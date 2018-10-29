11 городских опасностей, про которые нам редко говорят на уроках ОБЖ

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Правила выживания чаще всего применяются за городом, когда мы впервые задумываемся, с какой стороны дерева растет мох или как очистить воду из ручья. Однако такие ситуации случаются далеко не каждый день, в то время как городские джунгли окружают нас постоянно. При этом большой город может быть не менее опасен, чем дикий лес, и многие «подслушанные» и не только истории подтверждают это.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в том, какие правила безопасности пригодятся каждому человеку в большом городе. Итак, что делать, если...

Кто-то пытается зайти в ваш дом

«Пришли трое мужчин в какой-то спецодежде, с бумагами, напористые такие, позвонили во все квартиры на площадке, говорят, мол, проверяем трубы в квартирах, нужна подпись каждого в акте проверки. Сосед спрашивает: „Вы от жилконторы? Позвоню туда“. Они: „Нет, это городская служба“ — и сразу пытаются в квартиру войти. Я прикинулась дурочкой и говорю: „Извините, нас участковый просил фотографировать всех, кто приходит проверять окна, счетчики, трубы и прочее. Можно я вас сфотографирую?“ Видели бы вы, как они быстро удирали! Даже лифт вызывать не стали. Просто рванули». Bash.im

В городе много своих «хищников»: разнообразные мошенники будут рады возможности попасть к вам домой и уговорить на «грабительскую» сделку или пытаться что-то у вас украсть. Можно поступать так же, как героиня истории, можно просто отказывать в доступе тем людям, кого вы сами не приглашали, или, если понимаете, что ситуация «отдает криминалом», под предлогом звонка родственнику вызвать полицию. Чаще всего люди, которые занимаются мошенничеством с продажей товаров и услуг на дому, уже находятся в розыске, так что одной угрозы вызвать представителей правопорядка будет достаточно. Особенно стоит быть бдительными пожилым людям, беременным женщинам и детям: они наиболее впечатлительны, и преступники это знают. Часто у пользователей сети встречается совет купить полицейскую фуражку и повесить ее на вешалку у входа, чтобы отвадить непрошеных гостей.

Вы чувствуете себя в опасности

Существуют специальные приложения, которые оповещают ваших знакомых о том, что вы оказались в сложной ситуации. Принцип работы довольно прост: из всех контактов в телефоне вы выбираете контакты наиболее близких вам людей, и из этих номеров формируется список для рассылки. Впоследствии, если вы оказываетесь в беде, достаточно одной кнопки, чтобы ваши близкие узнали о том, где вы находитесь и что вы чувствуете себя там в опасности. В нашей стране такие приложения еще не особенно распространены, но уже работает, например, «Мобильный спасатель» от МЧС: в приложении есть кнопка экстренного вызова, которая сообщит МЧС и вашим близким о том, что вы в опасности.

Есть угроза нападения на улице

«Задержалась на работе до позднего вечера, автобусов не было, решила идти пешком. Дорога недолгая, но по окраине города. Увязалась за мной собака. Не особо обращала на нее внимание, пока из-за угла не показалась компания взрослых пьяных мужланов. Рассчитывала пройти спокойно, но начали приставать. Надежда вернуться домой живой исчезала на глазах... пока эта маленькая собачка не напала на этих мужиков! Как-то отбились. Довела она меня прямо до подъезда и убежала». «Подслушано»

Исследования показали, что грабители, как правило, выбирают тех, чья походка не отличается твердостью и уверенностью, а путь не имеет явной цели: неспешно гуляющий человек кажется более легкой добычей. В ходе этих же исследований выявили, что насильники предпочитают тех, кто их не замечает, погружен в себя и не контролирует ситуацию на улице — не оглядывается по сторонам и, соответственно, не заметит нападающего до последнего. Также, вопреки расхожему мнению, скоромная и невыразительная одежда, опущенный взгляд и общая зажатость скорее привлекут преступника, чем яркая, уверенная девушка, которая смело смотрит по сторонам и точно не побоится закричать. Любопытный факт: все уличные преступники стараются избегать потенциальных жертв с собакой. Причем неважно, какого она размера: животное может не только покусать, но и привлечь своим лаем внимание окружающих.

