11 нюансов работы проводников, о которых мы и не знали. А то бы реже требовали чай и белье

Иногда пассажиры сетуют на хмурость и забывчивость проводников в поездах. Кажется, что работа у них не такая уж и сложная, при этом они не лучатся радостью и слишком неторопливо выполняют простейшие, на первый взгляд, просьбы. Что может быть сложного в том, чтобы принести пару стаканов чая или разбудить пассажира за полчаса до прибытия?

Мы в AdMe.ru решили разобраться, насколько сложна работа проводников и каковы должностные обязанности у этих служащих.

Работа проводников не так проста, как нам кажется

Многие думают, что работа проводников — это не слишком утомительное занятие. Всего-то и нужно предлагать пассажирам чай и кофе, раздавать постельное белье, да отвечать на вопросы. На самом деле проводник — это своеобразный управляющий маленькой «гостиницы» на колесах. Опытный работник с первого взгляда считывает будущих гостей, точно определяя, с кем могут возникнуть проблемы в пути, а кто никаких хлопот не доставит. Работала проводником в 2019 году. Нужно было одновременно помнить 20 дел и выполнять все их тоже одновременно. Несешь кому-то чай и напоминаешь себе не забыть, сколько денег потребовать с пассажира. Пока идешь, получаешь еще миллион просьб и вопросов. А после станции нужно быстро собрать билеты пассажиров и занести их в систему, заодно посмотреть, кто выходит на следующей, и предупредить. Точно, про чай-то я и забыла! Кто-то же его просил? Надо идти и искать того пассажира. А если еще и начальник придет с какой-то дополнительной задачей — ужас! Это почти первостепенное, что нужно выполнить. © SylviaDay / Pikabu

Ехала в моем вагоне беременная девушка до Твери. Вот по времени уже станция. Останавливаемся. Платформы не видно — чистое поле. Выпустил ее. Стоит она со своим животом, оглядывается. Решил я у начальника поезда уточнить о прибытии. А он неожиданно говорит: «Какая Тверь?! Задерживаемся на полчаса, никого не выпускать!» Хорошо, что я додумался барышню обратно посадить. Мы потом с ней посмеялись над ошибкой. © vilkaglaz / Pikabu

Их обучают многим интересным вещам

Профессию проводника можно получить, окончив колледж или техникум или пройдя специальные курсы. Будущие сотрудники РЖД должны знать нюансы технического состояния разных вагонов, оказывать первую доврачебную помощь, неплохо разбираться в географии, но главное — уметь разрешать конфликты. Так как именно проводники поддерживают в вагоне мир и спокойствие. Ехал я однажды в поезде на юг. Специально заранее выбрал себе нижнюю полку, заплатил за нее. В результате в купе я оказался окружен пожилыми дамами. Сразу поступили просьбы уступить полочку. Я отказался, и в результате решительные бабушки дошли аж до начальника поезда. Тот подумал и неожиданно пересадил меня в купейный вагон (без доплаты!). Оказывается, этих дам он видел не первый раз. В предыдущую поездку они довели до истерики девушку даже на верхней полке, почти сутки напролет непрерывно обсуждая, какой длины у нее юбка и на какие деньги она едет на юг отдыхать. Из-за конфликтных ситуаций с пассажирами страдают проводники. А если это кто-то узнает в руководстве, то и начальник поезда также лишается премии. © sham2501

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Работникам поезда редко удается выспаться

Работа проводника предполагает не только стрессоустойчивость, но и умение долгое время проводить без сна. По словам девушки, которая работала проводником, существует несколько графиков работы. Единица — это когда один проводник следит за своим вагоном. Двойка — 2 работника на вагон с графиком 12/12. И тройка — 3 сотрудника на 2 вагона. В последнем варианте человек отрабатывает 8 часов и получает 4 часа на сон. Но даже это время не гарантировано. Если на маршруте много остановок, спать не получается. РЖД даже опубликовала подсказку своим сотрудникам, как можно высыпаться, отключаясь на 15 минут каждые 3–4 часа. По моему личному мнению, тройка — это худший вариант, который может выпасть. Не высыпаешься совсем. Работа выматывает, даже если едешь всего трое суток. Обычно, приехав домой, я отсыпалась по 14–16 часов. А после Адлера я спала ровно сутки (поездка туда и обратно длится 6 суток). От лица всех проводников прошу прощения, если мы иногда выглядим неприветливо или не очень дружелюбно разговариваем. Могу сказать, что очень трудно улыбаться, когда ты даже глаза открыть не можешь. © microskopichesky / Pikabu

