11 ляпов в наших любимых мультиках, которые мы заметили только сейчас (Часть 2-я)

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Мало есть на свете людей, которые не любят мультфильмы. И когда мы попадаем в их волшебные миры, меньше всего внимания мы обращаем на мелкие нестыковки и ляпы. Однако порой находятся такие зрители, от которых не спрячется ни один киноляп. Именно про досадные недоразумения в анимационных фильмах и будет наша статья.

AdMe.ru настоятельно рекомендует пересмотреть все эти шедевры заново: может, и вы заметите что-нибудь необычное.

Каникулы Бонифация

Когда лев Бонифаций встречает свою бабушку в Африке, перед нами предстает пожилая львица с пышной гривой. Но ведь растительность на голове — это признак мужского пола. Получается, бабушка Бонифация — дедушка?

Крокодил Гена

Оказывается, крокодил Гена все-таки не крокодил, а аллигатор. У крокодила морда имеет V-образную форму, а еще у него огромные клыки. У аллигатора же морда имеет закругленную форму и при сомкнутых челюстях зубы не видны, как и у Гены в мультфильме.

Бременские музыканты

Удивительные метаморфозы происходят с музыкальным инструментом, на котором играет Принцесса. В первом кадре мы видим, что крышки нет, но она волшебным образом появляется во втором и падает на палец Короля.

Малыш и Карлсон

На каком же этаже живет семья Малыша? Если верить одним кадрам, то прямо под крышей, однако на других кадрах видно, что квартира расположена явно не на последнем этаже. Может быть, Малыш живет в 2-ярусной квартире?

Крошка Енот

У Крошки Енота в эпизоде с обезьянкой сначала пропадает, а затем вновь появляется хвост. Видимо, от страха.

Лунтик и его друзья

Лунтик играет в мяч под водой, и тот ведет себя точно так же, как на воздухе. Чудеса, не иначе. Понятно, что ситуация мультяшная, но дети могут быть введены в заблуждение.

Три богатыря и Морской царь

Изначально в мультфильме хвосты росли только у женщин. Но на этом кадре мы отчетливо видим, что хвост есть еще и у этого дедушки. Хм...

Три богатыря и Шамаханская царица

А тут просто забыли нарисовать руку, с кем не бывает.

Ну, погоди!

Подобный ляп был еще и тут, когда собачке забыли пририсовать ноги. Но признавайтесь, вы ведь тоже не заметили?

Тайна третьей планеты

Летающая машина меняется прямо на глазах. Изначально мы видим каркас без гармошки, которая волшебным образом появляется в следующих кадрах.

Маша и Медведь

В серии «Три машкетера» Медведь готовится отмечать день рождения Медведицы, но ведь известно, что медведи рождаются только зимой, во время зимней спячки.