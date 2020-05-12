11 модных трендов, за которые мы должны сказать спасибо знаменитостям

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Знаменитости делятся на две группы: на тех, кто следует моде, и тех, кто диктует ее. Вторых, конечно же, намного меньше, но зато их всегда будут помнить как первопроходцев.

Мы в AdMe.ru попытались вспомнить самые яркие и порой даже безумные тренды, которые вошли в моду с легкой руки знаменитостей.

Брижит Бардо — бардотка

Женщины начали оголять плечи еще в середине XIX века, но современным топам с открытыми плечами нынешние модницы обязаны знаменитой Брижит Бардо. Провокационная блузка бельевого типа стала одной из визитных карточек актрисы. А топ-бардотка в самых разных его вариациях есть в гардеробе почти каждой девушки.

Одри Хепберн — балетки

Сегодня сложно представить нашу жизнь без балеток: они одновременно практичны и женственны. Но так было далеко не всегда. Возведению этой модели обуви в ранг трендовой мы обязаны культовой Одри Хепберн. Она умела носить балетки как никто другой. Говорят, актриса питала особую любовь к обуви на плоском ходу из-за своего балетного прошлого. Хепберн умело сочетала любимую модель обуви как с юбками-миди, так и с фирменными брюками-бананами.

Мадонна — брюки с низкой посадкой

Несмотря на то, что штаны с низкой посадкой (бамстеры) носили еще Джим Моррисон и Мик Джаггер, хитом конца 90-х и начала 00-х этот провокационный тренд стал благодаря дизайнеру Александру Маккуину и певице Мадонне. Первый в 1994 году шокировал публику своим показом, во время которого модели вышли на подиум в штанах с до неприличия низкой посадкой, вторая же продвинула тренд в массы. Именно после рекламы 1994 года с участием Мадонны, где она предстала в брюках с низкой посадкой, бамстеры начали свое торжественное шествие по миру.

Кейт Мосс — леопардовый принт

В 90-е абсолютно все, что надевала бунтарка Кейт Мосс, неизбежно становилось модным трендом. Не миновала эта участь и скандальный леопардовый принт. Не зря Кейт называют королевой «леопарда». Она умело сочетает его с самыми, казалось бы, несочетаемыми цветами и фактурами. И всегда выглядит роскошно.

Пэрис Хилтон — велюровые спортивные костюмы

Спортивная одежда уже давно перекочевала из фитнес-центров на улицы. И мы не можем отрицать роль Пэрис Хилтон в этом деле. Именно с легкой подачи культовой блондинки велюровый спортивный костюм стал чуть ли не главным модным трендом 00-х и визитной карточкой целого поколения.

Бритни Спирс — торчащие стринги

Торчащие стринги являлись одним из главных и, пожалуй, самым провокационным трендом 00-х. Все началось с показа Gucci, на котором модели прошлись по подиуму с выглядывающими из-под одежды трусиками. Фишку быстро подхватили многие знаменитости тех лет, но наибольшую популярность тренд получил благодаря Бритни Спирс, которая сделала стринги частью своих сценических образов.

Рианна — туфли с носками

Женщины носили обувь на каблуке с носками еще в прошлом веке, но тогда это делалось скорее из соображений практичности. С появлением колготок привычка полностью изжила себя и даже стала считаться антитрендом. Но пару лет назад Рианна вдохнула в этот прием новую жизнь. Певица смело сочетает яркие носки с дизайнерской обувью. Однажды она надела белые мюли с носками от Gucci стоимостью $ 1 340.

Ким Кардашьян — контуринг

Вопреки распространенному мнению, телезвезда не является создательницей контуринга: эта техника макияжа появилась задолго до Ким. Но именно Кардашьян вывела этот тренд в массы. Это селфи, сделанное в далеком 2012 году, навсегда изменило представление о макияже.

Дженнифер Энистон — прическа Рэйчел

Прическа, названная в честь героини культового сериала «Друзья», стала главным символом 90-х. Энистон предстала в этом образе в 20-м эпизоде шоу. Стилист актрисы решил, что ей нужно немного изменить имидж, и не прогадал, ведь после выхода серии все модницы того времени хотели «стрижку, как у Рэйчел». Примечательно, что сама Дженнифер ненавидела эту стрижку. «Я думаю, что это была самая уродливая стрижка, которую я когда-либо видела», — как-то сказала она.

Брижит Бардо — смоки айс

Любимому смоки айс мы также обязаны Брижит Бардо. Конечно, такой макияж появился задолго до нее, но именно Брижит в 60-х годах совершила маленькую бьюти-революцию. Пока все модницы тех лет рисовали выразительные стрелки, Брижит гордо щеголяла со смазанными тенями на глазах, будто забыла снять макияж предыдущей ночью.

Белла Хадид — полурасстегнутый кардиган на голое тело

До недавнего времени кардиган считался сугубо консервативной вещью и ассоциировался с «бабушкиным стилем». Но Белла Хадид в корне изменила это представление, надев кардиган на голое тело. Смелый образ полюбился многим девушкам, и устаревшая вещь обрела новую жизнь.

А какие тренды вспомнили вы? Что бы вы добавили в статью?