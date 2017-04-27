Как преподносят одни и те же исторические события в разных странах

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Может показаться, что история — череда свершившихся фактов, и у нас нет поводов для двусмысленных толкований. Но, оказывается, все совсем не так. Мы в AdMe.ru собрали несколько доказательств того, что история — самая неточная из наук.

Кто выиграл битву при Ватерлоо

Во французских школах учат, что французы выиграли битву при Ватерлоо.

школах учат, что французы выиграли битву при Ватерлоо. В британских школах — наоборот.

Споры о Столетней войне

Одно из крупных сражений Столетней войны — битва при Азенкуре между Британией и Францией. При серьезном численном перевесе французы потерпели поражение. Во Франции это событие на уроках в школе практически не упоминают.

это событие на уроках в школе практически не упоминают. В то же время в Великобритании эта битва преподносится чуть ли не как единственное сражение Средневековья.

Как преподавали историю в нацистской Германии

С подачи Адольфа Гитлера история в немецкой младшей школе в 30-х годах ХХ века преподавалась в обратном порядке — от новейшей к древней. Первым героем своего народа выступал Гитлер, а за ним следовали другие известные исторические и мифические личности.

Как изучают Вторую мировую войну в мире

В Германии историю Второй мировой войны в школах проходят очень подробно и на нескольких предметах сразу. Современные немцы хотят учиться на ошибках, а не бежать от них. В отличие от поколения их родителей: вплоть до 60-х изучение истории Второй мировой было неофициально табуировано.

Американские школьники уделяют гораздо меньше внимания изучению истории Второй мировой. В целом все, что школьники США знают о Германии, — это краткая история Второй мировой и разрушение Берлинской стены. После этих событий Германия пропадает из учебников истории.

В Великобритании изучение истории ведется в начальной школе. Школьники проходят завоевание норманнов, промышленную революцию, тюдоровский период (XVI век) и Вторую мировую. В старшей школе они вернутся к этому, только если выберут соответствующую специализацию.

В России история Второй мировой войны в школах сводится к истории того периода, в котором непосредственно участвовал СССР. Многие школьники и даже взрослые люди часто считают датой окончания Второй мировой 9 мая 1945 года (день капитуляции Германии), в то время как официально война была завершена 2 сентября того же года с подписанием Акта о капитуляции Японии. Ключевым сражением войны принято считать Сталинградскую битву.

Японцы почти не знают историю ХХ века

Японцы едва знают историю XX века. Период от Homo erectus до наших дней в японских школах проходят всего за один год занятий. Неудивительно, что ХХ век часто остается «для домашнего чтения». Но и это не спасает. Например, в учебниках только одной строчкой упоминается «резня в Нанкине», в ходе которой солдаты японской императорской армии убили, по разным оценкам, от 40 тыс. до более 300 тыс. китайских гражданских лиц и разоруженных солдат.

Важность борьбы за независимость США в Штатах и в других странах

В США Война за независимость преподносится как одно из значительных событий для истории всего мира. Однако в остальных странах на этот счет иное мнение.

Война за независимость преподносится как одно из значительных событий для истории всего мира. Однако в остальных странах на этот счет иное мнение. В Великобритании такой темы нет в официальной программе обучения, но событие может упоминаться в рамках дискуссий. И речь идет о том, что революционерам удалось прийти к успеху благодаря спонсорской поддержке французов.

такой темы нет в официальной программе обучения, но событие может упоминаться в рамках дискуссий. И речь идет о том, что революционерам удалось прийти к успеху благодаря спонсорской поддержке французов. В Венгрии событие упоминается на уроках истории как одна из предпосылок Великой французской революции. Подробно рассказывается об акции протеста «Бостонское чаепитие», есть в учебнике также плакат того периода «Объединимся или умрем» (Join, or die), но не более того.

событие упоминается на уроках истории как одна из предпосылок Великой французской революции. Подробно рассказывается об акции протеста «Бостонское чаепитие», есть в учебнике также плакат того периода «Объединимся или умрем» (Join, or die), но не более того. В Индии на уроках истории это событие не упоминается вообще.

Независимость Техаса

В истории Техаса был период, когда территория провозгласила независимость и стала республикой. Но не все с этим согласны. В Мексике учителя истории говорят, что Техас никогда не был отдельной страной. После войны за независимость земля была «пустой», пока США ее не купили.

учителя истории говорят, что Техас никогда не был отдельной страной. После войны за независимость земля была «пустой», пока США ее не купили. В то же время в самом Техасе учат, что они выиграли войну и стали республикой с президентом Сэмом Хьюстоном.

учат, что они выиграли войну и стали республикой с президентом Сэмом Хьюстоном. В большинстве других стран об этом событии на уроках истории не упоминается вообще.

Кто победил в Дюнкерке (Франция)

Эпизод в Дюнкерке — одно из значимых событий Второй мировой войны. Британский корпус вместе с частью французских войск отступал под ударами немецкой армии. Когда союзники были окружены, британское командование организовало срочную эвакуацию. В результате было эвакуировано 338 тыс. военнослужащих, в том числе 123 тыс. французов. Об этом событии подробно рассказывают на уроках истории как во Франции, так и в Великобритании. Во Франции говорят о том, что английская армия бежала, оставив французские войска на растерзание врагу.

говорят о том, что английская армия бежала, оставив французские войска на растерзание врагу. В Великобритании же операция воспринимается как триумф.

Как изучают историю в исламских странах

В религиозных исламских странах изучение истории не отделено от изучения религии, так что исторические события рассматриваются через призму деяний пророка. История — не события в их хронологической последовательности, а победы ислама и борьба мусульман за независимость. Средние века представлены в учебниках как царство мракобесия, в то время как страны Востока переживают свой расцвет.

Испания и завоевание Мексики

В Испании заметно сильное влияние религии. Большинство школьников знают историю по огромному количеству религиозных праздников (их в стране около 3 000). При этом есть темы, которые в большинстве учебников не освещаются. Например, есть упоминание, что Мексика и Перу были завоеваны. Но нигде не сказано, как они были потеряны.

Нигде не говорится об огромной испанской империи от Кубы до Манилы и Гвинеи.

Ни слова об уничтожении индейцев.

Ни слова о работорговле.

Во Франции историю учат по комиксам