11 фактов о древней цивилизации, которая была не менее развита, чем майя и шумеры. А мы о ней и не знали

Хараппская цивилизация существовала в долине реки Инд с XXVI по XVIII век до н. э. Историки до сих пор спорят о том, что послужило причиной исчезновения развитого государства, которое подарило миру основы металлургии, аграрной науки и строительства. Период его расцвета был относительно коротким, а потом когда-то густонаселенные города скрыли пески времени.

Мы в AdMe.ru решили узнать, каким образом древнему народу удалось добиться условий жизни, которые отсутствуют и в некоторых современных поселениях. А заодно восполнить пробел в школьной программе по истории.

В каждом доме был собственный туалет

Именно хараппская цивилизация подарила миру первую канализационную систему. Еще 4 тыс. лет назад практически все здания в городе были связаны единой сетью труб, по которым жидкие отходы попадали в отстойник, а после очистки сбрасывались. В каждом доме был собственный туалет. Трубы делали из плотно подогнанных кирпичей, чтобы жидкость не могла попасть внутрь или проникнуть наружу. Сеть прокладывали под определенным углом. Таким образом отходы беспрепятственно попадали в главный резервуар или выводились за пределы города. От твердых отходов стоки защищались специальными решетками. Кроме того, жители сами отправляли твердые отходы в отстойник, чтобы не засорять канализацию. Конечно, система требовала очистки. Но за этим следили не рабы или слуги, а муниципальные организации. По уровню развития канализация тех времен превосходит многие образчики в городах этого региона, которые существуют в наши дни.

Некоторые популярные сегодня обереги тоже появились здесь

Назар, или синий глаз, сейчас можно встретить на прилавках многих магазинчиков в Турции, Греции и других странах. Его вешают на дверь дома, в машине, на брелок с ключами. Эти предметы якобы призваны защитить их владельцев от сглаза. Вероятно, такую традицию подарила миру именно хараппская цивилизация. Изображения круглого глаза со зрачком посередине часто встречается на ракушках и бусинках тех времен. Также его можно увидеть на статуе знаменитого короля-жреца.

Древний народ серьезно относился к браку

Семейные отношения и брачные церемонии в те времена могли напоминать традиции, которые бытуют на территории современной Индии. Мужчины, вступая в брак, вешали будущей жене на шею специальный значок с изображением животного. Эти же животные встречались на печатках, которыми помечали товары и изделия. Образ определенного зверя был эквивалентом современной фамилии. С их помощью кланы различали друг друга. Торговцы привозили себе жен из далеких земель. Просто для того, чтобы обеспечить бесперебойную доставку товаров от партнеров. К женщинам питали искреннее уважение — об этом говорят древние захоронения на территории городов.

Многие современные города уступают поселениям хараппской цивилизации

Все поселения строились по строгому плану. В городах была великолепно отработанная система управления. Муниципальные службы занимались выведением сточных вод и твердых отходов. Ширина улиц и размер фасадов строго регламентировались, и горожане тщательно соблюдали правила. Незаконные пристройки или конструкции на уличной территории были немыслимой вещью. Похоже, в государстве не было главного правителя, хотя существовала единая система законов. Четкого разделения на бедных и богатых не существовало: все граждане имели равный доступ к благам цивилизации.

Каждый занимался своим ремеслом

Внутри поселений существовало разделение на кварталы, в которых жили люди, занимающиеся определенным ремеслом. Жители были знакомы с основами металлургии. Именно здесь изобрели литье по выплавляемым моделям, обработку сердолика и кости. Они знали, как плавить бронзу, медь, свинец и олово. Существовали гончарные, ювелирные мастерские и даже бисерные фабрики. Хараппская цивилизация славилась и удивительными статуэтками. Даже сложно поверить, что они сделаны руками людей, которые жили более 4 тыс. лет назад. Были в те времена и свои стоматологи. Ученые обнаружили следы лечения зубов у древних жителей.

