11 фактов о танцовщицах бурлеска, которых наше поколение воспринимает не совсем правильно

При слове «бурлеск» многие современные люди либо вспоминают фильм с Кристиной Агилерой, либо проводят параллель с неким фривольным шоу. Однако природа явления куда глубже, чем кажется. Ведь в начале прошлого столетия бурлеск был одним из популярнейших театральных стилей, и не просто так.

Мы в AdMe.ru беремся развеять заблуждения об этом жанре и потому выведали немало занимательных фактов о нем.

Бурлеск появился в середине XIX века как комедийное представление

Бурлеск появился в середине XIX века как одно из следствий культурного противостояния аристократии и рабочего класса. Сам термин to burlesque означает «высмеивать». Явление представляло собой музыкальное комедийное шоу, артисты которого глумились над всевозможными установками высшего общества. Это могла быть пародия на известное литературное произведение или театральную пьесу.

В конце XIX века с подачи англичанки шоу обрело сомнительную репутацию

Чуть позднее с подачи англичанки Лидии Томпсон, которая руководила популярной в те времена труппой «Британские блондинки», бурлеск обрел репутацию весьма смелого шоу. Так как костюмы не отвечали свойственным Викторианской эпохе понятиям скромности. Дело в том, что Томпсон нарядила своих хористок в колготки и трико бежевого цвета и это вызвало небывалый скандал. Ведь казалось, что девушки вышли на сцену с голыми ногами, что было неприемлемо в ту эпоху. Однако «Британские блондинки» заработали крупную сумму денег, а после и вовсе уехали в триумфальные гастроли по Америке.

В начале XX века наступил кризис жанра, но бретелька спасла ситуацию

Начало XX века можно назвать золотым веком бурлеска. В одной только Америке функционировало около 200 театров, дающих постановки в этом жанре. Но с развитием кинематографа ситуация изменилась, ведь публика переключила свой интерес на фильмы. Необходимо было возвращать внимание зрителей. Так бурлеск превратился из комедийных постановок в кокетливые перформансы. По легенде, к таким изменениям в жанре привела бретелька одной из танцовщиц. Девушка выступала в клубе и не заметила, как порвалось крепление наряда на плече. Публика отреагировала настолько бурно, что на следующий же вечер номер с падающей бретелькой был повторен множеством других танцовщиц в разных клубах.

Интерес публики вернулся, но возникли новые проблемы — с полицией нравов

Конечно же, общество тех времен всячески порицало подобные представления и любая танцовщица бурлеска могла оказаться в полицейском участке по обвинению в непристойном поведении. На фото выше как раз можно увидеть одну из таких артисток по имени Лили Сент-Сир, которая оказалась в зале суда за неподобающие, на взгляд общественности, танцы. Перед ней лежат ее же фотографии с выступления. Имел место забавный случай, когда перед судом предстал один из братьев Мински, основателей популярнейшего «Бурлеска Мински» на Манхэттене. На слушании дела прокурор говорил, что женские покачивания бедрами на представлениях аморальны. И судья попросил его продемонстрировать эти движения. Прокурору ничего не оставалось, кроме как выполнить требование. И тогда судья спросил Мински, нанял ли бы он такого артиста на работу. Тот ответил, что не позвал бы незадачливого танцора плясать даже на могиле злейшего врага.

Представителям жанра приходилось идти на хитрости, чтобы избежать проблем

За театром все тех же братьев Мински пристально следили представители закона. Однажды после полицейской облавы руководитель шоу пообещал, что отныне в его заведении будут только такие мероприятия, которые не стыдно было бы устроить в воскресной школе. После этого братья Мински внедрили в своем театре особую систему оповещения. Если наведывался представитель закона, то билетер нажимал кнопку и в гримерных загорались красные лампочки. Это означало, что отменяется заготовленная шоу-программа и хористки выходят на сцену со специальным представлением для полиции, отвечающим всем понятиям о благопристойности.

Танцовщицы бурлеска придумали оригинальный аксессуар — «пирожные»

Эти накладки для бюста назывались «пирожные». Их носили звезды бурлеска не для привлечения внимания, а чтобы обойти цензуру. Приспособления были липкими с одной стороны для надежного крепления к коже, потому и получили такое название. Вскоре Кэрри Финнелл, пышнотелая танцовщица бурлеска, решила украсить «пирожные» кисточками и многие танцовщицы за ней повторили.

Артистки обожали перья и чуть ли не дрались за них

Большой веер со страусиными перьями — еще один яркий элемент, который часто бывал в руках девушек на выступлениях. Номера с этим атрибутом были настолько любимы публикой, что артистки бурлеска буквально воевали за право единолично использовать на сцене веера. Звезды жанра Фейт Бэкон и Салли Рэнд устроили судебные тяжбы в попытках доказать, кто же был первопроходцем. Первая указывала на себя и требовала, чтобы оппонентка немедленно прекратила выступать с перьями, а та в свою очередь парировала, что такие веера существовали издревле и никто не вправе что-то ей запрещать.

Чтобы обойти конкуренток, девушки осваивали искусство пиара

Одна из самых известных танцовщиц бурлеска прошлого века Джипси Роуз Ли нашла оригинальный способ подогревать интерес публики к своей персоне. Как гласит легенда, в этом ей помогла собственная мать. Когда начинающая артистка выступала в составе труппы, в адрес девушек нередко летели оскорбительные выкрики из толпы. Но со временем отношение зрителей непосредственно к Джипси Роуз изменилось. Дело в том, что в конце каждого шоу девушке демонстративно подносили корзину цветов от анонима. Молодая леди была заинтригована. Но вскоре она застала в гримерке свою мать за подготовкой такой корзины и поняла, что никакого загадочного незнакомца не существует. Родительница заявила: «Ну и хорошо, что ты узнала. Теперь сама будешь этим заниматься».

Бурлеск никогда не признавал общепринятые каноны женской красоты

На протяжении XX столетия стремительно «худел» идеал женского тела, но в бурлеске всегда было место женщинам с разным телосложением. А дамы с формами особенно ценились. Руководитель одной труппы заявлял, что ни за что не примет на работу хористку, которая весит меньше 68 кг, а другой озвучивал цифру 90 как «минимальный порог».

Звезды бурлеска считали, что в главное в костюме — его неповторимость

Знатоки жанра его важной чертой называют креативный подход к костюмам. Те вещи, которые можно увидеть на витринах магазинов, никак не подходят для представлений. Глядя на танцовщицу, зритель не должен подумать, что уже где-то встречал тот или иной элемент одежды. Так теряется магия шоу. Потому многие представительницы стиля сами мастерили свои костюмы.

В конце XX века появился необурлеск, и Дита фон Тиз стала его лицом

Конечно, сейчас уже нет такого количества театров бурлеска, как в первой половине прошлого века, но тем не менее жанр никуда не исчез. Его представительницы и ныне выступают с роскошными номерами и ежегодно проводят Международный фестиваль бурлеска. Самой известной танцовщицей бурлеска современности является Дита фон Тиз. Ее шоу продуманы до мелочей, и каждый номер представляет собой результат кропотливой работы над костюмами и декорациями. Дита признается, что с тех пор, как ей исполнилось 30, ее регулярно спрашивают журналисты, не слишком ли она стара для танцев. Знаменитость считает своим долгом опровергнуть стереотипы о возрасте. Сейчас Дите 49, и она по-прежнему радует публику яркими постановками.