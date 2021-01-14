11 народов Средней Азии, которые хранят клад в виде человеческой красоты

Сегодня достаточно пары кликов, чтобы тебе домой доставили посылку. И нам сложно представить караваны из сотен верблюдов, которые тысячелетия назад везли шелк и специи из Китая на Запад. При этом товар передавался через десятки рук. Великий шелковый путь пролегал по территории Средней Азии, которая благодаря этим караванам развивалась культурно и экономически.

AdMe.ru пригляделся к народам, живущим сейчас на территории, через которую пролегал древний путь, и обнаружил клад в виде невероятной человеческой красоты. А еще для нас было открытием, что в Средней Азии можно встретить немало светловолосых и голубоглазых людей.

Народы шелкового пути

В Средней Азии живет около 122 млн человек. И здесь десятки народностей, которые смешивались в течение сотен лет, мигрировали, подвергались вторжениям других племен и этносов. В этом регионе проживают представители тюркоязычных, а также таджикских и памирских народов, которых относят к иранским.

Ваханцы

Ваханцы — один малых народов горной системы Памир. У многих из них правильные черты лица, нередко голубые глаза и светлые волосы. Они живут в горах Таджикистана, а также Афганистана, Пакистана и Китая. Это изолированный от внешнего мира этнос, образ жизни которого словно не знает времени. Традиционно ваханцы — кочевой народ, у которого есть 2 места жительства: одно на лето, второе на зиму. В теплое время они занимаются горным земледелием, выращивают пшеницу, ячмень, картофель, бобы и горох. Также летом они пасут яков, овец и коз на высокогорных пастбищах на высоте более 4 000 метров. Пастухи летом живут в кочевых палатках из меха яка.

Готовят пищу и отапливают дома с помощью глиняного очага, который ваханцы разжигают навозом и высушенными кустами, так как древесина в дефиците. В жилищах проживают большими семьями, едят молочные продукты из молока яка. Например, йогурт из такого молока острый и богат витамином С, колет язык, но при этом очень освежает и вызывает привыкание.

Ваханцы лишь один из народов, которые живут в горах Памира. Основное население здесь темноволосое и со смуглой кожей. При этом нередко в горной местности можно встретить голубоглазых и зеленоглазых блондинов не только среди ваханцев. У памирских народов ходят легенды о том, что они потомки Александра Македонского и его воинов. Но нет подтверждений, что светлые глаза и волосы — генетический след именно войск Македонского.

Один из генетических следов указывает на то, что предки памирцев были с Волги и с Урала. Это стало известно благодаря останкам 700-летней давности, обнаруженным на Памире. Ученые предполагают, что скотоводы с Волги и Урала мигрировали на Восточный Памир.

Кстати, себя считают потомками воинов Александра Македонского не только памирцы, но и калаши в Пакистане. Этот народ — так называемый генетический изолят: живет в горах и в течение 11 000 лет не имеет значительного притока генов от других народов. Но поверье о Македонском все же живо.

Ягнобцы

Ягнобцы — потомки жителей древнего государства Согдиана, центром которого когда-то был сказочный Самарканд. Они поселились в горах примерно в VIII веке и до XX столетия жили в изоляции в долине Ягноб, скрытой в ущелье. Пару раз в год местные приносят запасы еды на зиму в дома пешком или на осле. Уже в октябре в долине выпадает снег и сходят лавины: дороги перекрыты, никто никуда не может уехать, и только припасы помогают дожить до мая следующего года. Благодаря такой изоляции в Ягнобской долине сохранилась самобытная культура, образ жизни и язык, тесно связанный с согдийским. Ягнобцы — блондины и русые среди азиатов. Их внешность — это подарок глухих гор, где часто случались снежные завалы. Дело в том, что труднопроходимость ущелья, где они живут, и полная зимняя изоляция привели к тому, что ягнобцы сохранили в себе древний генофонд. Возможно, поэтому их внешность отличается от большинства соседей.

Немногочисленные семьи, живущие в долине, занимаются в основном сельским хозяйством. Картофель сюда завезли меньше века назад, и теперь он растет повсюду. Практически в каждой семье здесь есть осел, корова, а также овцы. Летом сотни тысяч овец поднимаются в горы на пастбище, а с наступлением зимы возвращаются в более теплые низины. Овец продают или обменивают на рынке на рис, муку и другие продукты.

