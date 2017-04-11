11 голливудских пар, чья любовь началась на съемочной площадке

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Во время совместных съемок голливудским звездам часто приписывают бурные служебные романы. Многие из них, конечно, просто выдумка, а другие, на удивление и радость поклонникам, оказываются правдой. AdMe.ru собрал 11 историй любви, которые перенеслись с экранов прямо в реальную жизнь.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон

Пара познакомилась на съемках фильма «Жажда странствий», оба на тот момент уже пережили серьезные расставания. Говорят, что Энистон в этом браке ведет себя совсем иначе и даже прощает мужу его серьезные промахи. Вместе Джастин и Джен уже 7 лет. Они редко говорят о своих чувствах и стараются трепетно оберегать их.

Том Харди и Шарлотта Райли

Съемки в фильме «Грозовой перевал» перевернули жизнь обоих актеров. Год спустя они решили больше никогда не расставаться и объявили о своей помолвке. Однако саму свадьбу, которая прошла в строжайшем секрете вдали от любопытных глаз, пришлось ждать 4 года. Сегодня Том и Шарлотта — счастливые родители, и утонченная красавица прекрасно дополняет своего брутального супруга.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Будущий Шерлок встретил свою супругу на съемках проекта «Бурлеск сказки». Сначала коллеги часто общались, а потом решили пожениться 14 февраля, в День всех влюбленных. В семье царит настоящая гармония, а совсем недавно Софи подарила Бенедикту второго ребенка.

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер

Бурный роман пары закрутился после совместной работы актеров над фильмом «Свет в океане», где они сыграли супругов. В 2015 году в СМИ появилась новость о расставании Майкла и Алисии, но уже через несколько месяцев они решили дать друг другу еще одни шанс. Теперь фанаты гадают, будет ли у этой истории хеппи-энд, и ждут его с замиранием сердца.

Пол Беттани и Дженнифер Коннели

Пол и Дженнифер встретились во время работы над картиной «Игры разума», но отношения начались не сразу, ведь оба были несвободны. Однако уже тогда актер понял, что перед ним самая красивая в мире женщина. Теперь они считаются одной из самых крепких голливудских семей. Вместе пара снялась еще в ряде картин, в том числе и в роли супругов в фильме «Происхождение», рассказывающем о жизни Чарльза Дарвина.

Эштон Катчер и Мила Кунис

Знакомство актеров произошло еще в юные годы на съемках сериала «Шоу 70-х». Но около 14 лет их связывала только дружба. Эштон был женат на Деми Мур, Мила встречалась с Маколеем Калкиным. Но в 2015 году судьба все расставила по местам, и мир узнал о тайной свадебной церемонии молодой пары. Кунис подарила мужу двоих долгожданных детей. Осталось еще 10, ведь Катчер мечтает о 12 малышах.

Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун

Отношения этой пары всегда напоминали поклонникам и коллегам по цеху настоящий детектив. Постоянные интриги, ссоры, расставания и примирения. Так продолжалось с 2010 года, когда они оба снимались в «Новом Человеке-пауке». Но в 2015-м актеры объявили о разрыве. Сегодня их снова нередко застают в компании друг друга. А Эндрю не устает повторять, что всегда обожал и будет обожать Эмму.

Крис Пратт и Анна Фэрис

Несмотря на то что фильм «Отвези меня домой», где сыграли Крис и Анна, провалился в прокате, любовь актеров оказалась весьма прочной. Они поженились в 2009 году и сегодня воспитывают 4-летнего сына Джека. Популярность Пратта с каждым годом набирает обороты и дарит ему роли в самых кассовых фильмах, а его жена во всем поддерживает супруга.

Гийом Кане и Марион Котийяр

Когда французские актеры снимались в драме «Влюбись в меня, если осмелишься», оба даже не подозревали, что через несколько лет станут мужем и женой. На пути к началу любовной истории Марион и Гийом постоянно переписывались и считали себя хорошими приятелями. А в результате составили счастливую семейную чету и совсем недавно стали родителями во второй раз.

Фредди Принц — младший и Сара Мишель Геллар

Эту пару редко можно встретить на красной дорожке, да и в повседневной жизни они стараются не попадать под прицел камер, старательно оберегая себя и детей. Много лет назад их связали совместные съемки в фильме «Я знаю, что вы делали прошлым летом», а затем в «Скуби-Ду». В браке Сара и Фредди уже 15 лет, и, кажется, они нашли секрет настоящего семейного счастья.

Бенджамин Мильпье и Натали Портман

Фильм «Черный лебедь» стал для Натали настоящим подарком судьбы. За него она получила «Оскар», а во время работы над картиной встретила мужа, который был главным хореографом проекта. Роман развивался стремительно: свадьба, а теперь уже и двое малышей. Портман признается, что быть женой и мамой — лучшее, что могло с нею случиться.