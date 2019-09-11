11 неочевидных вещей, за которые вас могут оштрафовать в других странах (Или даже лишить свободы)

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Быть арестованным за убийство динозавра — это абсурд? А вот и нет. 16-летний Алекс Стоун неосторожно написал в школьном творческом задании, что он расправился с помощью пистолета с любимым динозавром соседа. Обеспокоенные учителя вызвали полицию, которая задержала подростка, а затем вскрыла его шкафчик и осмотрела содержимое. Ничего не обнаружив, она все же допросила его и отстранила на неделю от занятий. Перефразируя известную фразу, можно сказать: «Будьте осторожны со своими мыслями — они имеют свойство заканчиваться арестом».

AdMe.ru выяснил, по каким странным причинам еще может задержать обычного человека полиция в разных странах мира. И ситуации, приводящие к арестам и штрафам, порой вызывают улыбку, а порой грусть.

11. Заряжать телефон в британском поезде

Пассажир лондонского поезда Робин Ли решил подзарядить свой телефон во время поездки. Когда он вышел на платформу, его уже ждали несколько полицейских, которые обвинили его в краже электричества и отвезли в участок. Робин отделался лишь предупреждением, но на деле за такую «кражу» можно быть осужденным на срок до 5 лет. Причем закон о присвоении электричества действует не только в Англии, но и в Уэльсе, и на территории Ирландии. На самом деле избежать подобных неприятностей довольно просто: не заряжайте ничего из розетки, если на ней есть надпись «Не для общего пользования». А если у розетки нет маркировки, уточните у сотрудников, можно ли к ней что-либо подключать.

10. Гулять по улицам Испании в купальнике

С 2011 года в Барселоне туристов, которые носят бикини или плавки вне пляжа, могут оштрафовать как минимум на $ 145. Не стоит гулять в купальнике и по улицам Майорки — здесь такая прогулка обойдется в $ 610.

9. Быть пьяным в баре на Аляске

Это звучит комично, но полиция специально приезжает в бары, чтобы «отловить» пьяных. На Аляске алкоголь стал серьезной проблемой и слишком часто приводит к преступлениям. На самом деле никому не придет в голову вас арестовывать, если вы немного захмелели. Но если человек не в состоянии удержаться на табурете или ведет себя агрессивно, в дело сразу вмешивается полиция.

8. Критиковать платье, если оно изготовлено членами королевской семьи Таиланда

Девушкам, которые любят обсуждать чужие наряды, стоит быть осторожнее в высказываниях, когда дело касается тайских платьев. Критика одежды, изготовленной одним из представителей королевской семьи, приравнивается к посрамлению репутации всей страны. Блогер Jamneanphol имела неосторожность опубликовать пост в Facebook, в котором назвала голубое платье, изготовленное принцессой для таиландской участницы конкурса «Мисс Вселенная — 2018», безобразным. Блогер попала под следствие, после чего она удалила пост и принесла извинения. Ей удалось избежать официального обвинения, хотя подобные заявления могли стоить ей до 2 лет лишения свободы.

7. Водить машину в шлепках, туфлях на высоких каблуках или другой неудобной обуви

В Испании с точки зрения официального закона никто не запретит вам водить автомобиль во вьетнамках. Но если представитель власти решит, что ваша обувь является неподходящей для нормального управления машиной, он может выписать штраф до € 200. В Великобритании штрафы за вождение в шлепках могут достигать $ 6 500. В США они варьируются в зависимости от штата. Но если вы забыли переобуться в более удобные туфли, лучше разуйтесь: за вождение босиком на всей территории США не полагается никакого наказания, а ношение неподходящей обуви в городе Верджиния-Бич может стоить вам $ 2 500 и даже года тюремного заключения.

6. Говорить в Египте, что вода в Ниле не годится для питья

Египетская певица и судья арабской версии телешоу «Голос» Шерин Абдель Вахаб была приговорена к 6 месяцам лишения свободы за неудачную остроту о чистоте воды в Ниле. Когда один из поклонников попросил ее спеть песню «Ты опьянел от Нила», Шерин пошутила, что питье из реки может вызвать шистосомоз (паразитарное заболевание), и посоветовала ему лучше пить Evian. Несмотря на то что высказывание певицы имело под собой основания (черви, вызывающие заболевание, действительно живут в некотором количестве в водах Нила), ее слова были признаны «неоправданным издевательством над Египтом» и ей еще до суда пришлось выплатить штраф и принести извинения.

5. Притворяться маленьким привидением из Портсмута

Хоть сама идея того, что, притворяясь призраком, можно заработать штраф, кажется дикой, мужчина из Портсмута (Великобритания) получил его вполне заслуженно. Он пришел на кладбище, где были родственники умерших, и начал бегать, размахивая руками и издавая характерные стоны. Окружающие вызвали полицию, которая оштрафовала его на $ 92.

4. Нецензурно выражаться

В штате Южная Каролина употребление матерных слов в присутствии другого человека, а также в публичном месте и на расстоянии слышимости от любой школы или церкви считается хулиганством. Мама из этого штата была арестована прямо в супермаркете, после того как нецензурно выразилась в присутствии своих дочерей.

3. Водить днем машину, не включая фары

В Скандинавских странах, таких как Швеция и Норвегия, а также в Канаде и в некоторых районах США водить днем машину без включенных фар незаконно. В Швеции, Канаде и Норвегии все продаваемые машины обязаны иметь встроенные дневные ходовые огни. И если они не будут включены, в Канаде вас оштрафуют на $ 172,5. Этот закон полностью оправдан: из-за погодных условий видимость на дорогах не всегда хорошая, а включение фар позволяет предотвратить до 15 % аварий. В России закон, требующий при движении автомобиля включать ближний свет или дневные ходовые огни, действует с 2010 года. Штраф за невключение фар — 500 рублей.

2. Носить камуфляжную одежду

Футболка или юбка в стиле милитари может стать проблемой в ряде стран (здесь есть список). В Омане человека, носящего камуфляжную одежду, могут оштрафовать на сумму от $ 130 до $ 5 195, а на нескольких островах в Карибском бассейне за это полагается лишение свободы сроком на год или штраф в размере $ 10 тыс. При этом не имеет значения цвет одежды, если рисунок на ней напоминает военную форму.

1. Проявлять доброту и милосердие

Забота о ближних — уголовно наказуемое преступление, если говорить о Флориде. Здесь законом запрещено публично кормить бездомных. Несмотря на это, находились люди, которые нарушали запрет и занимались проблемами обездоленных людей. Арнольда Эбботта полиция арестовывала 4 раза за стремление помогать ближним. Он рисковал провести 60 дней в заключении и неоднократно штрафовался на $ 500. Но не оставил волонтерскую деятельность до самой смерти в возрасте 94 лет.

Бонус: в некоторых домах Швейцарии после 22:00 нельзя принимать душ и смывать в туалете

Во многих районах Швейцарии действует правило, по которому с 22:00 до 6:00–7:00 нельзя громко разговаривать или смеяться. И издавать любой другой шум, который может помешать отдыху окружающих. Это правило разные арендодатели трактуют по-своему, иногда запрещая принимать по ночам душ или ванну. Хотя в целом все допустимо, если, конечно, шум воды не помешает соседям.

Какие законы кажутся вам несправедливыми и почему? С каким запретом вам было бы сложнее всего примириться?