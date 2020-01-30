Я побывал в обеих Кореях, чтобы показать, как на самом деле там живут люди

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75 лет назад единый полуостров Корея был разделен на 2 страны - Северную и Южную. Они пошли по совершенно разным путям развития, и в Южной Корее в 60–80-х годах произошел стремительный рост экономики и переход к демократии, а Северная осталась диктаторской страной, находящейся за железным занавесом. Ютубер Антон Лядов побывал в обеих Кореях и показал, как живут люди в таких непохожих, но близких странах.

AdMe.ru с разрешения автора делится самыми неоднозначными фактами о Северной и Южной Корее, которые привлекают внимание всего мира, но по совершенно разным причинам.

1. Пограничный контроль

Виза для поездки в Южную Корею российским гражданам не требуется. В Северную же нужно получить допуск, и это довольно долгая процедура. При въезде в первую ваш паспорт могут даже не полистать, при въезде во вторую проверят все чемоданы и сумки, а на технику еще и накладную надо написать: сколько ввозишь — столько должен и вывезти.

2. Отношение к туристам

В Южной Корее передвигаться можно абсолютно свободно, в Северной для всех туристов предусмотрен специальный маршрут, отклоняться от которого нельзя. Гид сопровождает путешественника с момента приезда до самого отъезда, не отходя от него ни на секунду. Даже из номера гостиницы на завтрак в ближайший ресторан самостоятельно сходить нельзя. При этом в Сеуле везде установлены камеры видеонаблюдения, работающие 24/7, в результате чего в стране существенно упал уровень преступности. Скрытая съемка, однако, запрещена, камеры на мобильных устройствах часто заклеены. Кроме того, на всех телефонах корейского производства нельзя сделать фото без звука, даже если вспышка отключена.

3. Транспорт

Метро в Северной Корее открыли на год раньше, чем в соседней стране. Вот только там до сих пор всего 2 ветки с 12 станциями, а вагоны производства ГДР не менялись ни разу. В Южной Корее новые вагоны добавляют каждый год, там налажено свое производство, а от любой станции, которых 316, можно доехать до точки назначения несколькими способами: на экспрессе и на поезде со всеми остановками. Некоторые станции выглядят как полноценные вокзалы, а переходы между ними — как торговые центры. Северокорейское метро — самое глубокое, южнокорейское — самое неглубокое, в каждом вагоне находятся 3 вайфай-роутера, к которым можно подключиться, имея местную симку. В Северной Корее интернета нет, а чтобы позвонить за границу, нужно заполнить специальные документы. Сам же звонок будут отслеживать.

В каждом южнокорейском вагоне есть минимум 2 места для беременных. Женщинам выдают специальные брелоки, в которые встроен чип. Как только женщина подходит к месту, то волны чипа заставляют специальное устройство на поручне издавать слабые звуки, чтобы сидящий уступил ей место.

В ожидании метро корейцы выстраиваются в аккуратные очереди, делают они это ввиду своей дисциплинированности, правил на этот счет никаких нет. Дисциплинированность присуща южнокорейцам во всем. Если, например, в туннеле случится авария, то за 2 минуты все машины разъедутся, чтобы пропустить эвакуатор.

Машин на улицах Северной Кореи крайне мало. По официальной версии, чтобы воздух был чище и не было пробок на дорогах. На самом же деле получить автомобиль могут лишь госслужащие или те, чья работа напрямую связана с вождением. То же и с правами.

4. Магазины

Если сравнивать магазины Сеула и супермаркет, в который привозят туристов в Пхеньяне, то различий мало. При входе в северокорейский магазин даже караоке есть. Разница в ценах при этом существенно ощутима: все продукты в Северной Корее, особенно в маленьких магазинах и ларьках для местных, очень дешевые. Кроме того, есть привилегия в виде выдачи продуктов по карточкам для работников стратегических отраслей.

5. Жилье

Квартира в пригороде Сеула стоит около $ 700 000. Южный кореец, работающий в крупной компании, получает около $ 3 000–4 000 в месяц, так что накопить на жилье для него вполне реально. Кроме того, существует ипотека с процентной ставкой от 3 % годовых. Южная Корея находится на 19-м месте по уровню жизни, поэтому и цены здесь довольно высокие. Аренда квартиры в центре Сеула стоит около $ 500 в месяц, но проживающий обязан оставить очень большой депозит хозяину (от $ 20 000).

В деревнях в Северной Корее живут в лачугах. В городах чаще всего несколько семей живут под одной крышей. Водопровода почти нигде нет, стирают и моются в реках. В Пхеньяне есть новостройки на главной улице, официально государство предоставляет там квартиры работникам университетов бесплатно, на самом деле они не заселены, а в некоторых даже не застеклены окна. Больше половины северокорейцев живут без электричества, поэтому во всех жилых домах есть солнечные батареи.

6. Отношения

И в Северной, и в Южной Корее парни и девушки очень зависимы от мнения родителей при выборе партнера. Но если во второй большинство выбирают пару самостоятельно, то в первой понятия «встречаться» нет вообще, чаще всего в брак вступают по рекомендации родителей. Человека могут женить или выдать замуж за того, кого он вообще не знает.

7. Медицина

В больничной палате в Пхеньяне часто стоит койка и небольшой стол. Больницы в Сеуле выглядят как современные торговые центры с кафе, электронными табло и магазинами. Граждане Южной Кореи при этом платят за государственную и за коммерческую страховку, потому что первая покрывает не все.

8. Технологии

Южная Корея шагнула далеко вперед по сравнению с Северной, где большинство работ выполняется руками, а двигатели машин работают на дровах. Рекламы в Пхеньяне практически нет, в Сеуле — тысячи экранов на множестве зданий. То же и с международными новостями: в Северной Корее их транслируют только по воскресеньям, причем весьма выборочно. Так, северокорейцы все еще уверены, что ГДР и Чехословакия существуют, поскольку новости о крахе социалистических режимов правительству невыгодны.

9. Мода

На севере в моде у мужчин костюмы с короткими рукавами, на юге есть специальные каблучки, которые вставляются в обувь, — так можно казаться выше. При этом сложно найти мужчин какой-либо другой нации, которые так тщательно заботились бы о своем внешнем виде, как в Южной Корее. В магазинах косметики есть целые специальные отделы для мужчин. В стране очень популярны пластические операции, потому что красивая внешность может дать большое преимущество даже при устройстве на работу.

10. Образование

В южнокорейских университетах, которые считаются одними из лучших в мире, царит демократия. Без согласия со студентами нельзя закрыть какой-либо факультет или уволить преподавателя. Кроме того, если студентам что-то не нравится, они могут с легкостью организовать протестную акцию. В учебных заведениях к ним относятся как к клиентам, поскольку они платят большие деньги за обучение, а клиент, как известно, всегда прав.

В обычных школах в Северной Корее детей заставляют убирать территорию перед уроками. Туристам показывают совершенно другие школы. Там дети занимаются за ноутбуками, к большинству из которых даже не подключены ни мышки, ни провода питания.

11. Культура

Дорамы (сериалы южнокорейского производства. — Прим. AdMe.ru) и k-pop уже давно захватили мир, а в самой Южной Корее огромную популярность приобрели стримы видеоигр в прямом эфире. В Северной Корее же ненависть ко всему западному прививают с детства, а самым популярным мультиком остается пропагандистский «Бурундук и Ежик».

Какой факт вызвал у вас больше всего эмоций? Хотели бы вы сами когда-нибудь побывать в Южной или Северной Корее или уже были там?