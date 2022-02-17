11 известных персонажей, которых сыграли разные актеры и актрисы. И зрители до сих пор спорят, кто был лучше

Некоторые персонажи кинолент настолько полюбились режиссерам и публике, что с завидной регулярностью предстают на экранах в исполнении разных актеров. Это дает зрителям и критикам отличный повод до хрипоты в горле обсуждать, чья игра была лучше и увлекательнее. Иногда переосмысление образа знакомого героя кажется пустой тратой времени. Другим же артистам удается привнести что-то свежее в роль.

Мы в AdMe.ru решили сравнить разное видение известных персонажей. А в бонусе заметили, что споры порой начинаются еще до появления фильма в кинотеатре.

Леди Джессика Атрейдес из «Дюны»

В 1984 году роман Фрэнка Герберта впервые был экранизирован. В роли режиссера выступил Дэвид Линч, который до этого не обращался к жанру фантастики. Результат получился своеобразным. Хотя у ленты есть свои поклонники, в большинстве своем и критики, и зрители были разочарованы фильмом. А вот актерская игра Франчески Аннис, которая изображала Джессику Атрейдес, в основном вызвала положительные отклики. В одной рецензии даже заметили, что Аннис завораживает, когда шепчет свои реплики, отвлекая тем самым внимание от помпезных декораций. Работу Дени Вильнева, которая вышла на экраны в 2020 году, публика восприняла со значительно большим воодушевлением. Фильм получил преимущественно положительные отзывы. Хвалили и визуальный ряд, и музыкальное сопровождение. Ребекка Фергюсон, по мнению некоторых журналистов, выжимает максимум из своей роли.

Эстелла из «Больших надежд»

«Большие надежды» — это один из самых известных романов Чарльза Диккенса. Впервые он был экранизирован еще в 1917 году. В 1998 году Альфонсо Куарон предложил зрителям свой вариант. Его работу приняли неоднозначно. Картинка увлекала, персонажи вызывали симпатию, но сама сюжетная линия не отличалась глубиной. При этом игра Гвинет Пэлтроу порадовала и критиков, и зрителей. Ванесса Кирби стала настоящей находкой для драматического сериала, который вышел в 2011 году. Ей отлично удалось передать образ холодной и расчетливой Эстеллы, которой чужда романтика. Язвительная полуулыбка и каменное лицо выглядят убедительно.

Мария из «Вестсайдской истории»

Киноверсия знаменитого мюзикла вышла в 1961 году и стала одним из лучших фильмов в истории кино. Натали Вуд, которая сыграла неугомонную и бунтующую Марию, была очень убедительна в этой роли. Считается, что это одна из ее лучших работ. В 2021 году Стивен Спилберг представил свой вариант романтической истории. И хотя лента пришлась по душе критикам, кассовые сборы оказались не слишком впечатляющими. Марию на экране изобразила Рэйчел Зеглер, для которой это был дебют в кино. Причем очень успешный. Девушка завоевала несколько наград и получила множество положительных рецензий и откликов.

Юная певица из фильма «Звезда родилась»

Пронзительную историю любви между начинающей исполнительницей и уставшим, разочаровавшимся артистом снимали 4 раза. Так, в 1976 году в роли молодого дарования выступила Барбра Стрейзанд. Это был полный провал. Пела актриса великолепно, а вот играла не слишком убедительно. Ее героиня была слишком расчетливой, уверенной в себе и сильной духом. А между главными персонажами не чувствовалось никакой химии. Зато Леди Гага смогла привнести в старую историю свежесть и новизну. Она великолепно и очень естественно смотрится в роли начинающей артистки. И удивительно изящно отыгрывает уверенность в собственном таланте и робость перед сценой. По мнению критиков, Леди Гага умудрилась показать трогательную уязвимость. А ее выступления просто сбивали с ног.

Агент Смит в серии фильмов «Матрица»

Хьюго Уивинг, который исполнял роль агента Смита в первых 3 частях серии, не смог принять участие в четвертом проекте. Увы, он уже был занят в других лентах, и намечался явный конфликт в расписании. Его великолепная игра запала в душу зрителям. Холодный и безжалостный агент, настоящий злодей, который обладал пугающими способностями, был достойным противником. В последнем фильме «Матрица: Воскрешение» этого персонажа сыграл Джонатан Грофф. Актер старательно готовился к роли, изучал манеру игры Уивинга, хотя режиссер и позволил ему создавать совершенно нового антагониста. В результате иногда возникает ощущение, что Грофф только копирует злодея, повторяя его манеру произносить реплики.

Феджин из «Оливера Твиста»

У романа «Приключения Оливера Твиста» было множество кино- и телеэкранизаций. Какие-то из них полюбились зрителям, другие же быстро позабылись. В 2005 году Роман Полански представил свое видение произведения. Главный антагонист Феджин здесь не столь однозначен. Да, он действительно использует своих юных подопечных, но он вовсе не злодей по натуре. Бен Кингсли играет гротескного старика, который порой может быть добрым к мальчишкам и по-своему заботится о них. В последней экранизации под названием «Твист» действие разворачивается в наши дни. Роль Феджина здесь исполняет Майкл Кейн. Критики с сожалением признают, что лучше бы актер выбрал любую другую экранизацию романа. Не то чтобы Кейн плохо играет, просто, по большому счету, ему нечего изображать, так как лента не радует ни глубиной, ни свежестью.

