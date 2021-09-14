11 известных выражений из сказок, над толкованием которых мы зависнем, как старый компьютер

На русских народных сказках и сказках наших великих писателей воспитано не одно поколение. Кажется, мы знаем их уже вдоль и поперек. Но, если попробуем задуматься над отдельными фразами, то сразу зайдем в тупик. Ведь многие из нас даже не догадываются, где все-таки находится это загадочное Лукоморье, как выглядят сусеки, по которым скребет старуха, и почему герои сказок так часто говорят «гой еси».

Мы в AdMe.ru углубились в филологию, чтобы узнать, какой же смысл кроется в словах и выражениях, которые кажутся нам уже такими родными.

1. Уписывать падлу

Выражение характеризует пропитание волка. Используется, например, в русской народной сказке «Волк-дурень». Там герой за неимением другой еды вынужден уписывать падлу, другими словами — есть падаль.

2. Полати

В сказках герои частенько взбираются на полати. Это деревянный настил, сооружаемый под потолком избы между стеной и печкой. На полатях можно спать, так как там сохраняется тепло. Летом, когда не нужно было греться, там хранили и сушили овощи.

3. Лить пули

Такую фразу можно встретить в сказке Петра Ершова «Конек-горбунок», а также в чуть измененных вариациях в текстах Островского, Гоголя и Чехова. Она означает «пустить ложный слух, оболгать кого-то» и происходит от выражений «лить пушки», «лить колокола». По поверью, когда изготавливали (отливали) колокола, нужно было пустить какой-нибудь слух, сплетню, чтобы колокол получился как можно более звонким.

4. Малахай

Это слово тоже встречается у Ершова, а также в сказках Бажова. Вообще это мужской головной убор центрально-азиатских народов, по виду напоминающий нашу шапку-ушанку. Но в русских сказках речь идет о длинной и просторной одежде.

5. Гой еси

Это устойчивое словосочетание означает «будь жив!», «будь здоров!» Гой — древнерусское слово, образованное от глагола «гоить», который означает «жить, здравствовать». Еси — устаревшая форма настоящего времени второго лица единственного числа глагола «быть». В старину на Руси выражением «гой еси» часто приветствовали друг друга.

6. Просвирня

В одной из версий сказки «Курочка Ряба» старика со старухой встречает просвирня. Это женщина, которая выпекает просвиры, или просфоры — белые пресные хлебцы, употребляемые в некоторых православных обрядах.

7. Финист — Ясный сокол

Финист — птица-воин, воплощающая славянского бога войны Волха. В русских сказаниях он изображается могучим воином, тайно являющимся к возлюбленной в виде сокола. Имя Финист происходит от греческого слова «феникс» — название птицы, способной возрождаться из пепла.

8. Лукоморье

Вообще лукоморье — старинное название морского залива, бухты. Также на ранних европейских картах словом Lucomoria обозначалась область в Сибири по правому берегу реки Оби, в районе современной Томской области. Лукоморье упоминается и в древнерусских летописях как одно из мест обитания племени половцев. Предположительно, этот регион располагался возле излучин Азовского и Черного морей и низовья Днепра.

9. Морозко

Этот милый старичок в шубке и с длинной бородой на самом деле — помощник грозного Перуна, главного древнерусского бога, бога-громовержца. Перед наступлением зимы Морозко сменяет леших на посту смотрителя леса и строго следит за порядком в чащобах.

10. Поскрести по сусекам

Этот фразеологизм из «Колобка» широко известен. В сказке он означает «собрать остатки муки», а в переносном смысле — «тщательно искать». Загадочный сусек — это место в амбаре, забранное досками и похожее на большой ящик. Здесь хранят не только зерно и муку, но и овощи.

11. Скатерть-самобранка

Определение «самобранка» значит не только то, что скатерть сама накрывает на стол и потом сама убирает. Праздничные скатерти в старину делали из браной ткани, то есть расшитой красочными узорами. Поэтому скатерть-самобранка — это еще и очень дорогой, сшитый вручную предмет убранства.