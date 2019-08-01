11 фактов о славянах, которые не знают даже они сами

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С древнейших времен на территории современной Восточной Европы от Богемии (которая сейчас является частью Чехии) до Новгорода обитал веселый народ, живущий по законам чести и в тесном взаимодействии с природой. Несмотря на региональные различия, славянские племена объединяли похожие обычаи, обряды и верования, многие из которых так или иначе находят отражение и в жизни их современных потомков.

AdMe.ru разобрался, как жили славяне раньше и что из их традиций дошло до наших дней, а также подобрал факты о братьях-славянах — древних и современных.

Многоженство и верность

В дохристианский период в древнерусском обществе существовали 2 разновидности брака: моногамная и полигамная. Так, у князя Игоря, как пишет В. Н. Татищев, было несколько жен помимо Ольги, а Владимир Святославич до принятия им христианства и женитьбы на византийской царевне Анне уже имел 5 жен, не считая наложниц, число которых, по мнению историков, доходит до 500. Любопытно, что, несмотря на бытовавшее у славян многоженство и наложничество, жены в Древней Руси отличались целомудренностью и верностью.

Райские моря

По представлениям древних славян, море находилось где-то на юго-западном краю земли неподалеку от Ирия — славянского рая. В этой стране царит вечное лето, туда улетают зимовать обычные птицы, а птицы волшебные живут там постоянно. Предназначена эта страна исключительно для хороших людей, да и то лишь в следующей жизни. Так что искупаться в море древним славянам было намного сложнее, чем современным жителям Центральной России — последние могут себе это позволить хотя бы в сезон отпусков.

Поленицы — славянские амазонки

Большинство историков сходится на том, что женщины у древних славян, как и во всех древних обществах, занимали подчиненное положение и фактически являлись собственностью мужчин, за исключением женщин высшего сословия, как, например, княжна Ольга. Однако былины, как и некоторые древние источники, доносят до нас истории женщин-богатырей, или, как их называли, полениц. Эти дамы не только были свободными, но и воевали наравне с мужчинами, а зачастую одолевали их в поединках. Впрочем, в отличие от амазонок, поленицы совершенно не возражали против вступления в брак с богатырями — даже ими же поверженными.

Иван Купала

Праздник Иван Купала ранее приходился на день летнего солнцестояния и символизировал расцвет природы. В самую короткую ночь в году вся нечисть покидала озера и реки, и только после Купалы традиция разрешала купаться в открытых водоемах. Сама вода приобретала магические свойства: например, если девушка на рассвете умоется утренней росой, она весь год будет наслаждаться красотой и здоровьем — и никаких тебе косметологов.

Род и рожаницы

Наверняка вам знаком «свитер с оленями». Похожие узоры издавна вышивали на полотенцах, скатертях, платьях и рубашках. Оказывается, это очень древний и могучий символ. Небесные оленихи, посылавшие на землю оленят, для древних славян олицетворяли матриархальных богинь рожаниц — покровительниц женщин, семьи, домашнего очага и плодородия. Славяне верили, что в ночь после рождения ребенка являются 3 божества, которые решают судьбу новорожденного, рисуя на его челе таинственные знаки, невидимые человеку. Чтобы знаки были благоприятными, рожаниц следовало задобрить, угощая хлебом, сыром и медом.

Род и «правды»

Личная честь и честь рода — важнейшие понятия для древних славян — измерялась в так называемых «правдах». Злые деяния отдельного человека (например, нарушение клятвы, отказ от вызова на поединок, хулительная песнь гусляра) уменьшали и его собственную «правду», и «правду» рода, тогда как благие дела (месть за родича, устройство пира или состязания, женитьба или служба у славного князя) вели к увеличению личной чести. За самые страшные деяния — такие как убийство родича, нарушение законов гостеприимства или отказ позаботиться о погребении павшего врага — человек мог быть объявлен вне закона, поскольку рисковал обрушить кары богов на весь свой род. Чем выше было социальное положение человека, тем сильнее должна была быть его «правда»: князь, запятнавший свою честь, «снимался с поста» незамедлительно.

