11 фраз покупателей, которые легко выведут из себя даже мегаспокойного продавца
Разговаривая с продавцами, мы зачастую даже не задумываемся о том, что некоторые наши фразы могут быть им неприятны и даже оскорбительны для них. Оказывается, таких реплик и ситуаций, ненавистных консультантам, наберется немало. Нередко клиенты думают, что сотрудники магазинов должны быть приветливыми и улыбчивыми, забывая, что те ждут этого от покупателей в ответ.
Мы в AdMe.ru разузнали, какие фразы покупателей и ситуации по-настоящему раздражают продавцов. У нас получились вот такие комиксы на эту тему. А в бонусе покажем, что может быть хуже бестактных высказываний.
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Бонус: когда молчание хуже слов
А какие фразы вы добавили бы? Что лучше не говорить продавцам?
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