11 наших звезд, чье родовое древо пестрит разными национальностями

Когда в одном человеке смешиваются разные национальности, это всегда поражает: природа, словно опытный художник, берет все яркие и характерные черты от каждой народности и «рисует» нового человека. В нашей стране живут люди, принадлежащие к разным национальностям, и практически у каждого найдутся предки, родившиеся в других странах.

Сегодня AdMe.ru решил узнать, какие отечественные знаменитости могут похвастаться интернациональным происхождением.

Екатерина Варнава

Отец Екатерины родом из Казахстана, а мама русская. Несмотря на то что в последнее время актриса выглядит не так, как мы привыкли — носит светлые линзы, например, — ее природная привлекательность от этого не меркнет.

Елена Борщева

Сценический псевдоним юмористки — Елена Хульевна Санта-Мария Герра — многие воспринимали как остроумную шутку, но отец Елены на самом деле родом из Панамы, и его действительно зовут Хулио Санта-Мария Герра. С русской матерью Елены Татьяной он познакомился в институте.

Меседа Багаудинова

У экс-солистки группы «ВИА Гра» дагестанские корни: ее отец аварец. А вот мать — украинско-белорусского происхождения, так что внешность красавицы Меседы — результат смешения аж трех национальностей.

Маргарита Мамун

У олимпийской чемпионки по художественной гимнастике не только двойная национальность, но и двойное российско-бангладешское гражданство. Ее отец родом из Бангладеш, так что Маргарита наполовину русская, наполовину бенгалка.

Ирина Аллегрова

«Шальная императрица» родилась в семье заслуженного артиста Азербайджанской ССР, армянина по происхождению. Мать Ирины русская, а отец позже поменял свою настоящую фамилию — Саркисов — на фамилию Аллегров, которую и носит сейчас артистка.

Тимати

Рэпер, чье настоящее имя — Тимур Юнусов, родился в еврейско-татарской семье: отца зовут Ильдар Вахитович, маму — Симона Яковлевна.

Корнелия Манго

Яркую внешность Корнелии обеспечили сразу несколько национальностей: у ее матери татарские корни, а у отца — испанские и португальские. Родилась певица в Астрахани, и детство ее прошло в разъездах между родным городом и Лиссабоном, где жил отец.

Марк Тишман

Выпускник «Фабрики звезд» по национальности еврей. Родился Марк в Махачкале, его отец родом из Черновцов, а у матери есть бессарабские корни.

Илья Прусикин

Фронтмен группы Little Big в одном из интервью рассказал, что у него есть польские и еврейские корни.

Стас Михайлов

По отцовской линии у певца азербайджанские корни — его отец родом из Шемахи, и сразу понятно, кто передал Стасу это фирменное обаяние. Мама — русская: Людмила Васильевна работала медсестрой в Сочи. Именно туда направили из родных краев отца Стаса, и с 1968 года родители певца обосновались в этом южном городе.

Любовь Успенская

Отец, бабушка и дедушка Успенской еврейских кровей — именно их фамилия, Сицкер, была дана певице при рождении. А вот мама, Елена Чайка, родом из Туркмении.