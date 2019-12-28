11 вещей, которые наконец-то вышли из моды (И можно было бы вздохнуть с облегчением, если бы не микросумки)

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Что будет актуально в новом году и следующем модном сезоне, определяют ведущие дизайнеры и крупные дома моды. Именно они влияют на то, что будут носить и каков вектор развития тенденций. Показы проходят за полгода до наступления сезона. И если посмотреть коллекции таких грандов модной индустрии, как Celine, Prada, Louis Vuitton, Balenciaga, то риск набить шкаф вещами, которые уже завтра будут неактуальны, сводится к минимуму. При этом важно помнить, что современная мода, надо отдать ей должное, не директивна. Мы можем носить практически все, отдавая предпочтение не скоротечным трендам, а поиску своего личного стиля.

AdMe.ru посмотрел свежие дизайнерские коллекции сезона «весна-лето — 2020» и сделал выводы, какие тренды лучше оставить в 2019 году. Делимся этой информацией со своими читателями.

11. Заколки

С легкой руки дизайнера Simone Rocha жемчужные, блестящие и разноцветные заколки появились в 2018 году сначала на подиумах, а затем в стритстайл-хрониках, инстаграмах модниц и на улицах городов. Уже к осени 2019-го этот тренд порядком поднадоел и к наступлению 2020 года стал антитрендом. При желании украсить прическу лучше заменить заколки платком или, например, бархатной лентой, как на показах Giambattista Valli, Erdem и других дизайнеров.

10. Велосипедки

То, что хорошо на подиуме, далеко не всегда вписывается в реальную жизнь, и велосипедки относятся к числу таких трендов. Поэтому лучше их оставить в спортивном гардеробе. А для уличной моды — заменить их кюлотами или микрошортами, которые продемонстрировали в своих коллекциях такие дизайнеры, как Yves Saint Laurent, Brandon Maxwell, Rag & Bone.

9. Сумки-авоськи

Сумки-сетки — это лишь мимолетный тренд. И если вы не обзавелись подобной моделью, когда она были на пике, то делать этого точно уже не стоит. А вот микросумки, которые вошли в моду благодаря дизайнеру Simon Porte Jacquemus, показавшему их в коллекции 2017 года, как ни странно, не собираются сдавать своих позиций. В коллекциях сезона «весна-лето — 2020» они появились у таких модных домов, как Borbonese, Marco de Vincenzo, Chloé.

8. Поясные сумки овальной формы

Еще один тренд (как и заколки, и авоськи) родом из 90-х. Он начал сдавать свои позиции еще летом, и сначала стилисты предложили их носить через плечо, а теперь советуют попробовать сумки разных форм. Например, небольшие прямоугольные под смартфон, несколько небольших сумок на ремне, в форме седла и других.

7. Угги

Многие любят угги за то, что в них чувствуешь себя комфортно, словно в тапочках. Тем не менее абсолютно плоская подошва не полезна для здоровья — в такой обуви возрастает нагрузка на позвоночник. Кроме того, подобная обувь вышла из моды окончательно. Поэтому лучше предпочесть грубые ботинки, которые смотрятся гораздо элегантнее, чем угги, и при этом не уступают им в комфорте. В таких ботинках дефилировали по подиуму модели на показах сезона «осень-зима 2019-2020» таких, например, модных домов, как Dior, Prada, Alexander McQueen, Chanel.

6. Ugly shoes

Ugly shoes покорили мир благодаря модному дому Balenciaga. Последние пару лет кроссовки такого плана (массивные, грубые, с элементами футуризма в дизайне) носили и с романтическими платьями, и с деловыми костюмами. Но тенденция идет на спад, и производители стали присматриваться к ушедшей классике спортивной обуви, которая смотрится более умеренно и минималистично. Правда, любители модных экспериментов могут не волноваться: на смену Ugly shoes приходят ugly-сандалии с толстой подошвой, массивными ремешками и термоядерных цветов. Этот тренд начал набирать обороты еще летом 2019 года и в 2020 продолжит свое шествие по улицам городов и модным блогам.

5. Джинсы-скинни

Конечно же, если в вашем гардеробе есть любимые джинсы-скинни, то их можно носить. Только сочетать надо с такими актуальными вещами, как свитер оверсайз или белая объемная рубашка в мужском стиле. Но покупать новые джинсы такого силуэта не стоит. Сейчас актуальны «бананы», mom’s jeans, а также мешковатые и свободные силуэты, как на показах Balmain, Isabel Marant, Alexander Wang.

4. Кардиганы по фигуре из тонкого трикотажа

Современные кардиганы должны быть объемными. Правильный силуэт предполагает свободу, нередко приспущенную линию плеча, достаточно широкий объемный рукав. А еще — минимализм в плане декора: никаких страз и ажура. Актуален или не актуален кардиган, можно определить по своей собственной речи: если вам хочется назвать вещь кофточкой, то лучше ей остаться на полке в магазине. Потому что такие изделия не в моде. Актуальные кардиганы были показаны в коллекциях Max Mara, Dior, Stella Jean.

3. Платья и юбки с баской

Безусловно, баска придает фигуре женственные очертания. Тем не менее предметы гардероба с этой деталью неактуальны уже несколько лет. И то, что такие вещи носит герцогиня Кембриджская, — не повод включать их в свой гардероб. Она связана требованиями консервативного протокола, а мы — нет. Сейчас актуальны платья прямого и свободного кроя, а также платья-футляры. Их можно было увидеть на показах Rochas, Blumarine, Roberto Cavalli.

2. Сапоги-«луноходы»

«Луноходами» называют шнурованные дутые сапоги на резиновой подошве. Они получили свое название за схожесть с той обувью, в которой гулял по Луне Нил Армстронг в 1969 году. Выглядят такие сапоги несколько неуклюже и имеют право на существование. Но лучше оставить их для горнолыжных курортов и не включать в городские образы.

1. Пальто с меховым воротником или опушкой на карманах

Меховая опушка и воротники на пальто ушли в прошлое и уже не актуальны даже в зимний сезон. Лучше отдать предпочтение прямым силуэтам, пальто-халатам и коконам, свободному крою, при этом можно остановить свой выбор на утепленных моделях. Они были представлены в коллекциях Max Mara, Chanel, Alexander Wang.