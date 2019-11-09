11 изъянов внешности российских звезд, которые могли стоить им карьеры. Но, напротив, сделали их уникальными

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Если присмотреться внимательнее, то среди звезд кино и эстрады вряд ли можно найти людей с идеальной внешностью. Но ярче других выделяются те, чьи, казалось бы, изъяны стали их своеобразной визитной карточкой. Вспомните хотя бы выдающегося советского актера Савелия Крамарова, который называл врожденное косоглазие своим хлебом.

AdMe.ru вспомнил 13 российских знаменитостей, чьи особенности внешности не стали преградами для успешной карьеры.

1. Дмитрий Нагиев

Как-то раз, проснувшись после долгого крепкого сна, Дмитрий почувствовал, что у него онемело лицо. Это случилось еще во времена учебы в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Тогда амбициозный студент подумал, что это временное явление, и пошел как ни в чем не бывало на репетицию. Преподаватель, заметив состояние юного актера, сразу отправила его в больницу. Врачи поставили диагноз — паралич лицевого нерва. Дмитрий пролежал в отделении 40 дней. Лечение не приносило результата. Помог случай: в палате раздался громкий стук от распахнутой настежь форточки. Актер сильно испугался, но при этом почувствовал, как дернулись мышцы лица. В итоге Нагиеву удалось частично восстановить утраченную подвижность, но осталась небольшая асимметрия.

2. Екатерина Гусева

Отличительную особенность Екатерины Гусевой замечают немногие. У актрисы гетерохромия: один глаз зеленый, другой — голубой. В кадре это, может быть, и не сильно заметно, но при личном общении многие отмечают эту изюминку внешности Гусевой.

3. Елизавета Боярская

Елизавета Боярская всегда говорила, что шрамы на лице ее ничуть не смущают и избавляться от них при помощи эстетической хирургии она не намерена. Первая отметина появилась, когда девочке было 9 месяцев от роду. Рядом с ней разбилась лампа, а осколок отлетел маленькой Лизе прямо в щеку. Второй шрам она получила, когда стукнулась лбом о батарею. Третий — результат удара по голове качелями.

4. Андрей Зибров

Весной 2010 года Андрей Зибров с женой возвращался поздно ночью домой. На пути им встретились двое мужчин и стали приставать к женщине. Завязался конфликт, в ходе которого один из нападавших выстрелил из травматического пистолета актеру в голову, попав в глаз. Зиброва срочно отвезли в больницу, где была сделана операция. Какое-то время он находился в коме. Восстановить глаз не удалось. Вместо него был поставлен протез.

5. Мария Порошина

Особенность внешности Марии Порошиной не бросается в глаза. Некоторые зрители даже не догадываются, что у актрисы легкая форма косоглазия. Впрочем, этот нюанс никак не повлиял на ее карьеру. Марии предлагают главные роли в фильмах и сериалах, а поклонники души в ней не чают.

6. Дмитрий Брекоткин

Как и у хоккеиста Александра Овечкина, у Дмитрия Брекоткина отсутствует передний зуб на верхней челюсти. В начале карьеры юмористу иногда приходилось надевать специальную накладку, но с ростом популярности надобность в ней отпала. Поклонники сошлись на том, что такая особенность внешности делает Дмитрия еще более комичным, что ему, безусловно, на руку. Брекоткин отмечает, что и сам понимает: отсутствие зуба выглядит неэстетично, да и для здоровья это нехорошо, но ему живется комфортно, поэтому менять ситуацию он не планирует.

7. Паулина Андреева

Несмотря на оттопыренные ушки, Паулина Андреева не стесняется туго затягивать волосы на затылке. В комментариях под постами в инстаграме актрисы можно встретить высказывания тех, кто недоумевает, почему она до сих пор не сделала отопластику. Но Паулина остается непреклонной, отмечая, что раньше, лет в 12, у нее были девчачьи комплексы по поводу формы ушей, но со временем это прошло.

8. Ксения Собчак

Чтобы исправить неправильный прикус, нужно провести сложную операцию, иногда их может потребоваться несколько. Не каждый готов пойти на это, пусть даже ради идеальной челюсти. По всей видимости, Ксения Собчак тоже придерживается такого мнения и не спешит обращаться к хирургам с этой проблемой.

9. Денис Дорохов

Отец Дениса Дорохова — военнослужащий, поэтому с детства будущий комик хотел служить в армии. Но ортодонт не дал ему такой возможности, поставив отметку «не годен» из-за врожденной патологии Дорохова — заячьей губы. Как и у многих людей с особенностями внешности, детство юмориста было не безоблачным. Но он научился подходить к этой проблеме с юмором и теперь воспринимает свой дефект как изюминку образа. Эту же особенность внешности можно заметить у Андрея Макаревича и Михаила Боярского. Если, конечно, удастся что-то разглядеть за густыми усами.

10. МакSим

Марина Абросимова, а именно так зовут певицу, получила известный всем рубец на переносице, когда ударилась лбом об угол стола. Кроме того, мало кто знает, что у МакSим есть еще один едва заметный шрам на руке. Дело в том, что она родилась с полидактилией: у нее было 6 пальцев. Врачи вовремя удалили отросток, и если бы не рассказ мамы, то Марина так и не узнала бы о своей патологии.

11. Тина Канделаки

В результате автомобильной аварии, произошедшей в ноябре 2006 года, Тина Канделаки получила ожоги на руке и ноге. Чтобы закрыть оставшиеся после неприятного инцидента шрамы, журналистка набила на этих местах татуировки. На запястье изображен текурэй, символ рэйки. Согласно одной из трактовок, он помогает ускорить заживление ран. На бедре — китайский иероглиф, который можно перевести как «мама».

Как вы считаете, должна ли внешность артиста быть без изъянов? Или все же подобные особенности допустимы?