Одна из причин малолюдности этих мест — насильственное переселение ягнобцев из гор в низменности Таджикистана около полувека назад. Часть людей все же вернулась в родные горы. Хотя культура ягнобцев уже начала ассимилироваться с таджикской. Например, дети ягнобцев учатся в школе на таджикском языке.

Уйгуры

Всего уйгуров насчитывается около 13,5 млн человек, 12 млн из которых живут в Китае. Также представителей этой народности можно встретить в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Антропологи отмечают, что уйгуры одновременно обладают чертами европейцев и азиатов. Такая смесь генов сделала уйгурских девушек популярными в театрах Поднебесной, потому что они могут играть роли иностранок и говорить на местном языке.

У уйгуров хорошо развита медицина, которая внесла значимый вклад в китайскую. Сегодня можно найти традиционные уйгурские препараты на уличных прилавках. Фармацевты собирают различные травы, сушат их и делают индивидуальные лекарства.

Большинство уйгуров — искусные земледельцы, которые научились побеждать засушливость земель и придумали эффективные методы орошения: подземные каналы, по которым вода с гор течет на поля. Выращивают яблоки, дыни, виноград. В уйгурской кухне словно смешались традиции Китая и бывших советских республик. Например, плов — популярное блюдо у уйгуров.

Туркмены

Туркмены живут не только в Туркмении, но и в других странах Азии. Всего на планете около 6 млн человек этой национальности. Исследователи изучили их генетику и нашли схожие элементы в ДНК туркменов и южных сибиряков.

Туркменов относят к длинноголовой европеоидной расе. Оказывается, до недавнего времени была традиция надевать детям специальную тюбетейку и обматывать голову платком, отчего изменялась форма черепа.

Интересно, что, изучая кухню того или иного народа, можно изучить и его историю. Традицией туркменов, к примеру, было выращивание белой пшеницы (она зародилась, когда туркмены еще не жили в этом регионе). А сегодня лепешка, запеченная в тандыре, составляет значительную часть дневного рациона туркменов. Туркменская кухня уходит корнями в кочевые времена, когда овцеводство, козоводство и разведение верблюдов были традиционным оплотом кочевников. Поэтому в их блюдах было много баранины, верблюжатины и козлятины, при этом, например, рис в плов добавляли лишь по праздникам.

Узбеки

Около 36 млн человек на Земле — узбеки, большинство из которых живет в Узбекистане. И нельзя сказать, что все узбеки генетически схожи. Их красота разнообразна из-за того, что в их земли в течение веков вторгались другие племена и этносы. Согласно разным исследованиям, в генетике узбеков прослеживаются черты иранских племен, монголов, других тюркских народов, а также населения Восточной Азии и Сибири.

Брови, срастающиеся над переносицей, считаются привлекательными у узбеков. У многих массивные брови соединяются сами по себе, кто-то дорисовывает их карандашом. Так узбеки подчеркивают природную красоту. Монобровь, кстати, генетическая черта. Брови срастаются из-за наличия определенного гена.

Каракалпаки

Народы Азии формировались совершенно по-разному. Если калаши и ягнобцы были изолированы горами, то каракалпаки имели тесную связь с кочевыми племенами. Каракалпаки в основном живут на территории Узбекистана в Республике Каракалпакстан. Хотя их родина носит их имя, каракалпаки не самая большая этническая группа, проживающая в Каракалпакстане. Все больше здесь становится узбеков. Кстати, каракалпаки, как и узбеки, не имеют какого-то четкого происхождения: в их крови настоящий генетический коктейль. Для каракалпаков важны клановые взаимоотношения (генетически кланы никак не обусловлены). В большинстве кланов женщина не может выходить замуж в пределах своего клана. Это делает замужество затруднительным для многих невест. Они должны покинуть свою семью и деревню, чтобы жить с семьей жениха. В некоторых семьях к невестке относятся как к прислуге.

