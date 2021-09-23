11 фраз покупателей, которые легко выведут из себя даже мегаспокойного продавца

Разговаривая с продавцами, мы зачастую даже не задумываемся о том, что некоторые наши фразы могут быть им неприятны и даже оскорбительны для них. Оказывается, таких реплик и ситуаций, ненавистных консультантам, наберется немало. Нередко клиенты думают, что сотрудники магазинов должны быть приветливыми и улыбчивыми, забывая, что те ждут этого от покупателей в ответ.