11 музыкальных групп, первый и последний состав которых отличаются как небо и земля

Возможно, у вас бывает такое: думаешь о какой-то знаменитости и представляешь себе ее образ из прошлого, а на деле этот человек давно поменялся. Такой же эффект и с группами, песнями которых мы заслушивались когда-то, не раз перематывали пленки на кассетных плеерах, чтобы заиграли зажигательные мелодии.

AdMe.ru сравнил, как выглядели группы в начале своего пути и сейчас. Общего мы нашли немного.

«ВИА Гра»

На фоне популярности «Блестящих» в 1999 году было создано новое девичье трио. Идея принадлежала телепродюсеру Дмитрию Костюку. Он пригласил в группу первую участницу — Алену Винницкую. Вместе с двумя девушками Алена снялась в клипе «Попытка № 5». Но результат оказался не таким, какого хотелось создателям коллектива. В итоге оставили Алену и пригласили Надежду Грановскую, и они уже вместе участвовали в съемках новой версии клипа. Кстати, группу вначале хотели назвать «Серебро», но Дмитрий Костюк придумал «ВИА Гра». Сейчас в трио поют Ксения Попова, София Тарасова и Ульяна Синецкая.

«Фабрика»

Возможно, немногие из нас помнят, что привычное «фабричное» трио первоначально было квартетом. В 2002 году группа только появилась, а уже в 2003-м из нее ушла Мария Алалыкина.

Расцвет группы был, когда в ней пели Сати Казанова, Александра Савельева и Ирина Тонева — единственная из всех участниц, до сих пор поющая в «Фабрике». Кстати, состав менялся 6 раз, и сейчас вместе с Тоневой выступают Мария Гончарук и Валерия Девятова.

«Лицей»

Хит «Осень» заставил нас запомнить «Лицей» навсегда. Состав участниц этого коллектива за 30 лет существования обновлялся много раз. Неизменна в «Лицее» лишь Анастасия Макаревич — лидер группы.

Serebro

Как мы писали выше, группу «ВИА Гра» ее создатели вначале хотели назвать «Серебро», но передумали. Однако коллектив с таким наименованием все же засверкал на сцене годы спустя. Группа «Серебро» впервые выступила на конкурсе «Евровидение-2007». Тогда блистали Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. Последний состав участниц менее узнаваем. Трио распалось в 2019 году.

«Пропаганда»

О том, что некоторые ранее популярные группы до сих существуют, знают не все. Вот, например, «Пропаганда». Группа появилась в 2001 году и начала нас радовать своими суперхитами: «Мелом», «5 минут на любовь» и другими. Хотя группа до сих пор выпускает песни, повторить успех не получается.

«Иванушки International»

Группа была создана в 1995 году продюсером Игорем Матвиенко. Первоначально он планировал, что коллектив будет состоять из пяти участников: трех парней и двух девушек. Но подходящих певиц не нашел. Поэтому так и осталось мужское трио.



Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев — постоянные участники группы. Третий же участник менялся трижды. Вначале был Игорь Сорин, которого сменил Олег Яковлев, а в 2013 году на место Олега пришел Кирилл Туриченко, который в коллективе до сих пор.

«Отпетые мошенники»

Популярное трио выступало в неизменном составе с 1996 по 2011 год. Сейчас же из первоначальных участников остался лишь Сергей Аморалов, настоящая фамилия которого, кстати, Суровенко.

«Блестящие»

Дебютный клип группы «Там, только там» вышел в 1995 году. Вначале в коллективе было не 4 участницы, как мы привыкли видеть, а 3. Из звездного состава былых времен сейчас в группе осталась только Ксения Новикова, которая пришла в коллектив в 1999 году и пробыла солисткой дольше всех. Она дважды покидала группу и в последний раз вернулась в 2018 году.

«Руки вверх!»

Эта группа, конечно, ассоциируется у нас с Сергеем Жуковым. До 2006 года вторым участником был Алексей Потехин. Сейчас группа состоит лишь из солиста Сергея Жукова. Кстати, Сергей и Алексей познакомились на самарском радио, вместе переехали в Москву. В 1995 году музыканты передали на одно столичное радио кассету со своими песнями и написали: «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх». Через несколько дней по радио их так и представили: «Руки вверх!». Так родилось название легендарной группы.

«Непара»

Яркий дуэт Александра Шоуа и Виктории Талышинской просуществовал более 15 лет. Сейчас, оказывается, дуэт стал трио. Новых участниц зовут Дарья Храмова и Марианна Арутюнян.

«Дискотека Авария»

А теперь вспомним о группе, которая существует аж с 1990 года. Это «Дискотека Авария». Десятилетия назад в городе Иваново Алексей Рыжов и Николай Тимофеев играли вместе в КВН. Помимо это они хотели стать рок-музыкантами. Но денег на музыкальное оборудование не хватало, и парни были вынуждены проводить дискотеки. Однажды на вечеринке неожиданно выключился свет. И Николай сказал: «Спокойно, все нормально! Ведь мы — „Дискотека Авария“». Так случайно и было придумало название. Состав группы менялся несколько раз. Стоящий у истоков создания Николай Тимофеев покинул коллектив в 2012 году. Сейчас в коллективе, помимо бессменного Алексея Рыжова, выступает также Алексей Серов, который присоединился к группе в 1997 году.

Какие группы из 90-х и нулевых вы слушаете до сих пор? Любите старые песни или новые тоже нравятся?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.