11 любимых игр нашего детства, из-за которых мы допоздна пропадали во дворе

Сейчас сложно объяснить современным детям, почему в их возрасте мы так много времени проводили на улице. Но все просто: это была возможность пообщаться с друзьями, ведь даже стационарные телефоны в то время были далеко не у каждого. Во дворе всегда ждали те, с кем можно было поиграть, и мы были готовы даже остаться без обеда, лишь бы веселье не заканчивалось.

AdMe.ru решил поностальгировать и вспомнить веселые детские игры, которые и сейчас не потеряли актуальности. Нужно всего лишь рассказать детям правила, а может быть, окунувшись в прошлое, поиграть вместе с ними.

1. Резиночка

Любимая всеми девочками СССР игра, оказывается, возникла в Китае еще в VII веке. В Союзе же она стала популярна в 60-е года ХХ века. А в 80-е практически не было ребенка, который не знал бы эти веселые прыгалки. И если мальчики относились к игре скептически, то девочки использовали любую свободную минуту даже на переменах в школе, чтобы попрыгать. Основной реквизит тогда — простая бельевая резинка, а сейчас продаются яркие эластичные ленты, предназначенные специально для игры. Двое игроков фиксируют резинку ногами, а третий прыгает. Вариаций игры множество: резинку поднимают на разные уровни высоты, игроки выбирают варианты перепрыгивания. Если прыгающий допустил ошибку (стратил), ход переходит к другому игроку.

2. «Колечко»

Играть в эту игру, которая развивала выдержку и реакцию, конечно, было интересно именно с колечком. Но детские колечки были дефицитом, поэтому в его роли могли выступать мелкие конфетки, бусинки. Дети садились в ряд и складывали ладони лодочкой. Ведущий по очереди проводил своими руками по рукам игроков, но только у одного человека незаметно оказывалось «колечко». Было важно не выдать себя. Когда ведущий произносил заветные слова «Колечко, колечко, выйди на крылечко!», счастливчик должен был убежать со своего места, а остальным игрокам нужно было помешать ему это сделать. По воспоминаниям некоторых людей, такая игра была способом выражения симпатии, когда мальчики и девочки играли вместе.

3. «Вышибалы»

«Вышибалы», или «Выбивной», — любимая игра, в которую играли, если собиралась большая компания, а мяч был только один. О конкретных правилах договаривались «на берегу»: можно было разделяться на команды, определять расстояние, с которого полагалось бросать мяч. Общие правила были такими: 2 (или более) человека становятся по краям поля, а остальные игроки — в середину. Стоящие по краям пытаются попасть мячом по другим игрокам, чтобы «выбить» их из поля. Если «выбиваемый» игрок ловит мяч, то мяч считается «свечкой», которая дает преимущество либо остаться на поле, либо вернуть уже выбывшего игрока.

4. «Море волнуется»

Думаем, что многие воспитатели детского сада использовали эту игру, чтобы угомонить и развлечь детей, но и во дворах она была очень популярна. Ведущий проговаривает считалку: «Море волнуется — раз! Море волнуется — два! Море волнуется — три! Морская фигура, на месте замри!» В это время игроки размахивают руками и кружатся, а после слова «замри» в считалке застывают и придумывают, что именно они изображают. Ведущий по очереди подходит к игрокам и дотрагивается до них, «оживляя» фигуру. По движениям игрока ведущий должен понять, что тот изображает. Игрок, который изображает фигуру наименее похоже, становится ведущим.

5. Классики

Классики считаются одной из самых старинных игр, популярных во всем мире. Мы привыкли, что классы — это начерченные на земле квадраты, но это могут быть и другие фигуры. Прыгать по ним можно на одной или двух ногах. Некоторые источники утверждают, что раньше игра считалась мальчишеской, а девочки в ней стали участвовать только в конце XIX века.

6. Брызгалки

Водные пистолеты в жару — отличное развлечение. Но вот только такие «орудия» были недоступны советским детям. Поэтому они выходили из положения как могли, чтобы устроить водный бой. Брызгалки делались из пластмассовых бутылок, например из-под шампуня. В крышке проделывали отверстие, вставляли туда часть от шариковой ручки и закрепляли конструкцию пластилином.

7. Дочки-матери

Самая популярная ролевая игра — это, конечно, дочки-матери. Из-за ее названия возникало немало ссор, в случае если в ней хотели поучаствовать мальчики: девочки обычно говорили, что это «не положено». В игре использовались куклы, но, если вдруг их не было под рукой, дети давали волю фантазии. Например, кукол можно было вырезать из картона, сделать из крупных цветов. Часто дети постарше принимали в игру малышей, чтобы те исполняли роль детей.

8. Казаки-разбойники

Эта игра отлично помогала развивать стратегическое мышление и ориентирование на местности. Свое начало ведет от времени царской России: казаки действительно защищали города от нашествий разбойников. Обычно играют 6 и более игроков, которые оговаривают территорию, где они могут прятаться и ловить друг друга. Команда разбойников загадывает пароль, а затем убегает, оставляя казакам подсказки в виде стрелок на земле и заборах. Чем быстрее они убегают, разделяются и путают стрелочками соперников, тем больше шансов лучше спрятаться и выиграть. Когда казаки ловят кого-то из разбойников, они отводят его в специальную темницу, где пытаются выведать пароль. Выигрывают казаки, если поймали всех разбойников или сумели выведать пароль у тех, кого удалось посадить в темницу.

9. «Испорченный телефон»

«Испорченный (глухой) телефон» — игра на внимательность и умение слушать. Короткое или длинное сообщение передается по цепочке игроков, в идеале оно должно дойти до последнего игрока в первоначальном виде. Но во время игры создаются специальные препятствия: слова проговариваются слишком тихо, или быстро, или невнятно — с той степенью сложности, о которой договорятся игроки. В конце игры можно обсудить результаты, выяснить, что услышал каждый игрок и где произошли искажения.

10. «Съедобное-несъедобное»

Простая и веселая игра с мячом была очень популярна у детей. В ней не нужно было бегать, но она давала возможность посмеяться с друзьями и проверить скорость своей реакции. Игроки садятся в ряд, ведущий по очереди бросает им мяч, называя съедобные (мяч нужно поймать) или несъедобные (мяч нужно отбить) предметы.

11. Прятки

Прятки — еще одна давняя игра, которую знают во всем мире. В нашем детстве был популярен вариант, когда ведущий отворачивался и считал до 10, пока остальные игроки разбегались и прятались. Когда ведущий находил спрятавшегося игрока, у того еще был шанс выиграть. Для этого нужно было наперегонки с ведущим добежать до места, откуда тот начал поиски, и закричать «пали-стукали» или другую фразу (они различались в разных регионах СССР).