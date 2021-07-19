11 мистических картин с историей, происходящее на которых не так-то просто объяснить

Среди работ великих художников встречаются картины «с чертовщинкой», от которых сложно оторвать взгляд. Казалось бы, ничего страшного на них не происходит, но у зрителя начинают бегать мурашки. А все потому, что талантливые живописцы ловко управляют нашим восприятием: намеренно нарушают пропорции, экспериментируют с ракурсом, мизансценами, добавляют детали, внушающие смутное беспокойство.

Часто на восприятие картины влияет и ее история. Так, безобидные на первый взгляд полотна наполняются для нас новым, тревожным смыслом. Мы в AdMe.ru изучили работы художников, от которых словно веет чем-то потусторонним. Спешим поделиться их историями с вами.

Иван Крамской, «Сомнамбула» (1871)

Иван Крамской, мастер портретной, жанровой и исторической живописи, изобразил девушку в одном ночном платье, которая с прикрытыми глазами идет прочь от дома. Что с ней происходит? Состояние героини отражает название картины — «Сомнамбула». Сомнамбулизм — это расстройство, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь в состоянии сна. При этом глаза лунатика могут быть открыты, но будут выглядеть словно остекленевшими. Берясь за жанровые полотна, Крамской считал, что самое главное в них — «характер, личность, ставшая в силу необходимости в положение, при котором все стороны внутренние наиболее всплывают наружу».

Генри Джон Сток, «Перед ним появился бледный мерцающий свет» (1879)

Призрачная и атмосферная акварель британского художника иллюстрирует сцену из рассказа о привидениях Карла Теодора Кёрнера «Арфа». Он повествует об истории Эдварда и Джозефы, молодоженов, которые любят проводить вечера за игрой на флейте и арфе. Но счастье длится недолго: Джозефа заболевает и Эдвард остается вдовцом. В своем горе Эдвард сохраняет комнату в том же виде, как при Джозефе, и однажды ночью заходит туда, чтобы поиграть на флейте. И вдруг в тусклом мерцающем свете арфа его жены начинает играть сама по себе. Этот момент и изобразил живописец.

Алексей Саврасов, «Осенний лес. Кунцево. Проклятое место» (1872)

Место, изображенное на картине, находится на западе Москвы, на мысе, окруженном двумя оврагами. Пытаясь понять причины, отчего его назвали проклятым, художник и отправился в Кунцево. С Кунцевским городищем связан ряд преданий. Согласно одному из них, церковь, которая стояла здесь, бесследно ушла под землю всего за одну ночь. Также в руслах ручьев вблизи городища можно и сейчас во множестве обнаружить называемые в народе «чертовыми пальцами» окаменелости — белемниты. Свое впечатление об этом гиблом болотистом месте художник отразил в картине.

Иоганн Генрих Фюссли, «Ночной кошмар» (1790–1791)

Это серия из 4 похожих картин. По одной из версий, работа была вдохновлена сновидениями наяву, или сонным параличом, которые испытывал Фюссли. Художник обнаружил, что эти переживания связаны с фольклорными верованиями, такими как германские сказки о демонах и ведьмах, которые приходили к людям, спавшим в одиночестве. Именно поэтому сонный паралич в Ньюфаундленде называют «синдром старой ведьмы». Любопытно, что эта картина могла повлиять на Мэри Шелли, вдохновив ее на написание одной из сцен романа «Франкенштейн, или Современный Прометей». А Эдгар Аллан По упомянул живописца в своем рассказе «Падение дома Ашеров». Там герой сравнивает картину, висящую в доме Ашера, с работой Фюссли и рассказывает: «Неудержимая дрожь постепенно охватила мое тело; и, наконец, в моем сердце воссел инкуб совершенно беспричинной тревоги».

Уильям Уотерхаус, «Волшебница Шалот» (1888)

Картина художника-прерафаэлита вдохновлена поэмой Альфреда Теннисона «Волшебница Шалот». В поэме рассказывается история девушки, на которой лежит проклятье: она обязана оставаться в башне на острове Шалот и вечно ткать длинное полотно. Ей запрещено покидать башню и даже смотреть из окна. Но в комнате висит огромное зеркало, в котором отражается окружающий мир. Однажды она видит там, как сэр Ланселот скачет в Камелот, и покидает комнату, чтобы поглядеть на него из окна. В ту же секунду исполняется проклятье, гобелен распутывается, а зеркало трескается. Героиня понимает, какой необдуманный поступок совершила, и бежит из башни. На берегу реки она находит лодку, плывет в ней по реке и поет печальную песню. Этот момент и изобразил художник. Девушка предвидит свою судьбу и знает, что ей не суждено попасть в Камелот, где она могла бы обрести счастье и любовь.

Марианна Стоукс, «Смерть и дева» (1908)

На картине мрачный ангел в образе женщины разговаривает с юной девушкой. Фонарь, крыло, обнимающее больную, и опавшие цветы намекают, как дальше будут разворачиваться события, и придают этому изображению неминуемого ухода свой пронзительный тихий ужас.

Гуго Мерле, «Сумасшедшая из Этреты» (1871)

Любителям «Твин Пикса» картина, возможно, напомнит о даме с поленом. На самом же деле это полотно французского художника изображает босоногую неопрятную женскую фигуру у колодца, сжимающую бревно как младенца. Казалось бы, сентиментальный образ, но Гуго Мерле превращает его в образ полного, даже истерического отчаяния. Название картины отражает душевное состояние героини. Лицо женщины — маска страданий, пока она качает не спящего ребенка, а полено. Она потеряла дитя и теперь оплакивает его или безумна от тоски по своему ребенку? Ответа на этот вопрос художник не дает.

Аксель Вальдемар Йоханнессен, «Ночь» (1920)

Картина создана норвежским живописцем Акселем Вальдемаром Йоханнессеном, работы которого были признаны только после его смерти. Его картины позволяют заглянуть в тревожные бездны человеческого существования. От полотна «Ночь» исходит ощущение безнадежности, безысходности, беспросветного мрака. Художник описывает ночь как время кошмаров, галлюцинаций и безграничного человеческого одиночества.

Одилон Редон, «Плачущий паук» (1881)

Эта картина углем французского символиста Одилона Редона относится к так называемому «черному» периоду его творчества. Художника с детства охватывали частые приступы тревоги и тоски. Он был увлечен человеческим подсознанием с его страхами, что нашло отражение в картинах.

Виктор Борисов-Мусатов, «Призраки» (1903)

Виктор Борисов-Мусатов считался мастером по изображению «дворянских гнезд». На картине — пейзаж с южным фасадом Зубриловской усадьбы. От живописного творения веет прощальным настроением, меланхолией. Художник как будто смотрит на мир из-за полупрозрачной пелены, а асимметричное размещение фигур создает впечатление спонтанности их движения. По словам сестры живописца, он объяснил, будто с окончанием жизни опустевшего помещичьего дома «все уходило в прошлое». Поэтому на первом плане картины — удаляющиеся призрачные фигуры женщин.

Валентин Серов, «Девочка с персиками» (1887) — Михаил Врубель, «Тамара в гробу» (1891)

Когда Валентин Серов нарисовал Веру Мамонтову, той было 12 лет. «Девочка с персиками» — это самый известный ее портрет. Верушу (как ее называли друзья семьи) также много писал Виктор Васнецов. Но самый трагический портрет принадлежит кисти Михаила Врубеля — черной, зловещей акварелью написал он с нее лермонтовскую Тамару. Эта картина в некотором роде предопределила судьбу Веруши, которая ушла из жизни молодой — в возрасте 32 лет.