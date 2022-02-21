11 секретов красивой шевелюры из прошлого, от которых сегодня волосы дыбом встают

Это сегодня в обычном супермаркете можно найти и безопасные средства по уходу за волосами, и краску любого цвета, после которой не придется стричься налысо. Такого разнообразия предложений, пожалуй, не было никогда, но это не значит, что наши предки не заботились о красоте собственной шевелюры.

AdMe.ru устроил исторический экскурс, чтобы узнать, как люди ухаживали за прической в прошлом — далеком и не очень. Некоторые методы поражают.

Использовали кирпич для роста волос

В анонимном сборнике середины XVII века есть любопытный рецепт средства для роста волос. В его состав входили свежий желтый воск и измельченный красный кирпич. По словам неизвестного автора, это масло творит чудеса с теми, у кого выпадают волосы.

Укладывали волосы ласточкиным пометом

Для придания прическе нужной формы использовались только натуральные продукты. До нас дошла информация о составе укладочного средства эпохи раннего Возрождения. Согласно сохранившемуся рецепту, наши предки укладывали волосы при помощи помета ласточки и жира ящериц.

Очищали волосы пеплом

Древние жители индонезийского острова Ява сжигали высушенные стебли риса и замачивали пепел в воде на ночь. Готовым раствором они ополаскивали волосы, а после завершали ритуал красоты кондиционированием, нанося на локоны кокосовое масло.

Носили колпаки для защиты шевелюр от крыс

Во времена Шекспира и королевы Елизаветы I для укрощения непослушных локонов женщины пользовались салом. Из-за такой укладки дамам приходилось спать в ночных колпаках, которые защищали волосы от крыс. Дело в том, что импровизированное укладочное средство привлекало грызунов лучше любых других лакомств.

Рисковали здоровьем во время депиляции

Волосы на теле удаляли еще в Древнем Египте и Римской империи. Так, например, шугаринг, по одной из дошедших до нас легенд, практиковала сама Клеопатра. Но были и другие методы — куда менее безопасные, чем сахарная паста. С XVI века и примерно до 1930 года в качестве средства для депиляции использовался особый минерал — аурипигмент, представлявший собой сульфид мышьяка. При нанесении на поврежденную кожу это соединение могло вызвать отравление.

Барберы клали пальцы клиентам в рот

До изобретения безопасной бритвы удалить волосы с лица самостоятельно не представлялось возможным. Сидя в кресле барбера, мужчины надували щеки. Таким образом, кожа на лице натягивалась, а риск порезаться острым лезвием значительно снижался. В XIX веке американские цирюльники во время бритья клали клиентам палец в рот. Так они могли расправить кожу и добраться бритвой до самых труднодоступных участков лица без страха поранить посетителя барберной. Марк Твен описал эту процедуру в одном из своих рассказов: «При бритье моей верхней губы он засунул мне в рот свой палец, и тогда-то мне посчастливилось сделать открытие, что некоторая часть его обязанностей по парикмахерской, несомненно, заключалась также в чистке керосиновых ламп».

Красили волосы свинцом и купоросным маслом

Долгое время европейское общество не принимало седые и рыжие волосы. Поседевшим или родившимся с рыжей копной волос «счастливчикам» предлагалось покрасить волосы в темный цвет. В ходу были как щадящие составы с медом и кожурой зеленых грецких орехов, так и варианты помощнее со свинцом, азотной кислотой и купоросным маслом. Парикмахеры того времени считали, что такая краска не только портила волосы, делая их сухими и ломкими, но, проникая через поры, наносила вред мозгу. Некоторые цирюльники свидетельствовали, что после окрашивания голова покрывалась волдырями, а волосы крошились от прикосновения.

Мыли голову раз в год

Наши предки не всегда находили погружение в воду лучшим способом сохранения здоровья. Купание в условиях прохладного помещения было сопряжено с риском заболеть, поэтому некоторые люди мыли голову раз в год. Так, например, английский писатель XVII века Джон Ивлин признавался, что мыл волосы раз в год, используя теплую воду и отвар душистых трав. Известно, что в XIX веке мытью стали уделять больше внимания. В «Полном руководстве к искусству одеваться», выпущенном в 1830 году, автор рекомендовал джентльменам подстригаться раз в месяц и мыть голову согласно сезону — раз в 2 недели летом и раз в месяц зимой.

Заменяли мытье расческой

В Англии начала XVII века даме протирали голову льняной тканью с целью очищения. После на плечи накидывали специальное покрывало для расчесывания, которое защищало одежду от грязи. И наконец, приступали к расчесыванию.

Расческа была многофункциональным инструментом. Она помогала избавиться от грязи, вшей и перхоти в волосах, ею ухаживали за головой и укладывали прическу. Рынок расчесок был велик и разнообразен. Тут вам и деревянные гребни, и приспособления из кости, рога и черепашьего панциря. Стоит отметить, что к расческам относились бережно, ведь они были не такими уж дешевыми и доступными. Для продления срока пользования гребни хранились в специально пошитых чехлах и футлярах.

Лечили щеткой перхоть и невралгию

В конце XIX века в Англии была выпущена электрическая щетка для волос доктора Скотта. К слову, электрической она не была, просто в ее составе использовались железные прутья. Тем не менее этот продукт позиционировался на рынке как панацея от всех бед. В рекламном объявлении утверждалось, что щетка устранит перхоть, остановит седину, успокоит мозг и за 5 минут излечит головную боль и невралгию.

Завивались на стальные опилки

Кучерявости добивались как химическими, так и механическими способами. В рукописном сборнике рецептов Бриджит Хайд приводился пример средства из ладана и росы, а в хозяйственной книге семьи Бойлей предлагалось намочить волосы подобным раствором и уже потом их завивать. В Англии XVII века шевелюру обрабатывали весьма оригинальной настойкой, одним из ингредиентов которой были стальные опилки. Их настаивали в течение одного дня с чернильными орехами, семенами айвы и листьями кипариса. Для приготовления средства использовали воду, в которой варили рожь. Полученную настойку кипятили до загустения меда. Волосы обрабатывали готовым продуктом и закручивали в локоны на ночь при помощи подручных средств.

А столетием позже популярностью стали пользоваться более щадящие процедуры. Известно, что лорда Байрона во времена его студенчества в Кембридже однажды утром друг застиг в бумажках на голове. Приятель поэта был удивлен, потому как считал, что волосы Байрона вьются от рождения. На это лорд шутливо ответил: «Да, от рождения, каждую ночь».