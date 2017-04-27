Как преподносят одни и те же исторические события в разных странах
Может показаться, что история — череда свершившихся фактов, и у нас нет поводов для двусмысленных толкований. Но, оказывается, все совсем не так.
Мы в AdMe.ru собрали несколько доказательств того, что история — самая неточная из наук.
Кто выиграл битву при Ватерлоо
- Во французских школах учат, что французы выиграли битву при Ватерлоо.
- В британских школах — наоборот.
Споры о Столетней войне
Одно из крупных сражений Столетней войны — битва при Азенкуре между Британией и Францией. При серьезном численном перевесе французы потерпели поражение.
- Во Франции это событие на уроках в школе практически не упоминают.
- В то же время в Великобритании эта битва преподносится чуть ли не как единственное сражение Средневековья.
Как преподавали историю в нацистской Германии
С подачи Адольфа Гитлера история в немецкой младшей школе в 30-х годах ХХ века преподавалась в обратном порядке — от новейшей к древней. Первым героем своего народа выступал Гитлер, а за ним следовали другие известные исторические и мифические личности.
Как изучают Вторую мировую войну в мире
- В Германии историю Второй мировой войны в школах проходят очень подробно и на нескольких предметах сразу. Современные немцы хотят учиться на ошибках, а не бежать от них. В отличие от поколения их родителей: вплоть до 60-х изучение истории Второй мировой было неофициально табуировано.
- Американские школьники уделяют гораздо меньше внимания изучению истории Второй мировой. В целом все, что школьники США знают о Германии, — это краткая история Второй мировой и разрушение Берлинской стены. После этих событий Германия пропадает из учебников истории.
- В Великобритании изучение истории ведется в начальной школе. Школьники проходят завоевание норманнов, промышленную революцию, тюдоровский период (XVI век) и Вторую мировую. В старшей школе они вернутся к этому, только если выберут соответствующую специализацию.
- В России история Второй мировой войны в школах сводится к истории того периода, в котором непосредственно участвовал СССР. Многие школьники и даже взрослые люди часто считают датой окончания Второй мировой 9 мая 1945 года (день капитуляции Германии), в то время как официально война была завершена 2 сентября того же года с подписанием Акта о капитуляции Японии. Ключевым сражением войны принято считать Сталинградскую битву.
Японцы почти не знают историю ХХ века
Японцы едва знают историю XX века. Период от Homo erectus до наших дней в японских школах проходят всего за один год занятий. Неудивительно, что ХХ век часто остается «для домашнего чтения». Но и это не спасает.
- Например, в учебниках только одной строчкой упоминается «резня в Нанкине», в ходе которой солдаты японской императорской армии убили, по разным оценкам, от 40 тыс. до более 300 тыс. китайских гражданских лиц и разоруженных солдат.
Важность борьбы за независимость США в Штатах и в других странах
- В США Война за независимость преподносится как одно из значительных событий для истории всего мира. Однако в остальных странах на этот счет иное мнение.
- В Великобритании такой темы нет в официальной программе обучения, но событие может упоминаться в рамках дискуссий. И речь идет о том, что революционерам удалось прийти к успеху благодаря спонсорской поддержке французов.
- В Венгрии событие упоминается на уроках истории как одна из предпосылок Великой французской революции. Подробно рассказывается об акции протеста «Бостонское чаепитие», есть в учебнике также плакат того периода «Объединимся или умрем» (Join, or die), но не более того.
- В Индии на уроках истории это событие не упоминается вообще.
Независимость Техаса
В истории Техаса был период, когда территория провозгласила независимость и стала республикой. Но не все с этим согласны.
- В Мексике учителя истории говорят, что Техас никогда не был отдельной страной. После войны за независимость земля была «пустой», пока США ее не купили.
- В то же время в самом Техасе учат, что они выиграли войну и стали республикой с президентом Сэмом Хьюстоном.
- В большинстве других стран об этом событии на уроках истории не упоминается вообще.
Кто победил в Дюнкерке (Франция)
Эпизод в Дюнкерке — одно из значимых событий Второй мировой войны. Британский корпус вместе с частью французских войск отступал под ударами немецкой армии. Когда союзники были окружены, британское командование организовало срочную эвакуацию. В результате было эвакуировано 338 тыс. военнослужащих, в том числе 123 тыс. французов.
Об этом событии подробно рассказывают на уроках истории как во Франции, так и в Великобритании.
- Во Франции говорят о том, что английская армия бежала, оставив французские войска на растерзание врагу.
- В Великобритании же операция воспринимается как триумф.
Как изучают историю в исламских странах
В религиозных исламских странах изучение истории не отделено от изучения религии, так что исторические события рассматриваются через призму деяний пророка. История — не события в их хронологической последовательности, а победы ислама и борьба мусульман за независимость. Средние века представлены в учебниках как царство мракобесия, в то время как страны Востока переживают свой расцвет.
Испания и завоевание Мексики
В Испании заметно сильное влияние религии. Большинство школьников знают историю по огромному количеству религиозных праздников (их в стране около 3 000). При этом есть темы, которые в большинстве учебников не освещаются. Например, есть упоминание, что Мексика и Перу были завоеваны.
- Но нигде не сказано, как они были потеряны.
- Нигде не говорится об огромной испанской империи от Кубы до Манилы и Гвинеи.
- Ни слова об уничтожении индейцев.
- Ни слова о работорговле.
Во Франции историю учат по комиксам
Во Франции историю не преподают в младших классах, в них действует программа так называемой пробуждающей деятельности, в которой история лишь факультативный предмет. При этом издатели, почувствовав кризис образования, приступили к работе над книгами, в которых на смену историческому повествованию, якобы вышедшему из моды, пришел тематический подход. Книги наполнились огромным количеством картинок, а после изучение истории и вовсе превратилось в чтение комиксов.