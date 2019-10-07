11 знаменитых женщин, которые создают тренд на фото без ретуши

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Редактирование фото давно стало привычной вещью, не требующей даже навыков работы в фотошопе. Приложения вроде FaceTune обещают заменить собой «персональную команду гримеров», с помощью пары наших кликов исправив любые дефекты. Но некоторые звезды, несмотря на повышенное внимание к ним прессы и критиков, не боятся выкладывать неотредактированные фото. Для кого-то это способ побороть страх, для кого-то — возможность поддержать других женщин и сказать им о том, что быть неидеальной совершенно нормально.

AdMe.ru вдохновлен смелостью женщин, которые готовы показать свои недостатки.

Хилари Дафф

«Я публикую это от имени девушек, женщин и матерей. После долгого сезона съемок и разлуки с сыном в течение нескольких недель теперь я наслаждаюсь отпуском с ним. Веб-сайты и журналы любят делиться „недостатками знаменитостей“. Что ж, да, недостатки у меня есть! Мое тело дало мне величайший подарок в жизни. Это сын Лука. Дамы, давайте гордиться тем, что у нас есть, и прекратим тратить время на мечты быть другими, безупречными», — подписала свою публикацию в инстаграме Хилари Дафф.

Деми Ловато

«Это мой самый большой страх: фото в купальнике без какой-либо ретуши. И угадайте, что это? Целлюлит! Я так устала от того, что люди стыдят меня за мое тело, мне так надоело редактировать каждое фото, чтобы оно соответствовало чьим-то представлениям о красоте. Я хочу быть той, кто я есть, а не соответствовать чужим стандартам», — так Деми Ловато прокомментировала свое фото без ретуши. Снимок собрал 9,6 млн лайков.

Кейт Аптон

На обложке сентябрьского выпуска журнала Health — Кейт Аптон. Она работает в модельной сфере больше 10 лет. Несмотря на свою привлекательность, женщина неоднократно сталкивалась с мнением, что ей нужно похудеть. Цель фотосессии без ретуши состояла в том, чтобы показать женщинам: здоровый образ жизни — это не про то, как влезть в платье меньшего размера. По словам модели, спустя несколько месяцев после родов решиться на такую съемку было для нее непросто, но она считает, что это было важно сделать — ради ее дочки и других женщин.

Шэрон Стоун

Актрисе, продюсеру и бывшей модели Шэрон Стоун уже 61 год, но она выглядит так же великолепно, как раньше, и живет полной жизнью. Несмотря на статус, женщина не смущается публиковать самые обычные фото — без макияжа, цветокоррекции и фильтров; снимки, на которых отчетливо видны, например, синяки и ссадины на ногах.

Эшли Грэм

Известная модель plus-size Эшли Грэм периодически слышит в свой адрес критику по поводу того, что она похудела и поэтому не может быть достойным представителем женщин с пышными формами. Критикуют как ее нестандартный размер одежды, так и уменьшение веса. Несмотря на это, Грэм не смущается публиковать фото — с растяжками, неидеальным рельефом кожи, и это находит отклик и поддержку у многих ее подписчиков.

Кортни Кардашьян

Американсая модель и бизнесвумен Кортни Кардашьян поделилась фото, на котором заметны растяжки у нее на бедрах. В комментариях множество людей поблагодарили 40-летнюю женщину за то, что она показала себя настоящей, опубликовав неотредактированное изображение.

Рене Зеллвегер

Актриса снялась для New York Magazine, и на этих фото отчетливо видны все особенности ее кожи. На обложке издания 50-летняя Зеллвегер предстала практически без макияжа. Кажется, так она намного больше похожа на реального человека, чем если бы ее попытались «омолодить» с помощью ретуши.

Серена Уильямс

Harper’s Bazaar в августе 2019 года выпустил материал о профессиональной теннисистке Серене Уильямс. Фото для обложки не ретушировали. По словам 38-летней спортсменки, раньше ее стыдили за то, как она выглядит. Серена надеется, что ее опыт поможет хотя бы одной девушке, которая узнает в ней себя.

Джамила Джамил

Джамила Джамил — британская актриса и ведущая. В 2018 году она снялась в фотосессии для журнала Arcadia. Снимки не ретушировали, и на фото заметны большие растяжки на груди. Джамила написала в своем инстаграме, что они ей нравятся. Несколько женщин прокомментировали запись словами благодарности за то, что она не публикует отфотошопленные снимки в соцсетях.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм снялась в фотосессии для журнала Glamour в 2019 году. Она плохо относится к ретуши фотографий: «Что реально, а что нет — с фотошопом это стало так размыто». По словам Бекхэм, есть что-то действительно освобождающее в том, чтобы принять себя такой, какая она есть в 45 лет, и чувствовать себя уверенно. «Да, у меня есть морщины, и это нормально», — сказала она в интервью.

Крисси Тайген

Крисси — модель, телеведущая, актриса и счастливая мама. На своей страничке в твиттере она опубликовала фото послеродовых растяжек на ногах с текстом: «Ой, да пофиг», чем вызвала позитивный отклик фанатов. Женщины делились в комментариях своими фото, а одна из них написала, что публикация Тейген помогла ей понять, что и она может быть красивой, родив 4 детей.