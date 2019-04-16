11 монарших особ, которые отказались от титула и привилегий ради любви

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Любви покорны не только все возрасты, но и все сословия. Раньше члены королевских семей отрекались от престола и даже покидали родину ради любимого человека. Современные монархи не отстают от своих предшественников: они отказываются от ежегодного содержания, покидают дворцы и становятся простыми смертными в надежде обрести семейное счастье.

AdMe.ru восхищается теми, кто идет на жертвы ради истинного чувства, и вдохновляется историями персон из королевских домов.

1. Филипп, герцог Эдинбургский (Великобритания)

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II появился на свет на греческом острове Корфу и с рождения носил титул принца Греческого и Датского. Во время учебы в колледже Филипп познакомился со своей четвероюродной сестрой Елизаветой. Между молодыми людьми завязалась переписка, и через некоторое время принц попросил у короля разрешения жениться на любимой. Ради этого Филиппу пришлось перейти из греческого православия в англиканство, принять британское подданство и отказаться от титулов «принц Греческий» и «принц Датский». Накануне заключения брака жениху будущей королевы пожаловали титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского. В 1957 году ему был присвоен титул принца-консорта.

2. Принцесса Норико Такамадо (Япония)

Современные японские принцессы все чаще выбирают любовь, а не королевские титулы. В 2005 году принцесса Японии Нори (Саяко) связала себя узами брака с городским дизайнером, взяла фамилию любимого мужа и покинула императорскую семью, лишившись своего положения и официального членства в императорском доме. Дочь покойного кузена императора Акихито принцесса Норико вдохновилась примером своей храброй родственницы. В 2014 году она вышла замуж за сына священника Кунимаро Сэнгэ, потеряла свой титул и покинула императорский дворец.

3. Принцесса Аяко (Япония)

В мае 2017 года стало известно, что старшая внучка правящего императора Японии принцесса Мако Акисино собирается выйти замуж за простолюдина и отказаться от своего титула. И вот в императорском доме готовятся к еще одной свадьбе. Сестра принцессы Норико принцесса Аяко тоже готова отказаться от монарших привилегий и покинуть дворец ради любви к служащему судоходной компании. Пусть он и очень богатый человек, но для монархов все равно остается простолюдином.

4. Великий князь Михаил Александрович Романов (Россия)

В 1907 году у брата последнего русского императора Николая II Михаила завязался роман с женой своего подчиненного — ротмистра Владимира Вульферта — Натальей Сергеевной, в девичестве Шереметьевской. Для женщины, к слову, это был уже второй брак. Через три года у Михаила Александровича и Натальи Сергеевны родился сын, а вскоре влюбленные тайно поженились в Вене. Узнав о об этом, венценосный брат пришел в негодование. Михаил Александрович был уволен со всех должностей и постов, ему было запрещено возвращаться в Россию. Когда началась Первая мировая война, Михаил написал Николаю письмо с просьбой вернуться на родину. К тому времени император остыл — и согласился. Отношения между братьями наладились, брак был признан, а жена Наталья Сергеевна вскоре получила титул княгини Брасовой.

5. Принцесса Убол Ратана (Таиланд)

Принцесса Убол Ратана родилась в 1951 году и была первенцем короля Таиланда Пхумипона Адульядета и королевы Сирикит. Когда ей исполнился 21 год, она отказалась от своего титула, чтобы быть рядом с любимым человеком. Убол Ратана уехала в США с мужем Питером Лэдд Дженсеном. В браке у них родилось трое детей. Увы, сказка продлилась недолго. В 1998 году пара рассталась, и Убол Ратана вернулась на родину. Сейчас она активно участвует в жизни королевской семьи и занимается благотворительностью.

6. Принц Фризо Оранско-Нассауский (Нидерланды)

Второй сын королевы Беатрикс и принца Клауса фон Амсберга лишился своего титула «принц Нидерландский» и права на престол в 2004 году, когда женился на предпринимательнице Мейбл Виссе-Смит. Правительство Нидерландов отказалось запрашивать у парламента разрешение на этот брак. Все дело было в скандальной славе невесты, а именно ее близком знакомстве с криминальным авторитетом (тот был убит в 1991 году). Несмотря ни на что влюбленные поженились и получили титулы графа и графини Оранско-Нассауских. В браке у пары родились две дочери. Но Фризо и Мейбл было отмерено судьбой всего 9 лет совместной жизни. В 2013 году бывший принц Нидерландов попал под лавину на горнолыжном курорте, впал в кому и через полгода умер.

