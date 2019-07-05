Модный ликбез: 11 культовых дизайнеров и их наряды, которые навсегда изменили мир

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Говорят, что мода циклична и что все новое — это хорошо забытое старое. Однако есть кутюрье, которые вошли в историю как новаторы и создали действительно культовые образы и наряды. Они не просто нашли свой собственный неповторимый стиль, но и задали новые стандарты, определив модные тенденции на много лет вперед.

AdMe.ru решил вспомнить громкие имена модельеров, которые стали настоящими легендами в мире стиля, и их наиболее яркие творения.

1. Коко Шанель и брючные костюмы

Конечно, имя Габриэль «Коко» Шанель в первую очередь ассоциируется с маленьким черным платьем. Однако помимо него дизайнер привнесла в мир моды множество новых идей. Габриэль обожала простоту и аскетизм, поэтому именно она первая в Европе осмелилась надеть удобные брюки вместо сковывающей движения юбки. Позднее Шанель часто черпала вдохновение в мужской одежде. С легкой подачи мадам Коко брюки стали неотъемлемой и важной частью женского образа. Так что можно с уверенностью сказать, что именно Шанель стала основоположницей такого актуального стиля, как спортшик.

2. Кристиан Диор и «барный» жакет

Кристиан Диор до сих пор остается символом элегантности и шарма. В 1947 году, когда весь мир только-только начал восстанавливаться после войны, Диор придумал силуэт new look: тонкая талия, пышная юбка и маленькие округлые плечи. Чуткий дизайнер угадал настроения общества и предложил женщинам вновь почувствовать себя женственными и желанными. «Европа устала от падающих бомб, ей хочется зажигать фейерверки», — так сказал модельер о своей новой коллекции. Также одно из главных изобретений модельера — классический жакет из атласа. Диор создал его для того, чтобы женщины могли проводить «счастливые часы» в барах, поэтому жакет получил название «барный».

3. Ив Сен-Лоран и платье «Мондриан»

Один из ведущих модельеров XX века подарил миру моды немало шедевров — яркие цвета, восточные и африканские мотивы, а также женские смокинги и свитеры с высоким горлом. Однако одним из самых ярких творений кутюрье стало платье с узором «Мондриан». На создание этой коллекции Лорана вдохновил один из основоположников абстракционизма — нидерландский художник Пит Мондриан. На своих картинах он часто изображал яркие квадраты и четкие линии. В 1965 году Ив Сен-Лоран представил свою новую коллекцию «геометрических платьев» прямого силуэта, которые пришли на смену пышным романтическим силуэтам. Это было новое слово в моде и главное открытие сезона. Творение дизайнера тут же окрестили «платьем будущего». С тех пор минималистичные платья без лишних деталей стали непременным атрибутом любого базового гардероба.

4. Джанни Версаче и легинсы

«Феномен Версаче» — так называли творческий путь великого модельера. Джанни покорил публику тем, что представил женщин в совершенно новом свете. Девизом маэстро стали 2 слова: «чувственность» и «откровенность». Именно Джанни сделал так, что сексуальность вошла в моду на долгие годы. Разрезы на платьях, максимально облегающие силуэты, глубокие декольте и туфли на тонкой шпильке — все это стало визитной карточной бренда. До Версаче никто не додумался предложить женщинам носить вместо брюк легинсы в повседневной жизни, а не только в спортзале. Также Версаче виртуозно умел комбинировать несочетаемые на первый взгляд вещи: нежный шелк и грубую кожу, искусственный мех и частички металла. Сегодня такая эклектика встречается практически повсеместно.

5. Вивьен Вествуд и оверсайз

Вивьен Вествуд — одна из самых известных английских дизайнеров, настоящая бунтарка и популяризатор стиля «панк». В начале 70-х она придумала сшивать одежду швами наружу, стала украшать наряды булавками, цепями и ошейниками. Коллекции Вествуд невозможно перепутать с другими — только она умеет так смело сочетать экстравагантность и простоту. «Королева панка» подарила модникам обувь на высокой платформе, вещи в крупную полоску и яркую клетку, а также асимметричную и мешковатую одежду будто с чужого плеча. Сегодня вещи оверсайз популярны во всем мире. Кстати, именно Вествуд стала вдохновительницей для таких дизайнеров, как Гальяно и Маккуин.

