11, казалось бы, обычных вещей, которые незаметно портят нашу жизнь

Кто не любит вспоминать о старых добрых временах, когда и шоколад был вкуснее, и люди счастливее. На самом деле подобная точка зрения далека от истины. Во многих аспектах наша жизнь стала проще и удобнее. Количество рабочих часов уменьшается, в быту появляется все больше устройств, которые помогают нам по дому и оставляют свободные часы для разных хобби. Но у прогресса все-таки есть и обратная сторона.

Мы в AdMe.ru составили список совершенно непримечательных вещей, которые окружают нас повсюду. И стабильно вызывают глухое раздражение, даже если мы этого не замечаем.

Бытовая техника выходит из строя значительно быстрее

В старые добрые времена покупали бытовую технику с мыслью, что она останется в доме навсегда. А может, еще и в наследство перейдет. Современные приборы не отличаются такой долговечностью. Конечно, это зависит от производителя, но средний срок их жизни составляет 6–15 лет. Электрические чайники — самые хрупкие создания. Они обычно выходят из строя через год использования. Мобильные телефоны вообще живут всего пару лет. Заниматься ремонтом устаревшего устройства — работа неблагодарная. Если мобильник перестал скачивать обновления, значит, от него лучше избавиться. На самом деле в недолговечности приборов есть свои плюсы. Компании постоянно работают над такими вопросами, как экономия электричества и воды. Поэтому есть шанс, что новый прибор будет потреблять меньше ресурсов. Мобильные телефоны вообще выгоднее менять раз в год. Старые модели можно продать примерно за полцены и сэкономить хорошие деньги для покупки нового.

Принимаем решения, опираясь на мнение совершенно неизвестных людей

Давно минули те времена, когда мы советовались лишь с друзьями и знакомыми, прежде чем сделать выбор. Как показывают исследования, 97 % потребителей в возрасте от 18 до 34 лет изучают отзывы в интернете. Из них 85 % доверяют мнению совершенно неизвестных людей так же, как своему собственному. Отзывы оставляют все и на все. Даже водитель такси может дать вам оценку после поездки. И снизить баллы, просто потому что вы мало с ним болтали по дороге. Но не все так плохо. Для владельцев бизнеса это хороший способ улучшить сервис, а также подтвердить правдивость хороших оценок. Если у компании есть хоть несколько негативных отзывов от клиентов, то положительным доверяют больше.

Тратим время просто на выбор фильмов и сериалов

Появление новых стриминговых сервисов, таких как Netflix, сделало нашу жизнь ярче. И неожиданно сложнее. Поиски кинопрограммы на вечер отнимают от 7 до 9 минут в день. Причем 21 % зрителей просто выключают телевизор, потому что так и не смогли определиться. Чем больше фильмов и сериалов появляется на различных сервисах, тем сложнее зрителям сделать свой выбор. Эта ситуация вредит и самим каналам. Так что компании и дальше будут работать над улучшением программы индивидуальной подборки.

Одежды в магазинах все больше, но качество ее хуже

На данный момент в мире ежегодно производится 80 млрд новых предметов одежды. Мы покупаем на 400 % больше вещей, чем 20 лет тому назад. Причем многие отдают предпочтение недорогим маркам. Зачем тратить большие средства на то, что все равно отправится в никуда через один сезон? Наблюдая за этим, популярные бренды стараются снизить цену еще больше, экономя на оплате труда и качестве материалов. Производство такой одежды не только вызывает массу нареканий у потребителей, но и вредит окружающей среде. Это не значит, что хорошие вещи окончательно исчезли из магазинов. Просто на фоне огромного количества одежды плохого качества они теряются. Ни громкая марка, ни высокая цена не являются в этом отношении показателем. Чтобы выяснить, как долго проживет предмет туалета, нужно провести несколько тестов: проверить качество швов, оценить плотность ткани, растянуть и посмотреть, вернется ли она к своей форме. Наличие металлической молнии и запасных пуговиц тоже плюс.

Обсуждения переехали в онлайн

Пишешь сообщение «А что детям задали по математике?» и случайно отправляешь в рабочий чат вместо родительского. Знакомая история — многие вопросы теперь обсуждают не во время личных встреч, а в онлайн-чатах. В любом телефоне, скорее всего, обнаружится сразу несколько групп. С одной стороны, проблемы решаются значительно быстрее. С другой, найти какую-нибудь информацию в этом бесконечном потоке сообщений зачастую непросто. Стоит ввести определенные ограничения в рабочих группах. Попросить сотрудников не писать по пустякам, а для шуток и мемов завести отдельную ветку. Ну и внимательно смотреть, что и в какую группу вы пишете. Обычно сообщение можно быстро удалить, если понятно, что оно отправлено по ошибке.

