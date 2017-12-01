11 известных легенд, которым нашлось рациональное объяснение

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Мы уверены, что многие из вас до сих пор верят в единорогов. Кажется чудесным представить, что они все-таки где-то существуют, а мы просто пока их не нашли. Однако даже мифу о таком волшебном существе есть весьма прозаичное и даже несколько устрашающее объяснение. Если вам покажется, что AdMe.ru очень скептичен и больше не верит в волшебство, то в конце статьи вас ждет самое настоящее чудо!

Великий потоп

Ученые считают, что в основу легенды о Великом потопе легла память о крупном наводнении, эпицентром которого являлось Междуречье. В начале прошлого века на раскопках гробниц Ура нашли напластование глины, которое разделяло два культурных слоя. Только катастрофический разлив Тигра и Евфрата мог привести к появлению такого феномена. По другим подсчетам, за 10–15 тыс. лет до н. э. невероятное наводнение случилось на Каспии, который разлился на площади около 1 млн кв. км. Версия подтвердилась после находки учеными на территории Западной Сибири морских раковин, ближайший ареал распространения которых находится в зоне Каспийского моря. Это наводнение было настолько мощным, что на месте Босфора существовал огромный водопад, через который в сутки переливалось приблизительно 40 куб. км воды (в 200 раз больше объема воды, проходящего через Ниагарский водопад). Поток такой мощности был как минимум в течение 300 дней. Эта версия кажется безумной, однако в таком случае обвинить древних людей в гиперболизации событий уж никак нельзя!

Великаны

В современной Ирландии до сих пор рассказывают легенды о людях гигантского роста, которые могут создать остров, просто кинув горсть земли в море. Эндокринологу Марте Корбониц пришла в голову идея о том, что древние предания могут иметь научное обоснование. Невероятно, но исследователи нашли то, что искали. У огромного числа жителей Ирландии обнаружились мутации в гене AIP. Именно эти мутации становились причиной развития акромегалии и гигантизма. Если в Великобритании носитель мутации 1 на 2 000 человек, то в провинции Мид-Ольстер — каждый 150-й. Одним из известных ирландских великанов был Чарльз Бирн (1761–1783), его рост был свыше 230 см. Легенды, разумеется, наделяют гигантов огромной силой, однако на самом деле не все так радужно. Люди, больные акромегалией и гигантизмом, часто страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, у них проблемы со зрением и частые боли в суставах. Без лечения многие гиганты могут не дожить и до 30 лет.

Оборотни

У легенды про оборотней сразу несколько истоков. Во-первых, жизнь людей всегда была связана с лесом. Из самой глубокой древности до нас дошли наскальные изображения гибридов людей и животных. Люди хотели быть сильнее, они выбирали себе тотемное животное и носили его шкуру. На базе этих поверий работали и наркотические снадобья, которые воины принимали перед битвой и воображали себя непобедимыми волками. Во-вторых, вера в существование оборотней поддерживалось также наличием у людей такого генетического заболевания, как гипертрихоз — обильный рост волос на теле и лице, который назвали «синдромом оборотня». Только в 1963 году врач Ли Иллис дал болезни медицинское обоснование. Кроме генетического заболевания имело место и психическое, известное как ликантропия, во время приступов которого люди лишаются рассудка и теряют человеческие качества, считая себя волками. Кроме того, имеет место обострение заболевания в определенные лунные фазы. Кстати, волк из всемирно известной «Красной Шапочки», согласно первоначальным источникам, был не кем иным, как оборотнем. И бабушку он не съел, а скормил внучке.

Вампиры

Порфирия — это редкая форма генетического нарушения: болеет 1 человек из 200 тыс. Если у кого-то из родителей есть порфирия, то с вероятностью в 25 % она передастся ребенку. Болезнь характеризуется тем, что нарушается пигментный обмен и под воздействием ультрафиолета начинается распад гемоглобина. Таким больным солнечный свет приносит невероятные мучения, поэтому они вынуждены днем прятаться в закрытых помещениях, а на улицу выходить только ночью. При тяжелых формах (слабонервным по ссылке лучше не переходить!) у больных деформируются сухожилия, что приводит к скрючиванию пальцев. Кожа вокруг губ и десен высыхает, резцы обнажаются до десен и приобретают красноватый цвет. Словом, все признаки вампиризма налицо. Кроме того, чеснок у больных вызывает обострение. Особенно активно преследовались больные порфирией в Средние века, на пике инквизиции — им приписывали жуткие злодеяния и сжигали.

Драконы

Теория о связи костей динозавров и драконов находит свое подтверждение в Монголии. Там в различных географических названиях присутствует слово «дракон». Это связано с тем, что в некоторых районах пустыни Гоби кости динозавров может легко найти любой человек, потому что они лежат на поверхности земных слоев. Их много даже сейчас, настолько, что все время раскопки ведутся незаконно.

Важная деталь: в Африке таких мифов нет, как и доступа к останкам динозавров. Однако почему в человеческом сознании драконы предстают в образе пресмыкающихся, с чешуей и когтями? Этот вопрос объясняется наблюдательностью людей. Внешний облик скелета схож с костями современных ящериц, змей, крокодилов. Увеличивали этих зверей во много раз — и получался дракон. И, кстати, именно у ящериц и змей иногда формируется не одна, а две головы, прямо как у некоторых сказочных драконов.