6. Ральф Лорен и рубашки поло

Известный американский дизайнер трижды получал звание «Дизайнер года» и был удостоен титула «Легенда моды». Мало кто знает, что Ральф имеет белорусские корни и у него даже нет диплома модельера. Он говорил о себе так: «Я никогда не ходил в школу моды — я был молодым парнем, у которого был свой стиль. Я и представить не мог, что поло станет тем, что есть». В свое время Лорен открыл магазин и свою марку Polo Fashion и первым стал выпускать спортивные рубашки в 24 оттенках. Его коллекции сочетали в себе изысканность, но при этом непринужденность. Модники обязаны Ральфу Лорену одеждой в стиле вестерн и кантри и, конечно, рубашками поло, которые, кажется, никогда не выйдут из моды.

7. Эльза Скиапарелли и сюрреалистичные платья

Эльзу Скиапарелли называли неудачливой соперницей Шанель. Однако именно Эльза была одним из самых знаковых дизайнеров 30-х годов ХХ века. К тому времени во Франции сформировалось новое эстетическое направление — сюрреализм, которое стирало грань между реальностью и фантазией. В моде это направление возглавила Скиапарелли. Она дружила со знаменитым художником Сальвадором Дали, который был ее главным вдохновителем. Он подарил ей множество совершенно безумных для того времени идей — от шляпки в виде туфли до вечернего платья с необычным принтом — хвост омара. Также Эльза придумала такое понятие, как бутик, и стала основоположницей стиля прет-а-порте, превратив обычный показ мод в яркое шоу. Кроме того, благодаря ей появились платья на молнии, накладные плечи, раздельный купальник и юбка-шорты.

8. Олег Кассини и костюмы из твида и джерси

Олег Кассини был главным модельером Жаклин Кеннеди. Многие думают, что первая леди США часто носила костюмы от Chanel, но на самом деле в ее гардеробе почти не было оригинальных вещей этого модного дома. Дело в том, что Джон Кеннеди не хотел, чтобы его жена отдавала предпочтение европейским брендам, и говорил, что нужно поддерживать американских производителей. Тогда Джеки обратилась за помощью к Кассини, и вместе они нашли выход из положения: шили наряды по французским образцам в местных ателье. Например, вдохновившись твидовыми двойками Chanel (юбка ниже колена и приталенный жакет с рукавами 3/4), дизайнер заказывал такие костюмы в американской фирме Chez Ninon. Сегодня стиль Жаклин известен во всем мире и является одним из самых ярких символов эпохи 60-х.

9. Жан-Поль Готье и бельевой стиль

Готье был основным законодателем модных тенденций в 80–90-х годах. Самым ярким его творением оказался знаменитый шелковый корсет с бюстгальтером-конусом, который модельер сшил для Мадонны. Примерно в это время сформировался его фирменный стиль: всевозможные вариации на тему нижнего белья, платья-комбинации и пеньюары, а также кроп-топы, открывающие животы. Готье всегда стремился эпатировать и провоцировать публику, и, кажется, ему это прекрасно удавалось. Сегодня бельевой стиль не теряет своей актуальности, а укороченные майки и топы буквально заполонили все магазины.

10. Роберто Кавалли и анималистичные принты

В мир высокой моды Роберто Кавалли ворвался в середине 60-х годов прошлого века, представив линию одежды из кожи. До сих пор имя Кавалли прежде всего ассоциируется именно с кожаными изделиями и «животными» орнаментами. Дизайнер прославился тем, что привнес в фешен-индустрию яркие тропические краски. Модельер стал основоположником модного направления с анималистичными принтами. Чтобы подчеркнуть женственность и элегантность женской фигуры, Кавалли часто использует в своих коллекциях перья, кожу рептилий, пайетки и стразы.

11. Вера Вонг и свадебные платья

Имя модельера Веры Вонг стало синонимом идеального подвенечного платья. Причем карьеру она начала только в 40 лет, но сразу стала первым свадебным дизайнером в мире. Философия Вонг основана на том, что важно подчеркнуть индивидуальность и чувственность каждой девушки. В своих коллекциях дизайнер использует многослойность, асимметрию и легкие ткани, а также играет на контрастах форм и фактур. Кроме того, узнаваемыми чертами платьев Веры Вонг стали скульптурные готические образы и необычные цветовые решения — от голубого до черного. Она вознесла свадебную моду на новый уровень — до нее никто не додумался дополнять образ невесты смелыми аксессуарами в виде черных и красных перчаток, корсетов и поясов.

А у вас есть любимые модельеры и их самые запоминающиеся наряды?