Таджики

В разных странах мира живет около 20 млн таджиков. И больше всего не в Таджикистане, а в Афганистане. Кстати, с национальной принадлежностью таджиков нередко происходила путаница. К примеру, в Узбекистане в древних городах Бухаре и Самарканде живут таджикоговорящие люди, но в прошлом веке в паспорта их массово вписывали как узбеков. Кстати, до ХХ века таджики разговаривали на персидском языке. А таджикский появился лишь в советское время. Язык специально создавался как новая литературная форма. Арабская письменность стала латиницей, а после и кириллицей. Многие люди восприняли это как намеренное отделение нации от истоков. Продолжая тему генетического «винегрета», стоит упомянуть, что генетически таджиков и турок практически невозможно отличить. Два этноса на самом деле имеют одни и те же корни: в них перемешались гены кланов, племен и деревень, которые тысячелетиями считали Среднюю Азию своим домом. На протяжении многих поколений они объединялись в большие группы, пока не сформировалось 2 крупных народа — таджики и турки.

Монобровь считается привлекательной чертой у таджиков. У мужчин она ассоциируется с мужественностью, а у женщин — с невинностью и чистотой. У кого брови не сросшиеся, тот часто создает монобровь с помощью косметики.

Бадахшанцы

Бадахшанцы иногда зовутся горными или памирскими таджиками, так как обитают в горной местности Таджикистана. Бадахшанцы не относятся к памирским народам, хотя Бадахшан — это часть горной системы Памира.

Светлые волосы и глаза встречаются у горных таджиков как Бадахшана, так и других местностей. Хотя в целом для таджиков, которые живут не только в горах, но и в долинах, характерны темные волосы и глаза, смуглая кожа.

Казахи

Около 18 млн человек на нашей планете — казахи. И они живут не только в Казахстане, но и в Монголии, в Узбекистане и в Уральских горах. Этнос сложился в XV веке, а само слово «казах» означает «свободный, вольный, независимый человек». Из-за многочисленных вторжений на протяжении всей истории территория Казахстана была домом для многих племен и кланов еще до нашей эры. Потом было немало перемещений людей, вытеснений. Здесь властвовали и тюркоязычные племена, и арабы. Все это отразилось на внешности современных казахов. Кстати, близкие народы необязательно должны жить по соседству. Татары и казахи, например, имеют общих предков. Вот почему некоторые народы внешне так похожи.

Киргизы

Киргизы — предки древнейших кочевых народов, обитавших в Южной Сибири в верховьях Енисея и Алтая. Они мигрировали в горы нынешнего Кыргызстана около 5–10 веков назад, нередко спасаясь от нападений.

Генетически киргизы, как и их соседи, не однообразны, так как в их генетике также наблюдается смесь черт разных племен. Вообще история этого народа начинается до нашей эры, когда киргизы жили в долине верхнего Енисея в Центральной Сибири. Первые упоминания о киргизских племенах были еще в древних китайских письменах. В них киргизов описывали как светлокожих людей с рыжими волосами и зелеными глазами. Но с течением времени народ перемещался, контактировал с другими нациями. В XVI веке киргизов можно встретить уже не только в Сибири, но и на Урале, в Китае и Казахстане. Происходило смешение кровей племен и этносов.

Дунгане

Дунгане в настоящее время живут в Китае, Киргизии и Казахстане. Эта община арабо-китайского происхождения, которая внесла свой весомый вклад в развитие китайской культуры. Из Китая дунгане переселились в другие страны Средней Азии, в основном в конце 1800-х годов, когда в связи с политической ситуацией дунгане вынуждены были мигрировать в царскую Россию. За последующие 100 лет население дунган вне Китая увеличилось в 9 раз. Несмотря на то что дунгане уже век назад покинули родные места, они стараются сохранить уникальную культуру предков, живших на китайской земле. На сегодняшний день более 90 % из них говорят на китайских диалектах Ганьсу и Шэньси. Что касается смешения кровей, то стоит сказать, что дунгане охотно берут в невесты киргизок и татарок. Хотя, к примеру, дунгане Шэньси (провинция Китая) против того, чтобы на их дочерях женились не только представители других этносов, но даже и дунгане Ганьсу.