11 неочевидных правил этикета, которые появились за последние 10 лет

Многие правила поведения в обществе, которым мы следуем каждый день не задумываясь, существовали на протяжении нескольких веков: уступать места пожилым людям, не класть локти на стол, не говорить с набитым ртом и т. д. Ввиду небывалого технического прогресса последних десятилетий появилось огромное количество ситуаций, для которых устоявшихся официальных правил еще нет.

Мы в AdMe.ru решили это исправить и, опираясь на имеющийся в сети опыт пользователей, составили небольшой свод правил поведения человека, живущего в XXI веке.

Не рассылать поздравления и мемы по контакт-листу

Если вы хотите поздравить близкого человека с праздником, потратьте несколько минут и напишите ему личное поздравление, а заодно поинтересуйтесь, как у него дела. Штампованные гифки и стишки давно уже ни у кого не вызывают радости. Часто на такие поздравления, отправленные всему контакт-листу, даже не отвечают.

Оставлять номер телефона, если припаркованный автомобиль может кому-то помешать

Дефицит парковок — известная современная проблема, поэтому, если уж пришлось припарковаться в неудобном месте, всегда оставляйте свой номер телефона.

Не звонить по видеосвязи без предупреждения

Тот, кому звонят по видеосвязи, может в данный момент находиться в ванной, есть или лежать в постели. Видеозвонок ставит его перед неловким выбором: показать себя в нелепом виде или сбросить звонок, обидев человека. Согласно общепринятой практике перед видеосвязью нужно отправить текстовое сообщение и спросить разрешения, чтобы не застать человека врасплох.

Не добавляться в друзья к малознакомым людям

«Френдовая» политика у всех разная, далеко не всех пользователей соцсетей интересует социальный капитал и лавры блогеров. Многие люди, особенно в последние годы, не стремятся расширять свою аудиторию и делятся контентом с узкой группой близких людей. Если вы видите, что у шапочно знакомого человека немного друзей и закрытый профиль, не отправляйте ему запрос. Ваше дружелюбное действие может поставить его перед неприятным выбором: отклонить запрос, задев ваше самолюбие, или добавить вас в друзья, того не желая.

Не просить проголосовать за своего близкого

Каждый родитель уверен, что его ребенок самый талантливый, но мамы и папы часто не осознают, что просить друзей, коллег и знакомых проголосовать за их чадо — это по сути просьба поступить нечестно. Разместить ссылку на конкурс с работами всех участников — допустимо. Рассылать по контакт-листу ссылку с просьбой проголосовать за свое — нет.

Не выкладывать без спроса фотографии с участием других людей

Выкладывать без спроса фотографии, на которых, кроме вас, есть кто-то еще, и уж тем более ставить на них метки с именами других людей — это грубое нарушение частной жизни. Особенно если речь идет о фотографиях с вечеринок или из гостей. Люди по разным причинам могут не хотеть, чтобы их внешность, присутствие в определенном месте или интерьер их дома стали достоянием общественности. Всегда спрашивайте разрешение перед тем, как выложить фото других людей, если не уверены в их реакции.

Не фотографировать слишком много на мероприятиях

Если вас пригласили на свадьбу или какое-то другое семейное торжество, постарайтесь не фотографировать слишком много. Людям кажется, что, документируя каждую деталь, они делают благое дело, не принимая в расчет, что, во-первых, постоянное фотографирование может раздражать окружающих, в том числе виновников торжества, во-вторых, они сами не успевают насладиться праздником и пообщаться с близкими, а ведь это важнее, чем сотни фотографий.

Не сплетничать онлайн

Сплетничать и в реальной жизни — так себе занятие с моральной точки зрения. Перемывать косточки кому-либо в мессенджерах всегда чревато сливом информации герою переписки. В офлайне человек может все отрицать и тем самым хотя бы сохранить лицо, в онлайне доказательства всегда под рукой — не отвертишься.

Предупреждать окружающих при включении громкой связи

Включение громкой связи не всегда бывает уместно и может застать людей врасплох, причем как окружающих, так и того, с кем вы говорите по телефону. Если вы считаете, что такой звонок будет всем в радость, предварительно договоритесь с обеими сторонами.

Не забывайте ставить оценку, если вас хорошо обслужили

Доходы работников сферы обслуживания часто напрямую зависят от их рейтинга: чем он выше, тем больше у них заказов или клиентов. Если вас действительно классно обслужили, не поленитесь оставить отзыв или оценить работу звездочками. Курьерам, таксистам, официантам бывает очень обидно не получить никакой обратной связи, когда они стараются изо всех сил, чтобы нам было комфортно.

Не показывать раздражения, если вам позвонили в неподходящий момент

Нам могут позвонить в самый неподходящий момент: когда мы за рулем, собираем товары на кассе или отводим капризничающего ребенка в детский сад. Особенно раздражает, когда звонок оказывается пустячным. Если вы не можете в такой ситуации ответить вежливо и доброжелательно, лучше совсем не брать трубку. Ведь человек, на которого вы срываетесь, вовсе не обязан знать, что вот прямо сейчас вы бежите с кучей тяжелых пакетов на шпильках под дождем.