11 новых слов русского языка, которые применимы для повседневной жизни

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Русский язык радушно принимает у себя новых «гостей», которые впоследствии становятся полноценными членами большой «семьи». Такие слова, как «джинсы», «бренд», «трафик», «метро» и другие, уже давно обосновались в нашем языке и постоянно используются в повседневной речи. С быстро меняющимся миром язык тоже модифицируется, обогащается, что-то в нем приживается, а что-то остается только на время.

Мы выбрали неологизмы, которые вы с легкостью сможете употреблять каждый день. Они разнообразят вашу речь и помогут блеснуть в компании друзей. Авторы AdMe.ru решили увеличить свой словарный запас — присоединяйтесь к нам.

1. Анбóксинг

Анбоксинг — процесс распаковки нового товара или подарка, который снимается на видео или фотографируется, а затем публикуется в интернете. От английского unboxing, что переводится как «распаковка». Впервые это слово прозвучало в 2006 году на YouTube в видео по распаковке нового телефона Nokia E61.

2. Бáйопик

Байопик — биографический фильм. От английского biopic, которое образовалось от двух слов: biographical (биографический) и picture (картина).

3. Бодишéйминг

Бодишейминг — публичная критика внешности человека, которая не соответствует эталонам красоты и общепринятым стандартам. Происходит от двух английских слов: body (тело) и shame (стыдить), body-shaming. Часто это негативные комментарии в соцсетях, в которых унижают и высмеивают людей с избыточным весом или неидеальной формой тела, обычно этому подвергаются публичные люди.

4. Вéндинг

Вендинг — продажа товаров с помощью торговых автоматов. От английского vending, что означает «торговать». Самыми популярными считаются автоматы по продаже напитков. Неожиданно, но первым вендингом можно считать некое автоматическое устройство для торговли «священной» водой и для омовения рук в храмах. Его описание датировано I в. до н. э. и встречается у Герона Александрийского в «Пневматике».

5. Краудфáндинг

Краудфандинг — народный сбор денег для осуществления различных целей: от помощи пострадавшим в бедствиях до съемок кино. Образовано от двух английских слов: crowd (толпа) и funding (финансирование), сrowd funding. Работает это следующим образом: создается платформа, определяется цель, объявляется необходимая сумма. Информация по сбору средств должна находиться в открытом доступе. Впервые на пожертвования в России был построен храм в 1912 году.

6. Плóггинг

Плоггинг — это сочетание бега трусцой со сбором мусора. Явление зародилось в Швеции, его название образовано от шведского и английского слов: plocka upp («подобрать») и jogging («бег трусцой») — plogging. Пробежки с мусорным пакетом в руках стали популярны по всему миру. По ее завершении люди делают селфи, чтобы показать свой «урожай».

7. Сизи́финг

Сизифинг — скучное и непродуктивное совещание. Слово образовано от Sisyphus (имени царя Сизифа в древнегреческой мифологии, приговоренного Зевсом бесконечно вкатывать на гору огромный камень, который, достигнув вершины, опять скатывался вниз) и английского briefing («совещание») — sisyphing. Этим словом можно еще назвать бесконечный процесс начинания чего-либо с самого начала: существует выражение «Сизифов труд» — о тяжелой и бесплодной работе, не имеющей конца.

8. Ти́зер

Тизер — рекламное сообщение, построенное как приманка. В нем содержится лишь часть информации о продукте, сам товар полностью не показывается. От английского teaser (завлекалка). Обычно используется на начальных этапах продвижения товара, тем самым создавая вокруг него интригу.

9. Факáп

Факап — сленговое слово, которое означает полный провал, неудачу или проигрыш. Образовано от английского глагола to fuck up (испортить, проиграть). В 2014 году вышел фильм с таким названием: «Факап, или Хуже не бывает».

10. Фу́ди

Фуди — это человек, для которого еда больше, чем простой ежедневный прием пищи. Произошло от английского food (еда), foodie. На первом месте для таких людей вкусовые эксперименты, наслаждение едой, да и вообще особое отношение к еде. Впервые слово упомянул американский ресторанный критик в 1980 году. Это целая субкультура, которая стала особенно популярна с появлением Instagram. Есть даже приложение foodie со специальными фильтрами для обработки гастрономических снимков.

11. Эквáйринг

Эквайринг — процесс оплаты банковскими картами через платежные терминалы, а также получение наличных через банкомат. Образовано от английского слова acquire (приобретать). Также есть и интернет-эквайринг, это могут быть покупки в интернет-магазинах, оплата различных услуг и пр.