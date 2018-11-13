11 историй любви, которая расцвела в необычных условиях

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«Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». Эти строчки из песни Леонида Утесова как нельзя лучше иллюстрируют то, о чем пойдет речь в нашей статье. Не всегда «жили долго и счастливо» зарождается в романтичной обстановке, и в этом вы убедитесь, прочитав все до конца. А может, и вам известна такая история? Поделитесь с нами.

Мы в AdMe.ru выбрали лучшие истории пользователей сообществ «Подслушано» и «Палата № 6», после которых веришь, что настоящую любовь можно найти где и когда угодно.

Однажды со мной в интернете познакомился парень на 4 года меня младше с другого конца России. Я заканчивала институт, он — школу. Полгода мы совершенно безобидно переписывались, а потом это все внезапно переросло в бурный интернет-роман — со стихами, песнями, слезами и бессонными ночами. Решил испытать судьбу и приехал в мой город — поступать в главный вуз страны. Мы были знакомы 2 дня, это была наша третья встреча, когда нас с ним и еще мою сестру сбил на пешеходном переходе хаммер. У нас с сестрой сломаны тазы в 3 местах, операция, долгое восстановление, ходьба на костылях... И во все самые страшные моменты он был рядом. Он держал меня за руку, когда я полчаса лежала, зажатая под колесами машины. Держал меня, когда я в первый раз пыталась сидеть после операции. Гулял со мной черепашьим шагом по двору, когда я заново училась ходить без костылей. И, ко всему прочему, поступил и остался тут со мной. Никто никогда не был со мной так нежен и внимателен, не дарил мне столько теплых слов и любви. Я вот к чему это все пишу: если вас смущает возраст или расстояние, умоляю, забейте на это, это такая мелочь! Не упустите свою любовь из-за дурацких предрассудков, позвольте себе мечтать и верить в свои мечты! Они сбываются!

Думаю, многим знакома влюбленность по интернету. Познакомилась с парнем из другого города, началось все в аське, затем — «ВКонтакте». Общались мы очень много, влюбилась по уши, но он никак не хотел встретиться (фото у него не было, да и меня это не парило), так и прообщались 5 лет. Постепенно он совсем пропал, но я никак не могла выкинуть его из головы. В день моего рождения раздался звонок в дверь. На пороге стоял ну уж очень красивый парень в костюме и с букетом. Я даже не сразу сообразила, к кому явился этот красавчик. И тут он встает на колени, начинает лепетать что-то невнятное, краснеет... И я понимаю, что это ОН. Оказалось, разведал мой адрес и приехал за 2 тыс. км, чтобы просить моей руки. Сказал, что не отпустит человека, который полюбил его мысли.

Мы с молодым человеком уже очень давно вместе — 10 лет дружбы, за это время успели раза 3-4 повстречаться. И каждый раз оставались хорошими друзьями. Год назад мы опять сошлись и стали жить вместе. И вот тогда я поняла, что такое любовь. Любовь — это уважение и взаимопонимание. Вот приезжаю я с работы — злая, уставшая, голодная. А там он сидит — тоже после работы, тоже уставший. Подошел, молча обнял. Так стоим. И сразу становится легче жить, и все проблемы отступают.

Моей бабушке за 60 лет. Рассказала, что в школьные годы у нее была любовь. В 18 лет он ушел в армию, она вышла замуж. Где-то в 58–59 лет к ней в «Одноклассники» добавляется солидный такой мужчина (оказалось, ее первая любовь), начали общаться... Меньше чем через полгода они решили увидеться, и она поехала к нему (на поезде 2 суток), съехались. И живут вот уже года 2, с мужем развелась, к нам приезжает редко.

Зато теперь я точно знаю, что любовь есть и живет не 3 года!

Когда был еще пацаном лет 16, познакомился с будущей женой. Шел со школьной дискотеки, 11 часов вечера. Дорога до дома у меня отнимала минут 10 от силы, но решил я прогуляться по длинной дороге — через стройку.

И вот иду я и слышу какой-то крик, душераздирающий, который все нарастает. Выброс адреналина. Мозг выключается. Крик все ближе. Побежал на звук: 2 здоровых бугая напали на девятиклассницу. Одному дал железкой по башке, он отрубился. Второй убежал. Уже 15 лет вместе, а любовь не утихает.

