала установить на системы слежения за ракетами. Ученые подбирали материал, невидимый для радарных волн. В результате они обнаружили поликор — вещество, которое было одновременно и прочным, и прозрачным. Именно из него теперь и делаются невидимые брекеты, которые упростили жизнь многим людям.

Водяной пистолет был изобретен во время тестирования насоса для системы охлаждения

Доктор Лонни Джонсон работал у себя дома на созданием новой системы охлаждения, которая функционировала бы на воде, а не на фреоне. Для проверки Джонсон подключил насос к крану на кухне, и неожиданно из него вырвалась настолько мощная струя воды, что занавески на окне чуть не улетели. Именно тогда инженеру пришла в голову мысль сделать на основе собственного изобретения водяной пистолет. Первая такая игрушка появилась на прилавках в 1990 году.

Закись азота когда-то пользовалась большой популярностью у британских аристократов

Оксид азота впервые смог получить британский химик Джозеф Пристли в 1772 году. А спустя 20 лет английский медик Томас Беддоус предположил, что газ можно применять для лечения туберкулеза. Примерно в то же время закись азота обрела небывалую популярность в высших слоях английского общества: ее использовали на специальных «вечеринках веселящего газа».

Минерал, из которого делали оконные стекла, теперь добавляют в косметические средства для создания блеска

Мусковит — это минерал, который еще называют калиевой слюдой. В Средние века его использовали для остекления окон, поскольку он стоил дешевле стекла. Сырье в основном добывали в России и поставляли в Европу. Камень получил свое название от слова «Московия» — так в те времена в европейских странах именовали Российское государство. Сейчас мусковит применяется в различных областях промышленности. В частности, его добавляют в различные косметические средства для придания им блеска.

Спортивный купальник изначально должен был демонстрировать достоинства мужской фигуры

Современные спортивные купальники, сшитые из эластичной ткани, обтягивающие корпус и оставляющие ноги открытыми, используют для тренировок и выступлений фигуристки, гимнастки, актеры балета и танцовщицы. Этот костюм в XIX веке изобрел воздушный гимнаст и артист цирка Жюль Леотар, который работал на трапеции. Традиционный свободный наряд мешал его движениям и замедлял скорость вращения. Поэтому Леотар придумал обтягивающее трико. Исполнение программы в этой одежде привело к появлению неожиданного эффекта. Публика была просто заворожена и очарована костюмом, который, плотно облегая тело, демонстрировал физические достоинства артиста и подчеркивал его мускулатуру.

Заплатки на локтях помогали сэкономить деньги на одежде

Замшевые заплатки на локтях теперь служат скорее для украшения одежды. Но изначально эту деталь пришивали к рукавам курток, которые надевали во время стрельбы. Для того чтобы попасть в цель, людям часто приходилось укладываться на землю, опираясь локтями. Поэтому ткань в этих местах быстро пачкалась и изнашивалась. Этот предмет гардероба стоил довольно дорого, поэтому использовались подобные заплатки, которые можно было легко заменить.

Арахисовое масло придумали как заменитель мяса для пожилых людей

Существует несколько мнений о том, кто же первый изобрел арахисовое масло. В числе прочих называется Джон Харви Келлог, который подарил миру кукурузные хлопья. Считается, что он пытался создать продукт, способный заменить пожилым людям мясную пищу. Поскольку у многих из них были проблемы с пережевыванием твердой еды, требовалась мягкая паста. Арахисовое масло подходило на эту роль.

Очистители воздуха изначально предотвращали увядание растений

Это сейчас очистители воздуха стоят во многих домах. Они очищают внутреннее пространство от плесени, бактерий, пыли и шерсти животных. А еще 30 лет назад технология действия этих устройств не была известна. Ее изобрели в НАСА в начале 90-х годов, когда ученые работали над созданием специального прибора, который удалял бы из воздуха этилен. Этот газ выделяется растениями и участвует в процессе созревания плодов и старения поросли. В замкнутых космических аппаратах контролировать содержание этилена в атмосфере было жизненно важно, поэтому и понадобилась разработка специального очистителя.

Вещество, входящее в состав стиральных порошков, было предназначено для выделки кожи

Энзимы, которые используются в современных стиральных порошках, были открыты доктором Отто Ромом. Химик и фармацевт по образованию, он пытался решить проблему антисанитарии на кожевенных заводах. В те времена шкуры обрабатывали с помощью составов, которые отличались сильным неприятным запахом. В поисках нового средства Ром придумал, как применять для этой цели энзимы. Его исследования легли в основу производства первых стиральных порошков.

Цепная пила была создана для медицинских целей

Современные пилы, которые сейчас в основном используют для работы с деревом, когда-то применялись во время медицинских операций. Доподлинно неизвестно, кто придумал первый подобный механизм. Скорее всего, лавры можно отдать физиологу Бернарду Хайну. Он с юных лет изучал ортопедические устройства под руководством своего дяди Йоханна Хайна. Хотя Бернарду не хватало медицинского образования, он определенно обладал инженерным талантом. Хайн изобрел множество приборов. Самый известный из них — остеотом, в котором была укреплена режущая цепь. Создание этого аппарата принесло физиологу множество наград и славу. Первые подобные инструменты для работы с деревом появились в начале XX века.