У вас украли телефон

Эта мера предосторожности существенно облегчит поиски утерянного смартфона. Сразу после покупки гаджета стоит переписать себе в блокнот его серийный номер и хранить эту запись дома — в коробке с документами или в отдельном ящике. Если телефон потеряется или его украдут, найти устройство будет гораздо проще. Также можно использовать приложение для отслеживания телефонов — как своего, так и близких людей.

Стресс доводит буквально «до ручки»

«У меня есть свой антистресс: меня успокаивает шопинг, но, так как на шмотки и прочее уходит приличная сумма, я езжу в гипермаркет. Покупаю там всякие тетрадочки, свечки, вкусняшки, мыльца, разные мелочи. Выходит на тысячу-две, как одна кофта. И всегда все нужное дома есть, и стресс в копеечку не обходится». «Подслушано»

Стресс — основная проблема жителей больших городов: от плохой экологии, шума и давления на работе мы иногда действительно сходим с ума. Если вы живете в мегаполисе, стоит найти свой способ расслабления, будь то шопинг, массаж или спорт. Гигиена ума крайне важна, старайтесь отгонять от себя негативные мысли — даже утром понедельника в переполненном вагоне метро.

У вас бесконтактная карта

Карты с технологией бесконтактной оплаты очень удобны, но новая система породила и новую волну мошенников, которые носят с собой считывающие устройства и пытаются без вашего ведома списать деньги. Если вы регулярно носите с собой бесконтактную карту, стоит положить ее вместе с другой бесконтактной картой или проездным билетом, пропуском на работу и т. д. В этом случае вторая карта создаст помехи для незаконного считывания, и тогда списания средств не произойдет. Также на бесконтактную карту стоит установить ПИН-код на определенную сумму, с которой вы морально готовы расстаться, если случится нечто подобное.

Машина едет не туда

«Недавно ехали с подругой автостопом, попались, на первый взгляд, адекватные молодые парни, вели с нами оживленный разговор, смеялись, были очень приветливыми и все такое... Даже угостили печеньем. После часа все начало плыть перед глазами, тело — неметь, а сердце — жутко колотиться. Еще через минут 10 пришло осознание того, что с подругой происходит то же самое, и виной тому те самые печеньки. Так страшно мне еще никогда не было. Паниковать нельзя, у парней спрашивать, что за ерунда, тем более. Они все ждали эффекта и оглядывались. ЖЕСТЬ. Так сильно держать себя в руках и не выдавать себя мне еще никогда не приходилось. После этого случая ужасно боюсь таксистов и есть то, что приготовила не я. А думала, что такое только в фильмах бывает и это очень весело. Так вот — вообще нет». «Подслушано»

Если вы в своем городе проживаете с рождения или, наоборот, только что переехали, стоит изучить его по максимуму. Все короткие дороги от дома до работы, объезды и возможные пути пешком, на автомобиле или общественном транспорте. Эти знания помогут вовремя распознать, если вдруг таксист или подхвативший вас на перекрестке частник едет не туда, утверждая, что решил двигаться в объезд или скоротать путь. В том случае, если вы заметили отклонение от маршрута, стоит спросить водителя, как он намеревается ехать.

Если водитель отвечает невнятно, отшучивается и переводит тему — смело звоните другу или родственнику, описывая ситуацию и называя номер машины, или хотя бы разыграйте такой звонок. После этого попросите остановить машину и выходите.

Если водитель блокирует двери и не дает покинуть автомобиль — пытайтесь звонить в полицию, размахивайте руками и привлекайте внимание других водителей.

