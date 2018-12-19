11 хитростей, благодаря которым у Кейт Миддлтон и Меган Маркл нет ни одного плохого фото

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И Кейт Миддлтон, и Меган Маркл обладают особым шармом, безупречным чувством стиля и умением держаться в обществе. Но, пожалуй, самый удивительный их талант — это почти сверхъестественная фотогеничность: у них сложно найти хотя бы пару действительно неудачных кадров. Мы выяснили, что дело тут вовсе не в магии, а в некоторых тонкостях, которыми герцогини овладели в совершенстве.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили привычки этих королевских особ и нашли 11 закономерностей, при соблюдении которых вам не придется просить фотографа немедленно удалить снимок.

1. Натуральность и естественность

Вне зависимости от того, участвуют ли эти дамы в официальном мероприятии или проводят время с семьей, их макияж всегда минималистичен и небросок. Ровный тон, нейтральная помада и немного хайлайтера для создания эффекта сияющей кожи помогают герцогиням выглядеть естественно и в то же время обворожительно.

2. Избегание зрительного контакта

Кейт Миддлтон довольно редко смотрит прямо в объектив; если это и происходит, то, вероятно, случайно. В большинстве случаев ее взгляд направлен куда-то в сторону или как бы сквозь камеру. Таким образом фото, особенно сделанные в движении, получаются непринужденными.

3. Легкий наклон головы

Когда речь идет об удачном кадре, Меган Маркл знает, как подать себя с самой выгодной стороны — в буквальном смысле. Довольно часто можно видеть, как она наклоняет голову вниз и чуть-чуть в сторону плеча. Попробуйте этот прием Меган или поищите собственный выигрышный наклон.

4. Правильная осанка

Ровная, но не напряженная спина и подбородок, параллельный полу: вроде бы минимальный, но все же очень важный штрих, придающий образам герцогинь ту самую аристократичность. Сохранять красивую осанку при ходьбе на каблуках особенно сложно, однако Кейт Миддлтон справляется с этим, немного выставляя бедра и ноги вперед.

5. Разворот плеч на камеру

Если распрямить плечи и развернуть их ровно на камеру, то можно не только выгодно подчеркнуть осанку, но и визуально сделать ноги более длинными и тонкими.

6. Подчеркивание углов

Вы могли заметить, что многие модели часто чуть наклоняют бедро опорной ноги, а другую ногу выставляют вперед или в сторону. Это весьма выгодная поза, вытягивающая тело в кадре. Еще один вариант — слегка согнуть в колене и прижать к опорной ноге вторую ногу. Так вы подчеркнете фигуру и создадите выгодные акценты. Меган Маркл превосходно владеет этими модельными хитростями и при этом сохраняет естественность.

7. Выбор цвета и кроя одежды

Чаще всего обеих герцогинь можно увидеть в однотонных нарядах, причем ни Кейт, ни Меган не боятся носить яркие цвета наряду с классическими. Также они обе стремятся сделать акцент на талии и подчеркнуть силуэт при помощи вытачек или ремешков.

8. Элегантная посадка

Вы обращали внимание на то, как сидит Кейт? Помимо того, что, как истинная леди, она никогда не разваливается на стуле, Кейт сделала свою посадку настоящим эталоном, известным под названием «наклон герцогини» (Duchess Slant). Особая изысканность этой позы в том, что вы не закидываете ногу на ногу, а сводите вместе колени и стопы, при этом отведя щиколотки в сторону. Вероятно, эту позу герцогиня Кембриджская позаимствовала у принцессы Дианы, однако именно в исполнении Кейт она стала фирменной. Вторая отличительная поза — «кембриджский крест» (Cambridge Cross), которую Кейт также часто демонстрирует.

9. Неизменная улыбка

Бесспорно, Меган Маркл обладает поистине чарующей улыбкой. Она делает это ровно настолько, насколько нужно, чтобы улыбка не выглядела вялой или вызывающе голливудской. Едва ли можно найти фото, где бы герцогиня Сассекская не была бы лучезарна и приветлива, а ведь папарацци не оставляют ее без внимания 24/7.

10. Руки при деле

Вас когда-нибудь посещала мысль, куда бы деть руки, почему они так глупо болтаются? Герцогиню Кембриджскую — наверняка, и она нашла простой и элегантный выход: занять их чем-нибудь. Практически на каждой фотографии Кейт держит в руках небольшую сумочку либо даже может взять одну руку в другую, удобно расположить их на уровне талии. Обратите внимание: Кейт не захватывает одну руку другой и не сжимает их. Кисти остаются свободными и легкими; ладонь одной руки просто накрывает запястье другой или же пальцы аккуратно поддерживают друг друга.

11. Демонстрация аксессуара

Сложно сказать, намеренно ли Меган это делает, однако она довольно часто выставляет напоказ руку с крупным бриллиантовым кольцом. Впрочем, в этом нет ничего предосудительного: если ваше украшение подобрано со вкусом и вам хотелось бы, чтобы его заметили, естественный жест с демонстрацией аксессуара не испортит фотографию.