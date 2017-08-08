Эти 11 моделей знают, что значит быть антиидеальными

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Люди с необычным лицом или фигурой тоже имеют право заявить о себе в мире моды и расширить рамки понимания того, как вообще должна выглядеть модель. Мы в AdMe.ru решили рассказать о смельчаках, которые не стесняются быть не такими, как все, и доказывают, что живые люди куда разнообразнее и интереснее, чем идеальные картинки из журналов.

Сара Гертс (Sara Geurts)

Саре всего 26, но она выглядит гораздо старше. Всему виной синдром Элерса-Данлоса, препятствующий выработке коллагена, который отвечает за эластичность кожи. В школе Сара стеснялась своего состояния и носила закрытую одежду. Но в 2015 году она отважилась рассказать миру о своем недуге, чтобы поддержать женщин, которые считают себя хуже других из-за неидеальной внешности.

Даки (Duckie)

Модель Нядак Тот из Южного Судана, более известная как Даки, очень похожа на куклу Барби. И как ни странно, ее идеальная внешность стала поводом для интернет-травли. Ей было всего 17, когда на нее обрушился шквал критики после победы в австралийском конкурсе Next Top Model — ее обвиняли в ненатуральности. «Люди всегда будут говорить о тебе плохо, но их мнение не определяет твою личность», — говорит модель.

Кейтин Стиклс (Caitin Stickels)

Кейтин родилась с синдромом кошачьего глаза — это генетическое отклонение, из-за которого ее внешность отличается от внешности других людей. Фотограф V Magazine Ник Найт увидел снимки девушки в инстаграме, был поражен чертами ее лица и пригласил на съемки. «Я никогда не мечтала быть моделью. Я всегда восхищалась модой издалека», — говорит Кейтин. Сейчас же перед ней открылись перспективы сотрудничества с именитыми брендами.

Кассандра Бэнксон (Cassandra Bankson)

Кассандра с детства страдает от акне, которое покрывает ее лицо, грудь и спину. Ей даже пришлось бросить школу из-за издевательств сверстников. Однажды она создала канал на YouTube, где стала рассказывать о борьбе с прыщами. Это принесло ей популярность, и она начала получать предложения о работе в качестве модели. Кассандра хочет доказать своим примером, что и с акне можно жить полноценно и быть красивой.

Суффран Ральф (Souffrant Ralph)

У этого молодого человека из Гаити рыжие волосы и просто россыпи веснушек по всему телу. Учитывая, что он темнокожий, это безумное сочетание, которого, казалось бы, не может быть в природе. Сам Суффран охотно сравнивает себя с жирафом или леопардом и изучает дерматологию. Он говорит: «Сейчас я горжусь своими веснушками, но раньше я их ненавидел. Они помогли мне вытащить семью из нищеты».

Наталия Кастеллар Кальвани (Natalia Castellar Calvani)

Наталия — модель из США пуэрториканского происхождения. У девушки очень густые и толстые брови, над которыми в детстве постоянно смеялись одноклассники. Но все изменилось, когда Кастеллар заметили представители модельного агентства Next Models. Ее самооценка выросла, и она поняла, что ее брови — ее главная фишка. Наталия жалеет лишь о том, что не полюбила их раньше.

Девон Аоки (Devon Aoki)

Девон Аоки — самая невысокая в мире топ-модель, ее рост — всего 165 см. Но это никогда не мешало ей в карьере, ведь ее называют одной из лучших моделей 90-х, она снималась в таких фильмах, как «Двойной форсаж» и «Город грехов». Внешность Девон тоже своеобразна — когда еще вы увидите рыжеволосую азиатку с веснушками и пухлыми губами.

Рейн Дав (Rain Dove)

26-летняя Рейн Дав снимается в двух образах — мужском и женском, потому что природа наградила ее необычной, слегка мужеподобной внешностью. «Многие думают, что я мужчина, который сделал себе грудь, и мне искренне смешно. Я никогда не считала себя андрогинной. Я всегда считала себя ужасно некрасивой, — говорит Рейн. — Но потом я поняла, что я могу делать нечто, чего не могут другие».

Эрика Линдер (Erika Linder)

Еще одна модель, которая может мастерски перевоплощаться в мужчину, — шведка Эрика Линдер, хотя мужеподобной ее никак не назовешь. Весь мир узнал о ней после того, как 2011 году она снялась в образе Леонардо Ди Каприо. Эрика говорит, что у нее слишком богатое воображение, чтобы ограничиваться образами только одного пола. Когда она перевоплощается в мужчин, она задействует даже мимику, как настоящая актриса.

Дариас Вернон (Darius Vernon)

Дариас Вернон страдает витилиго — нарушением, когда на коже появляются пятна, лишенные пигмента. Над ним много лет издевались и смеялись, он чуть не покончил жизнь самоубийством. Но однажды он осознал, что нравиться всем невозможно. Дариасу удалось стать востребованной моделью, теперь он имеет возможность доказать, что красота бывает разной.

Син Е Чжи Цзянь (Xing Ye Zhi Jian)

Син Е Чжи Цзян из Китая просто взорвал интернет благодаря своей нереальной внешности. Глядя на его фото, кажется, что он слишком красив для этого мира. О самом Сине Е мало что известно: он фотограф, часто выступающий в роли модели. Одни называют его не иначе как «китайский эльф», другие упрекают в излишней женоподобности. Это еще раз доказывает: наша внешность всегда будет кому-то не нравиться, будь мы хоть на 1 000 % идеальны.