Костяная нога

Какая сказка обходится без Бабы-яги, которая живет на границе леса в избушке на курьих ножках, заманивает к себе добрых молодцев и маленьких детей, якобы для того, чтобы их съесть, а потом отпускает, да еще и с волшебными дарами. По мнению ученых, столь противоречивое поведение Яги описывает распространенный в древних обществах обряд инициации — посвящения мальчиков в мужчины. Ребенок символически умирает, чтобы возродиться взрослым, имеющим право носить боевое оружие и вступить в брак. Такой ритуал и описывают сказки о Бабе-яге — хранительнице границы между мирами живых и мертвых.

Всеведущие волхвы

Волхвы и кудесники — «древнеславянская интеллигенция» — пользовались особым почетом и уважением как посредники между людьми и богами. Стать волхвом можно было при наличии талантов и после многих лет обучения с четкой специализацией: волхвы-хранильники изготавливали обереги, кощунники хранили древние предания, облакогонители отвечали за погоду, а целители знали лечебные обряды. Например, чтобы излечить больного от туберкулеза, его нужно было искупать в воде, зачерпнутой из 3 колодцев, настоянной на мусоре из 3 изб и сдобренной мхом с 3 крыш. «Волхвы» — это славянское слово, означающее «мудрец», «жрец» или «маг»; именно в этом значении оно употребляется в переводе на русский язык библейских текстов о рождении Иисуса. Так что маги, пришедшие на поклон с дарами к божественному младенцу, были «коллегами» древнеславянских волхвов.

«Славянский санскрит»

Многие лингвисты не раз подмечали схожесть славянского языка и санскрита. Среди историков и лингвистов было немало споров о том, «кто от кого произошел» и можно ли вообще говорить о каком-то влиянии одного древнего языка на другой, на почве которых появились многочисленные спекуляции. Тем не менее между славянским языком и санскритом и вправду много общего. Дело в том, что «основную часть лексического состава санскрита составляют слова, унаследованные из общеиндоевропейского или построенные из морфем индоевропейского происхождения», пишет доктор филологических наук академик Андрей Анатольевич Зализняк, который составил список из 150 однокоренных слов санскрита и русского языка.

Лесная шерсть

Наверное, все помнят сказку Андерсена «Дикие лебеди», где бедная Элиза должна была вязать рубашки из крапивы, чтобы спасти своих братьев. А знаете ли вы, что ткани из крапивы не только существовали на самом деле, но и производятся до сих пор? В давние времена из длинных и тонких волокон крапивы — кудели — ткали плотные холсты, а потом шили сарафаны, рубахи, полотенца и постельное белье. Из пряжи вязали носки-тапочки, которые спасали от ревматизма, пояса от радикулита и шапочки от мигрени. А сравнительно недавно итальянский Дом моды Corpo Nove выпустил коллекцию джинсов, курток, юбок и рубашек из крапивы, которая пользуется огромным успехом. Жалящие волоски не используются: одежда из крапивы шелковистая, выдерживает сильные нагрузки, не электризуется, да еще и помогает от ревматизма и аллергий.

Славянский «эсперанто»

Можете прочитать и понять надпись на картинке выше? В 1999 году словацкий лингвист Марк Гучко предпринял попытку сблизить славянские народы, создав для них универсальный язык словио, понимаемый людьми на огромной территории — от Праги до Магадана. Фактически ученый создавал аналог эсперанто, только основанный не на латинских корнях, а на славянских. Марк честно работал над словио до 2011 года, но его изобретение не вызвало особого интереса, возможно, потому что большинство славян и так способны понимать друг друга. Например, человек, знающий русский или украинский, может понять общий смысл текстов на польском или болгарском, а для серьезного общения все равно придется учить язык собеседника.

А что интересное вы знаете о своих предках?