Девочка из фильма «Чумовая пятница»

Фильм по детской книге Мэри Роджерс впервые сняли в 1976 году. Там маму и девочку, которые поменялись телами, сыграли Барбара Харрис и Джоди Фостер. Критикам понравилась работа Фостер, которая смогла убедительно изобразить женщину, оказавшуюся в теле подростка. Тем более что молодой и талантливой актрисе отлично удавались образы уверенных и рано повзрослевших персонажей. В 2003 году в тех же амплуа предстали Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан. И манера исполнения Лохан снискала хвалебные отзывы. Она смогла показать на экране серьезную и сосредоточенную героиню, скрывающуюся за внешностью подростка. Вполне достойный ответ Джоди Фостер.

Мэтти Росс из экранизации «Железной хватки»

Когда в 1969 году на экраны вышел фильм «Настоящее мужество», все пришли в восторг от игры Ким Дарби. 22-летняя актриса была великолепна в роли упрямой 14-летней девочки, которая решает отомстить за отца и для этого обращается за помощью к старому ковбою. Дарби с непередаваемой искренностью изобразила этого персонажа, придав образу убедительности и свежести. Почти 40 лет спустя братья Коэн взялись за съемки того же произведения. В ленте «Железная хватка» их Мэтти Росс играла юная Хейли Стайнфелд. По мнению некоторых критиков, она умудрилась превзойти свою предшественницу, еще лучше справившись с этой ролью. Даже самые витиеватые диалоги в ее исполнении звучат естественно. А самоуверенность и гордость персонажа покоряют сердце.

Бывшая возлюбленная Человека-невидимки

Хотя в романе Герберта Уэллса у главного героя не было романтического интереса, уже в первой экранизации произведения, которая вышла в 1933 году, Человек-невидимка обрел девушку. В 2000 году появился фильм «Невидимка», созданный Полом Верховеном. Там бывшую подругу ученого, который смог сделать себя невидимым, изобразила Элизабет Шу. В таланте актрисы никто не сомневался, но критики сошлись во мнении, что ей просто оказалось нечего играть: спецэффекты были потрясающими, а вот сценарий и персонажи не впечатляли. В 2020 году свет увидела новая экранизация романа. Создатели сосредоточили внимание не на безумном ученом, а на чувствах девушки, которую преследует бывший возлюбленный. И Элизабет Мосс великолепно справилась с задачей. Она искренне и убедительно показала ярость и отчаяние преследуемого человека, которому не верят даже близкие люди.

Вторая миссис де Винтер в «Ребекке»

Фильм Альфреда Хичкока «Ребекка» до сих пор считается одной из лучших экранизаций знаменитого и невероятно успешного романа Дафны дю Морье. Джоан Фонтейн, исполнившая главную роль, убедительно передала уязвимость и хрупкость персонажа. Она была просто блистательна в драматических сценах, где ей приходилось отыгрывать страх и ужас. И выглядела как невинная жертва загадочных козней. В 2020 году свет увидела новая киноинтерпретация произведения. Критики нашли много огрехов в современной ленте. Лили Джеймс, выступившая в образе второй миссис де Винтер, замечательно передала силу и целеустремленность героини во второй части фильма. А вот начало произведения, где девушке следовало быть неуверенной и испуганной, обернулось провалом. Она, увы, неубедительна в этом амплуа.

Бенедикт в экранизациях «Много шума из ничего»

Эта знаменитая пьеса Шекспира много раз оказывалась в центре внимания режиссеров. Первая, англоязычная версия увидела свет еще 1913 году. Однако самым известным фильмом остается произведение Кеннета Браны, которое появилось в кинотеатрах в 1993 году. Это настоящая классическая интерпретация, отснятая в Тоскане. Бенедикт в исполнении самого Браны великолепен. Между ним и Беатриче, которую играет Эмма Томпсон, буквально летят искры. В 2012 году свет увидела новая лента. Режиссер Джосс Уидон перенес действие в наши дни. Но от этого само произведение не теряет ни капли очарования. Алексис Денисоф просто блистателен в роли Бенедикта. Кажется, актер даже не догадывается, что его персонаж задумывался Шекспиром как второстепенный. Денисоф изображает ехидного и независимого парня, который отчаянно борется со своими чувствами к Беатриче. Их словесные баталии завораживают, признание во взаимной любви вызывает живой отклик.

Бонус: Геллерт Грин-де-Вальд в «Фантастических тварях»

Иногда жаркие споры о том, какой актер лучше подойдет для той или иной роли, начинаются еще до показа фильма в кинотеатрах. Можно вспомнить, например, главного антагониста серии «Фантастические твари» Геллерта Грин-де-Вальда. В первых 2 фильмах в роли коварного злодея выступал Джонни Депп. Однако компания приняла решение заменить актера, и выбор пал на Мадса Миккельсена. Фанаты саги пока не пришли к единому мнению, кто из двух артистов выглядит более выигрышно. Тем более что новая лента выйдет лишь в апреле 2022 года. А пока Миккельсен заметил, что он старается создать свой образ Грин-де-Вальда, потому что попытка копирования творческой манеры Деппа была бы сущим безумием.