11 горьких истин, которые помогают трезво смотреть на мир

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Счастливые люди не живут в розовых очках, они принимают мир таким, какой он есть. А в нем есть много неприятного и несправедливого. Те же, кто не хочет этого замечать, бегут бесконечный марафон по порочному кругу ошибок. Жизнь показывает, что за всем не угнаться, но, чтобы это увидеть, нужно снять шоры.

Мы в AdMe.ru стараемся смотреть правде в глаза, какой бы жестокой она ни была. А помогают в этом простые истины, о которых многие забывают.

В жизни нет смысла, просто нужно найти свое призвание

Есть ли у нашей жизни высшее предназначение, нам, увы, знать не дано. Поэтому не стоит тратить драгоценное время на объяснение мироздания, если вы не профессиональный философ. Все кажется бессмысленным, когда попросту нечем заняться либо ничто не приносит удовольствия. Нужно найти свое призвание, благодаря которому вы будете наслаждаться жизнью, тогда вопросы о смысле отпадут сами собой. Лежание на диване перед телевизором не считается.

Никому нет дела до ваших проблем

Многие непроизвольно делятся своими проблемами: зарплату понизили, спина болит, начальник свирепствует. При этом считают такие разговоры обычной болтовней, но людей нытье раздражает, и они отстраняются от вечно недовольных. Прежде чем посетовать на несправедливость мира, подумайте, с какой целью вы хотите этим поделиться: попросить помощи или просто выплеснуть негатив? Если человек не может помочь, не грузите его зря, потом сами же не будете расстраиваться, что вас не поддержали.

С каждым годом жизнь становится скучнее

Одно и то же действие, которое совершается много раз, быстро надоедает. А жизнь по сути и есть повторение одного и того же изо дня в день. Можно путешествовать, брать уроки верховой езды, выучить китайский, но с каждым годом будет все меньше вещей, которые удивляют. А вот приступы скуки становятся более частыми, и это вполне естественно. Иосиф Бродский советовал относиться к скуке так: «Когда вас одолевает скука, предайтесь ей. Пусть она вас задавит; погрузитесь, достаньте до дна. Вообще, с неприятностями правило таково: чем скорее вы коснетесь дна, тем быстрее выплывете на поверхность».

Всегда есть кто-то умнее, красивее и моложе вас

Это особенно сложно признавать, но необходимо, чтобы адекватно оценивать свою значимость для других. Если вы считаете себя особенным, то живете в иллюзиях и больно поплатитесь за это. Как мешает жить вера в свою уникальность? Девушка влюбляется в легкомысленного парня и думает, что другие просто не смогли его обуздать, а ради нее он остепенится, ведь она не такая, как все. Конечно, этого не происходит. Или сотрудник в сердцах швыряет на стол заявление об увольнении, ожидая уговоров со стороны начальства: ну не могут же они потерять такого классного специалиста? А директор спокойно подписывает. В общем, снять корону и принять, что для других людей вы такой же, как все, — чудодейственный способ облегчить себе жизнь.

Больше всего боли причиняют близкие

Родные люди знают ваши слабые места и порой сознательно, порой нет бьют по ним. Такие удары тяжелее всего, ведь мы ждем от близких только хорошего. Чтобы было не так больно, нужно уменьшить свои ожидания. Они такие же люди, как и вы, тоже совершают ошибки, у них есть свои желания, которые не всегда совпадают с вашими.

Вами пользуются, потому что вы себя не уважаете

Тут все просто: если собственное время и силы для вас не важны, то будете тратить их на благо других. Причем будет казаться, что делаете это от всей души. Вы помогаете человеку раз за разом, потом оказывается, что он просто позволял о себе заботиться, а в ответ-то ему нечего дать. Может еще и претензии высказать, когда перестанете быть удобным. Только не подумайте, что люди неблагодарные. Нет, это вы себя не цените. Вместо того чтобы заняться собой любимым, посвящаете время другим. В первую очередь думайте о себе, помогайте близким и тем, кому это действительно необходимо.

Здоровье начнет вас подводить

Не стареть сердцем — хорошая установка. Но придется признать, что в 40 лет уже не будет здоровья, как в 20 (болячки напомнят). Чем раньше вы это осознаете и предпримете меры, тем лучше будете чувствовать себя в будущем. Вредные привычки помогают болезням быстрее проявлять себя. Как говорят врачи, дефективные гены заряжают пистолет, а образ жизни спускает курок. Поэтому пройтись лишний раз пешком, съесть овощей на пару вместо фастфуда, пойти на больничный, если простыли, — разумный выбор. А считать себя вечно молодым и относиться к здоровью как к неиссякаемому ресурсу чревато плохими последствиями.

В старости вы останетесь наедине с собой, и к этому нужно готовиться

А готовиться следует физически (см. пункт про здоровье), финансово и морально. Как это ни прискорбно, но с возрастом социальные связи ослабевают. Дети и внуки не спасают от одиночества, в старости большую часть времени мы предоставлены сами себе. Однако старость — это не так страшно. В наше время у пожилых людей больше возможностей: они могут продолжить работать (если станут экспертами в своей области) или заняться хобби. Все зависит от отношения к старению: если переосмыслить свое положение в социуме и вообще в мире, можно хорошо приспособиться к новому порядку вещей. Вы же не хотите сидеть целыми днями на скамейке у подъезда?

Всегда есть вероятность, что партнер разлюбит

Обещания вечно любить, к сожалению, сдерживаются довольно редко. Социологи предполагают, что люди предрасположены к смене партнеров. Чувства проходят, и это стоит иметь в виду, находясь в отношениях. Нельзя растворяться в другом человеке, жить только его интересами, общаться только с его друзьями. Если все-таки вас разлюбят, вам придется строить свою жизнь с нуля, а это не у всех получается.

В отношениях часто один любит, а второй позволяет любить

Если вы чувствуете, что больше отдаете, чем получаете в отношениях, вероятно, так оно и есть. Это происходит либо потому, что партнер проявляет любовь не так, как вам хочется, либо потому, что не любит и ему просто удобно получать заботу от вас. В первом случае, если сказать человеку прямо о своих желаниях, он будет меняться. А если перемен не произойдет, значит, тут второй случай и стоит решить, нужны ли такие отношения.

Работать над отношениями почти всегда бессмысленно

Многие понимают работу над отношениями как стремление изменить партнера, ультиматумы и бесконечную борьбу за свои интересы. Все это ведет к еще большему кризису. Вместо попыток получить желаемое от любимого человека психологи советуют дать ему то, что он хочет. Таким образом, работать нужно не над отношениями, а над собой, и это касается обоих.