Приходится придумывать пароли. А потом мы их забываем

Многие приложения и устройства теперь требуют введения паролей. Именно они открывают нам доступ к телефонам, различным аккаунтам, банковским картам, почте и пр. Специалисты рекомендуют составлять эти «волшебные» слова из различных комбинаций букв и цифр, не использовать одинаковые пароли для всех случаев жизни и менять их раз в несколько месяцев. В итоге приходится запоминать многочисленные комбинации. Большинство из них можно восстановить, но порой забывчивость приводит к неожиданным и не очень приятным ситуациям. Чтобы не мучиться с изобретением новых паролей, можно установить на устройство специальную программу, генерирующую и запоминающую различные сочетания. Если нет желания тратить на это деньги, завести специальные блокноты и хранить их в безопасном месте на работе и дома. Ничего опасного в такой записи паролей нет. Главное, чтобы бумажка не лежала на видном месте.

Продуктовые упаковки уменьшаются в размерах год от года

Порой мы замечаем, что привычные нам продукты — лимонад, молоко, творог, мясная нарезка — несколько уменьшились в объемах. При этом цена на них осталась прежней. Это несколько раздражает, ведь за те же деньги мы привыкли получать большее количество еды. Загадка имеет достаточно простой ответ. Маркетологи выяснили, что сокращение объемов товара при сохранении его стоимости воспринимается покупателями значительно спокойнее, чем повышение цены. Поэтому если по какой-то причине плату надо увеличить (изменение курса валют, плохой урожай и т. д.), то проще уменьшить размеры упаковки. Остается успокаивать себя тем, что объем продуктов не может меняться вечно. Вряд ли кто-то будет покупать банку газировки или пакет молока объемом 100 мл. А привычные цифры на ценниках видеть значительно приятнее.

Многие теперь не только моют яблоки, но и чистят

Покупая яблоки, груши и огурцы в магазине, мы не торопимся надкусывать сочные плоды. Сначала их надо не только помыть, но и очистить от кожуры. Это кажется неплохой идеей — именно здесь содержатся пестициды. При этом в самой кожуре находится больше некоторых витаминов и полезных веществ, чем в мякоти. Эта часть плодов состоит в основном из клетчатки, которая способствует более быстрому насыщению. Если покупать фермерские продукты, то можно снизить вероятность появления пестицидов в плодах. Большинство веществ можно смыть с поверхности с помощью теплой воды и щетки. Если добавить к этому смесь из уксуса и соды, то получится удалить еще больше вредных продуктов.

Разряжающийся мобильник — это кошмар

Мы уже привыкли с некоторым опасением поглядывать на уровень зарядки телефона, с тихим ужасом наблюдая ее стремительное падение. Согласно результатам исследования компании LG, около 90 % людей испытывают тревогу из-за этого. Самые очевидные признаки: человек обращается к незнакомым людям с просьбой зарядить телефон, заходит в ресторан или кафе, только чтобы поставить мобильник на зарядку, в его коллекции больше 3 проводов и он так и норовит случайно «одолжить» лишний. 32 % опрашиваемых были готовы плюнуть на все и немедленно отправиться домой для возрождения телефона к жизни. Бороться с этой фобией непросто. Тем более что в современном мире и на работе, и дома ожидают, что человек будет на связи круглосуточно. Значит, остается лишь бережнее относиться к уровню зарядки. Достаточно лишь вовремя закрывать приложения, уменьшить уровень яркости и хотя бы на ночь отключать мобильное устройство. А для снижения зависимости изредка устраивать себе дни без телефона.

Бесконечный телефонный спам

Мы уже привыкли, что сообщения и звонки нам чаще поступают из различных компаний, предлагающих свои услуги, чем от знакомых и близких людей. Согласно результатам исследований, количество телефонного спама за 2019 год выросло на 18 %, и эта тенденция не спешит меняться. Подобное явление отнюдь не безобидно. Мало того, что оно раздражает и отнимает драгоценное время, так этим методом все чаще пользуются мошенники. Чтобы избавиться от надоедливых сообщений, придется сделать определенные шаги. В первую очередь можно заблокировать те номера, с которых вы уже получали нежелательную информацию. Также о присутствии спама можно оповестить провайдера. Каким бы телефоном мы ни пользовались, Android или Apple, в настройках есть фильтр, отсекающий спам. Существуют и специальные программы (обычно платные), которые блокируют такие звонки и сообщения.

Кошельки пухнут не от денег, а от скидочных карточек

Почти у каждой крупной сети магазинов, кафе и других предприятий, чьими услугами мы пользуемся, есть своя программа лояльности. Она предполагает выдачу клиенту карточки и других разнообразных бонусов. Так что перед выходом из дома приходится проверять, не забыл ли ты положить в бумажник не только деньги, но и все необходимые карточки и купоны. Прежде чем вступать в программу лояльности, стоит внимательно ознакомиться с договором и посмотреть, какая личная информация требуется компании, иначе телефон будет забит спамом. Можно провести небольшое исследование, чтобы понять, какие карточки действительно помогают сэкономить, а остальные безжалостно выбросить.

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