Работали мы по схеме «один проводник на плацкартный вагон». Спать хотелось постоянно. Решил вздремнуть минут 15. А у меня на телефоне есть будильник с функцией пароля для отключения. Ну я и поставил посложнее пароль и лег. Просыпаюсь и вижу, что телефон — на полу, крышка от него — на полке, батарея — у меня на животе. Я не помню, как его разбирал. Видимо, не смог пароль ввести. Зато поспал. © vilkaglaz / Pikabu

Чтобы принять душ, проводникам приходится применить смекалку

У проводников нет собственного душа в купе. Так что, если необходимо освежиться, это можно сделать на специальных станциях, где происходит формировка составов. Там обустроены комнаты отдыха сотрудников и душевые. Другой вариант — принять душ в туалете. Формально в этих помещениях есть душевые насадки, которые иногда спрятаны за специальной панелью, и стоки для воды в полу. На деле же для банных процедур проводники чаще всего используют тазики и пластиковые канистры. Часто молодые проводники, друзья, пассажиры спрашивали меня, что самое приятное для проводника после рейса. Пожалуй, самое главное для меня — это чистота. То чувство, когда ты приезжаешь домой, снимаешь осточертевшие рубашки, китель. Чувствуешь, как устал, но набираешь воду и растворяешься. Тебя покидает запах дезсредств, угля и пыли. © DikyPrapor / Pikabu

В Сибири и до Урала по ночам дикий холод (и это летом), дальше на юг — 40-градусная жара. Мылись мы в туалете путем подключения шланга с душевой лейкой к крану. Но все равно потом дома приходилось долго отмокать и отмываться в ванне. © Laura / AdMe

Они далеко не всегда питаются в вагонах-ресторанах

Питание — это другая головная боль. В некоторых современных поездах есть микроволновки и холодильники. Но этими благами цивилизации оснащены не все составы. Так что самое популярное блюдо у сотрудников — это быстрорастворимая лапша. Все питание проводники оплачивают из своего кармана. Можно поесть со скидкой в вагоне-ресторане. А самые находчивые умудряются варить супы и жарить шашлыки. Едим мы за свой счет либо с небольшой скидкой в вагоне-ресторане. Но и это получается не везде. В основном еду покупаем сами. Так что, если вы покормите проводника, поездка будет великолепной. © marilungooo / Twitter

У меня больше в памяти остались хорошие пассажиры, которые были с нами приветливы, ценили наш труд и немного жалели нас, угощали шоколадками, арбузами (на юге покупали на станциях) и прочими вкусняшками, писали добрые отзывы в книгу жалоб и предложений. © Laura / AdMe

Ко внешнему виду проводников предъявляют особые требования

Рабочую форму сотрудники покупают за свой счет в специальных магазинах. Проводник на рабочем месте всегда обязан быть в специальной одежде и носить бейдж с именем. Если рейс длинный, неизбежно возникает вопрос, где испачканную форму постирать. Прачечная в составе отсутствует. РЖД даже поделилось с сотрудниками советами о том, как можно отмыть запачканную одежду. Запомните, чтобы отстирать воротник и манжеты рукавов, необходимо их увлажнить и намазать мылом, которое выдают перед рейсом. Затем можно взять обычную губку для посуды, воротник уложить на ровную поверхность (стол) и быстро стереть всю грязь с помощью этой самой губки. Нет губки — потрите ткань саму о себя. С манжетами те же самые манипуляции. Далее можно замочить рубашку в тазе с водой (можно добавить немного синьки), затем прополоскать в чистой воде. Хотите, чтобы рубашка не была помята? Не выжимайте ее! Просто отряхните и повесьте сушиться (желательно на плечиках). Вода стечет максимум за 10–15 минут, рубашка высохнет за 1–2 часа (иногда и того быстрее). © РЖД ФПК. Резерв проводников ЛВЧ Екатеринбург / VK

На моей памяти проводника оштрафовали на приличную сумму за то, что он не в свое дежурство вышел в коридор в шлепках вместо туфель. © Diamond Crumb / AdMe

У проводников можно попросить немало полезных вещей

Кроме привычных чая и печенек у проводников в закромах есть еще масса полезных вещей. Так, пассажиры могут попросить у сотрудников настольные игры, столовые приборы, щетку для одежды и губку для обуви. Иногда в купе проводника есть даже утюг и зарядка для мобильного телефона. Тут главное — вежливо осведомиться, и, возможно, нужная вещь найдется. Некоторые современные составы оснащены детскими библиотеками, пунктами по прокату планшетов и игровых приставок. Для длительной поездки можно заранее купить детский манеж. Пассажиры купейных вагонов могут попросить сотрудника вызвать официанта из вагона-ресторана, чтобы сделать заказ, не покидая своего места. А вот чайную продукцию проводники обязаны предложить, так как они должны выполнить план по продажам.