7. Король Эдуард VIII (Великобритания)

В 1936 году Великобританией правил король Эдуард VIII. Он пробыл на троне неполный год, отрекшись от престола ради любви. Дядя Елизаветы II принял решение, о котором, по его словам, никогда не пожалел. Его многолетней возлюбленной была американка Уоллис Симпсон, которая до этого успела дважды побывать замужем. Когда скончался король Георг V и трон перешел к его сыну Эдуарду, Уоллис одной из первых узнала об этом. Братья новоиспеченного короля пылали гневом и осуждали эту связь, общество бурлило, а газеты негласно сговорились не называть имени миссис Симпсон. Но король был решительно настроен жениться на Уоллис, которая к тому времени подала на развод со вторым мужем. Эдуард говорил, что без нее быть королем он не может, а значит, его долг — оставить трон. Так он и поступил. Впервые в истории Великобритании монарх добровольно отрекся от престола. Супруги прожили в браке до самой смерти Эдуарда в 1972 году.

8. Луи Люксембургский (Люксембург)

Во время посещения люксембургских солдат в Косово принц Луи Ксавье Мари Гийом Люксембургский познакомился с сержантом Тесси Антони. Она была дочерью кровельщика и добровольно пошла служить в армию. Между молодыми людьми вспыхнули чувства. В 2006 году у них родился ребенок, а через несколько месяцев Луи и Тесси сочетались браком. Луи отказался от прав на люксембургский престол, но сохранил за собой титул. В 2009 году Тесси был пожалован титул принцессы Люксембурга, принцессы Нассау, а дети получили титулы принцев Нассау. Этот брак продлился 11 лет, в 2017 году пара распалась.

9. Король Кароль II (Румыния)

В румынской королевской семье Кароль считался настоящим казановой и скандалистом. Он дважды женился на простолюдинках, не считаясь со мнением родных и общественности. От первого кратковременного брака с женщиной неаристократического происхождения Кароль имел сына, не признанного членами королевской семьи. В 1920 году он официально женился на Елене, принцессе Греческой и Датской, — той самой, которую впоследствии удостоят звания Праведник народов мира за спасение румынских евреев во время Второй мировой войны. У пары родился сын, будущий король Михай I. Но в 1925 году Кароль II дал повод разразиться новому скандалу: он уехал из страны с любовницей Еленой Вольф (Магдой Лупеску), дочерью аптекаря. Это стало последней каплей, и его лишили права престолонаследия. Кароль смог вернуться в Румынию лишь после смерти своего отца. На родине он сместил своего 8-летнего сына Михая с престола и стал править сам. В 1947 году они с Еленой поженились и оставались вместе до конца жизни.

10. Великий князь Константин Павлович Романов (Россия)

Второй сын Павла I Константин Павлович был женат дважды. Первая жена, великая княгиня Анна Федоровна, не выдержала крутого и переменчивого нрава своего мужа, уехала на родину и оттуда стала просить о разводе. Мать Константина, императрица Мария Федоровна, уже тогда опасалась нового морганатического брака своего сына и была против его развода с урожденной принцессой Саксен-Кобург-Заальфельдской. И все же пару развели. Через пару месяцев в Варшаве Константин Павлович женился вновь — на графине Жанетте Антоновне Грудзинской. Этот брак был неравным, и во время междуцарствия 1825 года Константин по этой причине отрекся от престола. Впрочем, великий князь вовсе не горел желанием царствовать и, когда остро встал этот вопрос, воспользовался своим браком как удобным предлогом.

11. Король Мухаммад V (Малайзия)

В ноябре 2018 года султан малайзийского султаната Келантан Мухаммад V женился на ростовчанке Оксане Воеводиной. Красавица — обладательница титула «Мисс Москва — 2015», и нет ничего удивительного, что заморский король не смог устоять перед россиянкой. А в начале 2019 года последовала новость о том, что Мухаммад V складывает с себя полномочия правителя и отрекается от престола. Это не стало неожиданностью для подданных, ведь после свадьбы султан взял перерыв на два месяца. Уже тогда было известно, что супруга короля, являясь иностранкой, не сможет получить титул королевы по местным законам. Мухаммад должен был оставаться королем до 2021 года, но ушел на два года раньше, предпочтя спокойное семейное счастье.

Эти члены королевских семей не побоялись бросить вызов вековым монархическим устоям и пойти против мнения общества. Как вы считаете, правильно ли они поступили? Или в некоторых случаях все же лучше было бы прислушаться к холодному рассудку? Поделитесь мнением в комментариях.