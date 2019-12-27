11 главных событий 2019 года, которые оставили след в истории и сердцах людей

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2019 год подходит к концу, забирая с собой целое десятилетие. В нем произошло столько всего, что c лихвой хватило бы и на несколько лет. Среди них были и грандиозные открытия, будоражащие душу, и события, которые войдут в историю.

Редакция AdMe.ru решила вспомнить, чем нам запомнился уходящий год, и собрала мозаику из 11 наиболее знаковых моментов финального аккорда 2010-х.

1. Сделано первое фото черной дыры

В апреле планету ошеломило невероятное открытие: ученые впервые показали миру фотографию черной дыры, расположенной в галактике M87 и входящей в созвездие Девы. Как пояснили исследователи, этот космический объект в 3 млн раз больше Земли. Чтобы запечатлеть черную дыру на снимке, пришлось привлечь 8 телескопов. А для обработки фото, полученного еще в 2017 году, понадобилось порядка 2 лет. Кстати, цвета на изображении — условные. Их можно было сделать зелеными, желтыми или розовыми, поскольку исходное изображение с телескопов получается монохромным.

2. «Джокер» стал самой прибыльной экранизацией комикса в истории кинематографа

За 5 недель проката мировые кассовые сборы фильма «Джокер» достигли $ 957 млрд. Прибыль от картины в 15,3 раза превысила ее бюджет, который составил $ 62,5 млн. Таким образом, экранизация комикса побила рекорд фильма «Маска» с Джимом Керри в главной роли, которому удалось собрать $ 351 млн при бюджете $ 23 млн.

3. В соборе Парижской Богоматери произошел пожар

Весной случился пожар в соборе Парижской Богоматери — одной из главных достопримечательностей французской столицы. Вскоре на место происшествия прибыл президент страны Эммануэль Макрон. На своей странице в Twitter он написал: «Нотр-Дам-де-Пари в огне. Вся нация переживает. Мои мысли со всеми католиками и со всеми французами. Как и всем моим согражданам, мне сегодня грустно видеть, как сгорает эта часть нас». Причина случившегося до сих пор не выяснена. По мнению пожарных, возгоранию могли поспособствовать реставрационные работы, для которых вокруг собора были возведены строительные леса.

4. Первый чисто женский выход в открытый космос

Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Мейр совершили первый в истории исключительно женский выход в открытый космос, который продолжался около 7 часов. За это время девушки заменили элемент питания, который вышел из строя, и успешно выполнили ряд дополнительных заданий. Кристина выходила в открытый космос уже 4 раза, а Мейр — впервые.

5. В Антарктиде начал откалываться айсберг размером с два Нью-Йорка

Айсберг размером в 2 раза больше Нью-Йорка, около 1 700 кв. км, отделяется от шельфового ледника Бранта в Антарктиде. Он может стать самым большим за последнее столетие. Трещины на этой территории впервые были замечены в октябре 2016 года. Как отмечается в сообщении NASA, пока неизвестно, как это скажется на будущих научных исследованиях и присутствии на леднике людей.

6. Стремительный взлет популярности TikTok

Социальная сеть TikTok опередила Instagram по числу скачиваний в App Store и Google Play. Необычный сервис продолжает завоевывать сердца пользователей по всему миру: у каждого, кто готов снять веселый 15-секундный ролик, есть шанс собрать сотни лайков и даже стать известным на весь интернет. Приложение появилось в Китае в 2016 году, его разработала компания ByteDance. Прежде оно называлось Douyin, но после ребрендинга в 2018 году было переименовано в TikTok.

7. «Чернобыль» стал самым популярным сериалом в истории

Мини-сериал «Чернобыль» от американского телеканала HBO по зрительскому рейтингу обогнал «Игру престолов», а по версии IMDb возглавил топ самых популярных сериалов в истории. Сценарий для «Чернобыля» написал Крейг Мейзин, который сделал себе имя на голливудских комедиях. В свободное от работы время он несколько лет изучал информацию о чернобыльской аварии. Первоначальное любопытство постепенно переросло в восхищение героизмом советских граждан, и Мейзину пришла в голову идея экранизировать историю катастрофы.

8. Запущена первая группа спутников Starlink

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bpBqO9oYR3 — SpaceX (@SpaceX) November 11, 2019

В мае 2019-го была запущена первая группа из 60 околоземных спутников Starlink, разрабатываемых компанией SpaceX. Их целью станет создание сети дешевого спутникового интернета. В случае успешного функционирования Starlink сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в сеть.

9. Выступление Греты Тунберг в ООН

16-летняя девушка из Швеции Грета Тунберг, которая прославилась своей деятельностью по борьбе с изменениями климата, выступила на открытии саммита ООН в Нью-Йорке. Для того чтобы добраться до города, она пересекла Атлантический океан на парусной яхте. На саммите шведка раскритиковала мировых лидеров за бездействие в вопросах климата и экологии: «Все это неправильно. Я не должна быть здесь, мне следовало бы вернуться в школу. Своими пустыми речами вы украли мои мечты и мое детство. Начинается массовое вымирание, но все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете?!» Кроме того, активистка стала человеком года по версии американского журнала Time.

10. Рождение первенца у Меган Маркл и принца Гарри

Казалось, вся планета ждала, когда Меган Маркл и принц Гарри наконец станут родителями. Новорожденный малыш Арчи появился на свет в мае и стал 7-м в очереди на британский королевский престол.

11. Прекратил работу сервис Google+

Google закрыл социальную сеть Google+ для рядовых пользователей и оставил только версию для корпоративных клиентов. В компании признали, что запущенная в 2011 году соцсеть так и не смогла завоевать любовь пользователей: 90 % сеансов составляет менее 5 секунд. Помимо этого, Google рассказал о проблемах, возникших с защитой персональных данных владельцев учетных записей.