Был влюблен в девушку в 10-м классе. Кино, прогулки за ручку — все, что между нами было. Короткие подростковые отношения. После этого пути разошлись. Поступил в вуз в Москве и уехал. Конечно, у меня тут было много отношений, я женился даже, но не скажу, что по большой любви. Устроился на работу. Иду однажды на обед в кафе и встречаю ЕЕ, ту самую девушку, с которой был в 10-м классе. Она сидела за соседним столиком. Разговорились. Я узнал, что она, оказывается, тоже после школы поехала учиться в Москву и осталась тут. Оказалось, что работает в соседнем здании! Мы частенько ходили обедать вместе — и в один момент я понял, что у меня к ней снова что-то вспыхнуло. Ощущал себя дерьмово из-за того, что в шаге от измены. Прекратил общение. Но с женой отношения совсем перестали клеиться по понятной причине. В итоге все же с женой развелся. С того момента прошло 5 лет. Всего 5 лет отношений с моей школьной симпатией. И я по-настоящему счастлив! Моя мимолетная детская любовь оказалась самой настоящей, а на днях она ответила мне «да» на самый главный вопрос.

Начала встречаться с парнем абсолютно без любви. Просто уже надоело быть одной. Рационально оценила его: умный, порядочный, добрый, не гулящий — подойдет. Начали встречаться. Романтики не было, конфетно-букетного периода — тоже. А потом я однажды проснулась и поняла, что не могу без него. Прошло 4,5 года. Мы вместе, у нас волшебные отношения. Общие интересы, разговоры часами, откровенны друг перед другом. А все почему? Потому что мы оба работали над отношениями. Не считали, что любовь сама сделает их идеальными, нет. Отношения — это труд. И любовь, как показывает опыт, не является для них железобетонным фундаментом.

Со мной в классе учились мальчик и девочка, которые часто подтрунивали над всеми вокруг. В какой-то момент они начали общаться теснее, и с того момента иначе, как «злобной парочкой», их не называли. К концу школы они как-то неожиданно начали встречаться. Все, конечно же, говорили, что это ненадолго, что не уживутся двое с одинаковым характером, что в отношениях любовь нужна, а не над людьми издеваться, и так далее.

После школы мы на некоторое время потеряли друг друга из виду, а недавно решили всем классом собраться. А наша «злобная парочка» все еще вместе и, кажется, совершенно счастлива. Они весь вечер были рядом и все так же шутили над всеми и про всех. И из всех многочисленных пар нашего класса только они все еще вместе. Не понимаем мы, кажется, чего-то в гармоничных отношениях.

Все отношения, которым не суждено было продлиться долго, начинались с того, что мужчина клялся в вечной любви. А мужем стал чувак, который на первом свидании честно сказал, что на что-то серьезное рассчитывать не стоит.

Нас с моим мужем должны были познакомить за 3 года до нашей реальной встречи, но не случилось. День рождения моей подруги, он не смог, а мне как-то и все равно было. Ну и что с того, что какой-то «фантастически интересный парень, кучерявый блондин, играющий на гитаре»? Мы же только-только все приехали в Питер учиться. Прекрасная пора, бесконечная весна, ветер в голове. Прошло 3 года. Я уже сняла квартиру на троих с друзьями из общаги и нашла работу. Моя подруга встретила любовь своей жизни. Пошла мода на соцсети. «ВКонтакте» набирал популярность. Вот и я зарегистрировалась. Зашла на страничку своей подруги, а там на стене первая строчка из моей любимой песни группы «Мельница». Ну я и написала вторую. А он — третью. А я — четвертую. Продолжили в личных сообщениях. Потом переписка в аське (да-да, тогда ею еще пользовались), потом приглашение на свидание, но не абы где и как, а на соревнованиях «Бегущий город» (игра-квест зародилась в Питере). И вот прошло 10 лет, мы женаты, родители чудесной девочки и влюблены. Чему суждено случиться, то случится. Но нужно и не бояться делать шаг навстречу. P. S.: каждый год участвуем в «Бегущем городе». Так мы отмечаем день нашего знакомства.

Сегодня 4 года счастливой супружеской жизни моей подруги! А замуж вышла она так: гуляли на свадьбе у друзей, до этого дня друг друга не знали. Ее тогда еще будущий супруг немного перебрал на выкупе невесты и на спор согласился сделать предложение в ЗАГСе первой понравившейся девушке (как оказалось, моей подруге). Он же не знал, что она согласится! Это была любовь с первого взгляда, а заявление они подали на следующий день и очень счастливы в браке, родили дочку.

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