Кентавры

Образ кентавра был известен еще во II тысячелетии до н. э. Предположительно он возник в Греции как плод фантазии представителей цивилизованных, но не знавших еще верховой езды народов, впервые столкнувшихся с конными всадниками неких северных кочевых племен: скифов, касситов или тавров. Этим объясняется и свирепый нрав кентавров. Кочевники и в самом деле жили в седле, мастерски стреляли из лука и скакали очень быстро. Гиперболизированный страх земледельца, впервые увидевшего человека, столь умело ездившего в седле, вполне мог превратиться в рассказ про гибрид человека и лошади. Однако Плиний Старший, живший в I веке н. э., писал, что собственными глазами видел гиппокентавра, законсервированного в меду и присланного из Египта в дар императору. Считалось, что кентавр — это результат генных экспериментов египетских жрецов. Нам в AdMe.ru в эту теорию верится довольно слабо, однако в связи с тем, что ученым удалось скрестить человека и свинью, ответ на вопрос, возможно ли это, становится менее однозначным.

Лабиринт Минотавра

По древнегреческой легенде, под дворцом царя Миноса располагался огромный лабиринт, в котором был заточен грозный монстр, полубык-получеловек Минотавр. Жажда крови терзает чудовище так сильно, что рев его сотрясает землю. Остров Крит, на котором и обитал монстр, очень интересен своей сейсмической активностью. Часть острова находится на континенте под названием Эгейская плита, а другая часть — на океанической Нубийской плите, которая движется прямо под остров. Этот геологический феномен называется зоной субдукции. Именно в этих зонах наблюдается повышенный риск землетрясений. На Крите ситуация усугубляется еще тем, что на океаническую Нубийскую плиту давит Африканская плита (а вы представьте, какая она огромная), и происходит феноменальная вещь: под взаимодействием плит остров просто выталкивается на поверхность. С момента возникновения цивилизации Крит пережил несколько таких подъемов, некоторые из них были аж до 9 метров. Неудивительно, что древним людям казалось, что в недрах живет яростный монстр, ведь каждое землетрясение сопровождалось страшными разрушениями.

Циклоп

В древнегреческой мифологии циклопы представляют собой группы персонажей, в разных версиях это божественные существа (дети Геи и Урана) либо отдельный народ. Наиболее ярким представителем был сын Посейдона Полифем, которого Одиссей лишил единственного глаза. Также одноглазым считался скифский народ аримаспов. Что касается научного обоснования этих мифов, то в 1914 году палеонтолог Отенио Абель предположил, что находки в древности черепов карликовых слонов стали причиной рождения мифа о циклопах, поскольку центральное носовое отверстие легко принять за гигантскую глазницу. Любопытно, что встречались эти слоны именно на средиземноморских островах Кипр, Мальта, Крит.

Содом и Гоморра

Не знаем, как вы, но мы всегда думали, что Содом и Гоморра — это очень масштабный миф и скорее некоторое олицетворение порочных городов. Однако это вполне исторический факт. Уже в течение десятилетия в местечке Телль-эль-Хаммам в Иордании ведутся раскопки древнего города. Археологи уверены, что нашли библейский Содом. Примерное расположение города было известно всегда — в Библии описывалось «Содомское пятиградие» в долине реки Иордан. Однако точное его местонахождение вызывало вопросы всегда. В 2006 году начались раскопки, и ученые нашли крупное древнее поселение, окруженное мощным крепостным валом. По данным исследователей, люди здесь жили в период между 3500 и 1540 годами до н. э. Иного варианта наименования города нет, иначе бы упоминание о столь крупном поселении осталось в письменных источниках.

Кракен

Кракен — легендарное мифическое морское чудовище гигантских размеров, головоногий моллюск, известный по описаниям моряков. Первое обширное описание составил Эрик Понтоппидан — он писал, что кракен представляет собою животное «размером с плавучий остров». По его же словам, чудовище способно ухватить щупальцами крупный корабль и утянуть его на дно, но куда более опасен водоворот, который возникает при быстром погружении кракена на дно. Выходит, что печальный конец неизбежен — и в том случае, когда монстр нападает, и в том, когда он удирает от тебя. Действительно жутко! Обоснование мифа о «жутком чудище» простое: гигантские кальмары существуют и поныне и достигают 16 метров в длину. Зрелище они и вправду представляют впечатляющее — кроме присосок у некоторых видов есть еще когти-зубы на щупальцах, однако угрожать кому-то они могут, только придавив его сверху. Если даже современный человек, встретив подобное существо, сильно пугается, что уж говорить о средневековых рыбаках — для них гигантский кальмар точно был мифическим монстром.

Единорог

Когда речь заходит о единорогах, нам сразу же представляется изящное существо с радужным рогом во лбу. Интересно, что они встречаются в легендах и мифах многих культур. Самые первые изображения найдены в Индии и имеют возраст более 4 000 лет. Позднее миф распространился по континенту и дошел до Древнего Рима, где их считали абсолютно реальными животными. Основным «кандидатом» на роль прообраза единорога являются эласмотерии — носороги степей Евразии, обитавшие в ледниковый период. Эласмотерий отчасти напоминал лошадь (хоть и с натяжкой) с чрезвычайно длинным рогом во лбу. Он вымер в то же время, что и основная мегафауна. Однако, согласно материалам Шведской энциклопедии и доводам исследователя Вилли Лея, отдельные представители могли существовать еще достаточно продолжительное время, чтобы успеть попасть в легенды.

Бонус: тропа Моисея

Наверняка каждый из нас слышал о сюжете из Библии, в котором рассказывается, как перед Моисеем расступилось море. Но мало кто знает, что такой феномен можно увидеть недалеко от острова Чиндо в Южной Корее. Здесь воды между островами расступаются на целый час, открывая широкую и длинную дорогу! Ученые объясняют это чудо разницей во времени отливов и приливов. Конечно же, туда съезжается множество туристов — кроме простых прогулок у них есть возможность и увидеть морских жителей, которые остались на открывшейся суше. Удивительно в «Моисеевой тропе» то, что она ведет от материка к острову.