И, конечно, стоит быть осторожнее с едой и напитками, которые предлагают попутчики: лучше отказаться и выглядеть невежливым, чем наткнуться на какие-то опасные препараты в предложенных вам «угощениях».

На вас уже напали

«В кои-то веки шла домой одна. Район неспокойный. Увязалась за мной тень сомнительной наружности. Я специально бежала быстрее, догонял на светофоре. Пыталась пропустить вперед — шел медленнее. Перебегаю улицу — и в магазин. Выхожу — сталкиваемся с ним. Перебегаю улицу обратно — он, прячась за машинами, идет за мной. Я — в следующий магазин. Тряслась как дурочка, пыталась обзванивать тех, кто мог быть рядом. Пусто. Так я вот о чем. От безысходности попросила единственного в пустом магазине мужчину проводить меня до дома (2 шага оставалось, но страшно было идти в пустой двор). Спасибо тебе, человек!! Мне было очень-очень страшно!!! Здоровья тебе и тому, кому ты покупал „Агушу“!! Спасибо!» «Подслушано»

Если вы уже попали в сложную ситуацию, постарайтесь найти из нее выход до того, как случится что-то страшное. Можно поступить так же, как героиня истории, или соврать про полицейский патруль за углом, можно попробовать отвлечь преследователя разговором или же активно начать соглашаться с его требованиями. Главное — взять ситуацию под контроль и поскорее унести ноги.

Вы оказались в толпе

Конечно, можно сказать, что мы не встречаемся каждый день с обезумевшей толпой, от которой стоит защищаться, но любой, кто бывал в час пик в метро, с вами не согласится. Если вам приходится двигаться в плотном потоке или наперерез ему, стоит заранее снять с себя длинный шарф или обмотать его вокруг тела, взять рюкзак в руки и пропустить шнур от наушников под одеждой: так движение в давке будет гораздо безопаснее.

Вы опасаетесь ездить в такси

«Когда заказываю такси, всегда прошу машину с креслом для ребенка. Когда таксист приезжает, говорю, что муж с работы приехал раньше и ребенок с ним. Но на самом деле у меня нет ни мужа, ни ребенка, я одинока, и если какой-нибудь неадекват завезет меня в лес или еще что похуже, то искать меня начнут нескоро. А так таксист думает, что муж дома ждет». «Подслушано»

Если вы опасаетесь ехать с водителем такси или попутчиком, можете воспользоваться советом героини из истории, создавая впечатление, что вас сейчас ждут дома. Также можно демонстративно посмотреть на номера машины или сфотографировать их и скинуть фото другу либо родственнику. Еще можно разыграть телефонный разговор в машине, назвав «собеседнику» данные машины и примерное время своего приезда.

Вас преследуют

«В начальной школе, не помню из-за чего, за мной погнались мальчики чуть младше меня. Я почти уже добежала до своего дома, но они догнали меня. И вот тут мне в голову пришла идея закричать: „Папа!“ — громко и несколько раз. (Хотя я точно знала, что папа на работе.) И мальчики разбежались со словами: „Бежим, она здесь живет“. И я спокойно пошла домой.

Много лет спустя смотрела передачу о самообороне, где мужчина рассказывал, что, когда избивают или хотят совершить насилие, надо кричать „Папа!“, аргументируя тем, что в тех мужчинах, которые это услышат, проснется отцовский инстинкт. А нападающие будут думать, что близкий человек рядом, и, возможно, убегут.

P. S. Еще говорили, что кричать можно и взрослым, и детям, предполагая, что в голове людей выстроится образ беззащитного ребенка, а не взрослого дяди или взрослой тети». MissApril

Многие из нас помнят, что в случае экстренной ситуации стоит кричать «Пожар!», а не «Помогите!». Для ребенка вполне подойдет и возглас «Папа!», как у героини истории. Исследования поведения жертв уличных нападений показывают, что преступник скорее выберет тихую жертву, а громкие крики сами по себе способны спугнуть нападающего.