Проводники отвечают не только за чистоту вагона

Сотрудники обязаны не только поддерживать чистоту и покой в своих вагонах — они еще и должны знать как пять пальцев собственное рабочее место. Ведь контроль за электрикой, техническим состоянием систем водоснабжения, отопления, кондиционеров тоже лежит на них. В случае возникновения неисправности сотрудник оповещает ремонтную бригаду. Но устранением некоторых неполадок все равно приходится заниматься самостоятельно. При заправке вагона водой излишки сливаются через умывальник в туалете с нерабочей стороны вагона. Следить за процессом надо зимой, чтобы слив в умывальнике не замерз. Иначе заправщик не увидит, что баки полные. И может весь вагон залить. © Евгений Каймаков / AdMe

Сама я с этой проблемой сталкивалась только тогда, когда заходила в гости в вагоны к своим соотрядникам, но все же об этом стоит рассказать. Плацкартные вагоны. Без кондиционера. На Адлер. Мне вот интересно: те, кто пускает такие вагоны, о чем вообще думают-то? В вагоне в среднем +40 °C. Пассажиры злятся на проводников, а проводники сами готовы сквозь землю провалиться. © microskopichesky / Pikabu

Однажды меня и начальника поезда лишили премии за то, что я вечером не вовремя включила освещение в вагоне. А получилось так, потому что мы остановились на крупной станции. Стоянка длилась 40 минут. Кромешной тьмы в вагоне не было, просто сумерки. Во время стоянки, особенно на таких больших станциях, проводник стоит на платформе у вагона, максимально собранный и в парадной белой рубашке. Забежать внутрь включить свет, конечно, можно и нужно было, но мы, студенты, боялись что-то не так сделать. Вот и стояли у вагона по стойке смирно. © Laura / AdMe

В хвостовых вагонах может работать не каждый проводник

После окончания курсов или учебного заведения будущие проводники обязательно должны пройти рабочую практику. Кстати, студенты обычно стараются больше, чем их опытные товарищи. Многочисленные замечания могут привести к отчислению. Да и задора у начинающих проводников больше, чем у старших коллег. Единственное место, куда новичка не направят, — это хвостовой вагон. Назначение сюда может получить только работник со стажем не менее года и после получения специального сертификата. Помимо выполнения обычных обязанностей сотрудник должен следить за работой сигнальных огней и ламп.

Штабной вагон таит в себе массу интересных вещей

Штабной вагон — это своеобразный офис в составе. Именно здесь обитает начальник поезда и электромеханик, который занимается мелкими ремонтными работами во время путешествия. Тут же находится радиокупе, специальные купе для инвалидов и иногда обычные купе. Если последние есть в наличии — то они на вес золота. Сервис в подобных вагонах обычно значительно лучше. Чтобы понять, что купе находится именно в штабном вагоне, достаточно найти, где располагаются места для людей с ограниченными возможностями. Обычно только штабной вагон специально подготовлен для таких пассажиров. А еще в нем есть душ, которым могут воспользоваться все пассажиры, бесплатно или за дополнительную плату. Кстати, в купе для инвалидов могут попасть только люди с соответствующей справкой. Других пассажиров там размещать нельзя. Но даже при отсутствии особых путешественников такое купе редко пустует. Обычно там обустраивают склад. Больший размер помещения позволяет хранить в нем габаритные грузы.

При бронировании билета нужно тщательно выбирать вагон

Хотя составы стараются укомплектовывать преимущественно новыми вагонами, все еще попадаются старые образцы. Особенно в дополнительных составах. Так что при бронировании билета стоит обратить внимание на номер поезда. Регулярным и скоростным составам присваивают номера 001–150, 301–450, 601–698, 701–788. А вот билеты на поезда №№ 151–298 и 451–598 лучше не брать. Пусть старые вагоны и реже ломаются, но здесь может возникнуть проблема с кондиционером, туалетом, да и розетки в них найти значительно сложнее. В новых вагонах розетки есть в каждом купе, только на нижних полках напряжение 220 В, а на верхних — 5 В. По технике безопасности нельзя поднимать провода с высоким напряжением выше определенной отметки. Возможно, также чтобы не допустить подключения электрических чайников и других потенциально опасных для других пассажиров приборов. Если в старом в вагоне температура +40, проводник разведет руками, потому что тут спасут только открытые окна и... и все. Да, так и живем. © marilungooo / Twitter

Было такое, что на дополнительные составы ставили вагоны с выбитыми стеклами. Поэтому пять раз подумайте, прежде чем брать билеты на такие поезда. © marilungooo / Twitter