Воевали не с соседями, а с природой

Государство, похоже, не было воинственным. И хотя города окружали защитными стенами, судя по всему, основными противниками были не соседи или захватчики, а природа. Валы должны были спасти жителей во время наводнений. Все строения возводились на специальных кирпичных возвышениях. Хараппская цивилизация вела активную торговлю с соседями. По земле товары перевозились на повозках, в которые запрягали быков. Этот метод транспортировки используется в некоторых регионах и по сей день. В более отдаленные уголки, такие как древняя Месопотамия, Египет и Крит, изделия доставлялись на кораблях. А еще здесь изобрели новый метод выращивания злаков. Урожай собирали дважды в год, чередуя различные растения. Все ради того, чтобы избежать возможного голода.

У каждого человека был дом

До наших дней дошли только руины зданий (фото слева). А когда-то здесь стояли города, созданные по четкому, выверенному плану (фото справа).

Здания строили из обожженного кирпича. Еду готовили на открытых очагах, собранных во внутренних двориках. Крыши часто делали плоскими — здесь было прохладнее спать и вкушать вечернюю трапезу. Помимо жилых строений в городах были муниципальные здания, магазины, фабрики, склады и храмы. Здесь же, возможно, появились и первые офисные центры. В этих краях период дождей мог смениться долгой засухой, которая порой длилась несколько сезонов. Поэтому у каждого дома был еще и собственный колодец.

Ванная комната не была роскошью

В любом доме можно было найти не только туалет, но и ванную комнату. Это помещение обычно располагалось рядом с туалетом и примыкало к внешней стене дома. Кроме частных купален в поселениях были и общественные. Историки затрудняются сказать, для чего их строили. Возможно, для коллективных омовений или каких-то обрядов. Стены и дно бассейнов облицовывали кирпичом, а также покрывали битумом, чтобы избежать протечек.

Детские игрушки существовали еще в те времена

Скорее всего, ремеслами занимались в основном мужчины, а дом был женской вотчиной. При этом дамы были уважаемы и обладали практически теми же правами, что и мужчины. Дети посещали школы или помогали родителям. Однако найденные археологами игрушки и игральные кости говорят о том, что малыши не только занимались полезными делами, но и умели развлекаться.

Некоторыми секретами красоты хараппской цивилизации мы пользуемся и по сей день

Сложно сказать, какие именно наряды носили представители хараппской цивилизации. Большинство статуй изображает мужчин и женщин без лишних покровов. Известно, что они умели обрабатывать лен и хлопок, а шерсть могли закупать у древних шумеров. Ткань, скорее всего, окрашивали с помощью натуральных веществ (например, куркумы). И мужчины, и женщины знали толк в драгоценностях, носили ожерелья, кольца, браслеты. Дамы укладывали волосы в затейливые прически с помощью костяных шпилек. Для ухода за локонами и нанесения макияжа использовали специальные расчески какай и инструменты, которые можно найти и в косметичке современных индийских женщин. При раскопках были найдены сосуды, в которых хранились различные косметические средства.

Куда исчезла хараппская цивилизация

До сих пор никто не нашел четкого ответа на вопрос, почему же исчезла хараппская цивилизация. Некоторые исследователи винят племя ариев, которое пришло на эти земли. Однако следов разрушительных сражений при раскопках обнаружено не было. Предполагают, что причиной упадка стало изменение климата. Некоторые города страдали от засухи, другие, наоборот, разрушались из-за наводнений. Кроме того, реки поменяли свои русла, что прервало торговые отношения с Египтом и Месопотамией. Люди стали покидать мегаполисы, и в конце концов поселения опустели. Скорее всего, население двинулось на восток. Поиски следов представителей цивилизации заняли немало времени. Но последние результаты генетических экспертиз позволяют предположить, что к наследникам этого народа можно отнести обитателей Южной Азии.