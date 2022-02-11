11 горячих тенденций красоты, которые принес с собой 2022 год

Тенденции в мире красоты меняются чуть ли не каждый год. Так, если совсем недавно эффектно смотрелись брови с четким контуром, то в этом году уже в моде пушистые брови, зачесанные вверх. Знаменитые красавицы уже начали заполнять Instagram фотографиями с такими бровями. Например, Роузи Хантингтон-Уайтли и другие.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, что будет модно делать со своей внешностью в этом году.

Пушистые брови

Ключевыми трендами в макияже бровей — 2022 будут максимальная естественность и пушистость. Это будут природные формы — с мягким изгибом или прямые, с выбивающимися волосками, без четкой прорисовки карандашом.

Лип-блашинг

Губы по-прежнему находятся в центре внимания. В 2022 году ожидается спрос на лип-блашинг (полуперманентный макияж губ). Выбор цвета будет преимущественно розовато-лиловый или ярко-красный.

Обведенные губы

Все возвращается. И тренд, вдохновленный 90-ми годами, определенно пришелся по вкусу современным модницам. Карандаш для губ, который будет на 2–3 тона темнее помады, идеален для добавления объема губам.

Глянцевые губы

2021 год был посвящен пуленепробиваемым матовым помадам. В 2022-м же возвращается блеск для губ. Сияющий нюдовый, глянцевый красный и ягодный оттенки — все это мы увидим уже этой весной.

Стрижка микси

Трендовая женская стрижка 2022 года — микси. Это сочетание очень короткой пикси и удлиненной на затылке маллет. Тенденция только набирает обороты.

Прическа рожки-пучки

Идея прически с двумя рожками-пучками не новая и пришла из периода, когда все модные девчонки заслушивались драматичным «Don’t Speak» Гвен Стефани. Сейчас эта прическа переживает свой новый звездный час и становится очень популярной.

«Природный» нейл-арт

В 2022 году будет пользоваться спросом маникюр в галактическом и природном стиле: океан, пустыня, северное сияние, цвет жеоды.

Эффект влажной кожи

В 2022 году мы не увидим чрезмерно очерченных скул или выделенных черт лица. В тренде будет естественное сияние кожи с оттенком увлажняющего крема.

Румяные щеки

Насыщенный румянец на щеках быстро стал популярной тенденцией еще в конце 2021-го. Эффект заключается не только в нанесении на щеки, но и на виски и глаза. В оттенках фиолетового, лавандового, розового этот тренд может придать лицу более молодой и естественный вид.

Макияж со стразами

Cериал «Эйфория» вдохновил всех на смелый образ с глиттером, стразами и блестками, который будет доминировать в мире макияжа в этом году.

Цветная подводка для глаз

Прелесть цветной подводки в том, что она может быть любого цвета. Кроме того, тенденция 2022 года сочетается с минималистичным макияжем. А еще это идеальный способ добавить что-то к своему образу, если вы спешите или хотите легко превратить дневной образ в вечерний.