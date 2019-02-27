11 мужчин-моделей, которые покорили мировой глянец и подиумы (На очереди ваше сердце)

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Мужчины-модели, как правило, менее известны, чем женщины этой профессии. Имена большинства из них знают лишь профессионалы в мире моды, а вот лица более узнаваемы — мы их видим на журнальных разворотах, в рекламных кампаниях крупных брендов и в кино. Вопреки сложившимся стереотипам, большинство из них вовсе не смазливые красавчики с милой улыбкой (хотя встречаются и такие), а брутальные мужественные мачо, на лице которых читается и интеллект, и движение мысли.

AdMe.ru сделал подборку настоящих королей подиума — от 90-х годов прошлого века до наших дней. И от них просто не отвести взгляд.

Тайсон Бекфорд

Дата рождения: 19 декабря 1970 года (48 лет) Тайсон стал открытием в мужской моде 90-х. В 1995 году журнал People включил его в список «50 самых красивых людей мира».

Андрес Веленкосо

Дата рождения: 11 марта 1978 года (40 лет) Веленкосо появился на обложках ведущих модных журналов, включая L’Officiel Hommes, а также стал лицом многих рекламных кампаний. Помимо прочего он пробует себя в кино.

Алтон Мейсон

Дата рождения: 21 ноября 1997 года (21 год) Имеет титул «Модель 2018 года» среди мужчин по версии авторитетного портала models.com. Алтон был любимчиком Карла Лагерфельда. Участвовал в показах Chanel, Gucci, Boss, Tom Ford, Lanvin.

Тайсон Баллоу

Дата рождения: 14 ноября 1976 года (42 года) Тайсон занял 4-е место в списке высокооплачиваемых моделей-мужчин в 2014 году по версии портала models.com. На этом же ресурсе входит в категорию «Иконы индустрии».

Нильс Виссер

Дата рождения: 26 сентября 1998 года (20 лет) Сотрудничает с такими брендами, как Dolce & Gabbana, Philipp Plein, Ralph Lauren, Maybelline. Нильс также увлекается музыкой — работает диджеем, занимается продюсированием.

Джейсон Льюис

Дата рождения: 25 июня 1971 года (47 лет) Джейсон работал моделью в Париже и в Милане. Но больше всего он известен по роли возлюбленного Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе». Кроме того, Льюис появился в эпизодических ролях в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные».

Дэвид Ганди

Дата рождения: 19 февраля 1980 года (39 лет) Уроженца Великобритании Дэвида Ганди называют самым успешным манекенщиком в мире. Он является бессменным лицом бренда Dolce & Gabbana и настоящим королем подиумов. Помимо работы моделью Дэвид занимается благотворительностью и ведет колонку для британского Vogue.

Алекс Лундквист

Дата рождения: 14 апреля 1972 года (46 лет) Модель из Швеции и профессиональный игрок в пейнтбол. Сотрудничал со многими модными брендами и украшал обложки именитых глянцевых журналов, а также снялся в клипе Ферги «Clumsy».

Эвандро Солдати

Дата рождения: 17 апреля 1985 года (33 года) Итальянская модель бразильского происхождения. По признанию Солдати, ему нравится работать моделью, потому что эта работа дает возможность много путешествовать по миру и учить иностранные языки.

Брэд Кроэниг

Дата рождения: 23 апреля 1979 года (39 лет) Брэд относится к числу самых высокооплачиваемых мужчин-моделей в мире моды. С 2004 года он является постоянным участником показов Chanel и Fendi и был своего рода талисманом креативного директора этих брендов Карла Лагерфельда, который даже посвятил ему свою фотовыставку.

Джордан Барретт

Дата рождения: 2 декабря 1996 года (22 года) По признанию белокурого австралийского манекенщика, в детстве он мечтал стать космонавтом, но связал свою судьбу с миром моды, что позволяет ему менять образы каждый день. Джордана, который уже успел побывать в прицелах объективов именитых фешен-фотографов, нередко сравнивают с Леонардо Ди Каприо в юности.